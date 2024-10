Nazarena Vélez le pidió disculpas a su hijo por la mala relación con su papá: “Él siempre queda en el medio de la guerra”

A tan solo 24 horas de un nuevo día de la madre, Ángel de Brito quiso sorprender a una de sus panelistas con un misterioso invitado en LAM (América). En ese contexto, el conductor le pidió a sus angelitas que se taparan los ojos. Segundos después, el Chyno Agostini sorprendió a su madre Nazarena Vélez con un fuerte abrazo por la espalda. Impactada por ver a su pequeño, la actriz no pudo ocultar su felicidad al verlo.

Luego de unos segundos de besos y abrazos entre madre e hijo, la panelista comentó: “Vino el topo, casi me echan por tu culpa”, haciendo alusión a la ocasión en la que el joven le advirtió a su padre que en LAM iban a explicar el problema legal que el músico tenía con sus excompañeros. A partir de esta situación, Agostini envió una carta documento al programa y les prohibió mencionarlo.

Así las cosas, Ángel de Brito comenzó preguntándole al joven cantante cómo era su relación con su madre. “Tengo 24 años. Yo le debo mucho a mamá, ella me apoya en mi carrera. A mi papá también. No debería pero ellos están firmemente conmigo”, sostuvo con amor el Chyno.

Nazarena Vélez fue sorprendida por su hijo en LAM y le hizo un duro reproche

Acto seguido, el artista se refirió al conflicto que mantienen sus padres y destacó el cariño que les tiene a ambos: “Los entiendo porque los dos son mis viejos, los amo por igual y voy a estar para los dos”. Aun así, Nazarena le reprochó con humor al joven: “Igual subís más posteos de papá, de mi nunca subís. No importa, igual te amo”.

Al escuchar este comentario, el conductor quiso saber: “¿Es celosa Naza?”. Luego de que el joven lo afirmara. la panelista quiso defenderse: “Pero no soy tóxica, con las chicas que trajiste no soy tóxica. Me ha hecho cosas. En plena pandemia trajo una chica con un perro y una valija. La chica hermosa, la sacó del boliche y la trajo a casa. Se quedó un día, le digo: ‘Sacame a esta criatura de acá’. La chica con una uñas largas, muy voluptuosa”.

Fue entonces cuando de Brito le preguntó a Nazarena qué sentía al pensar en el transcurso del tiempo y en la infancia de su hijo. Mientras abrazaba a su hijo, la panelista respondió: “Siento que actualmente la mala relación que tuvimos con Daniel, después de la separación, hizo que le pidiera disculpas muchas veces a Chyno. En el medio de la guerra siempre queda él, lamentablemente. Es muy sabio el Chyno. Hoy ya es un hombre de 24 años. Siempre fue muy amoroso y sensible. Tiene mucho de su papá. Lucha mucho, hace mucho por lo suyo, estoy muy orgullosa de él”.

Nazarena Vélez contó que su ex Daniel Agostini le mandó una carta documento: el motivo

A principios de septiembre, Nazarena Vélez y Daniel Agostini dieron inicio a un nuevo capítulo de su conflicto. Luego de que el cantante le enviara a su expareja una carta documento, “Me la mandó por WhatsApp y me dijo ‘pasásela a Ángel para que no se hable más de mí’”, dijo en aquel momento la actriz en LAM, sobre el diálogo que tuvo con su ex. “En mi casa está el topo”, bromeó la exvedette, en alusión a su hijo, quien sería el responsable de advertirle a su papá que el programa de América iba a hablar de él.

Esta situación generó tensión entre madre e hijo. “El Chyno no se enojó conmigo, yo me enojé con él porque le fue a decir a Daniel algo que me escuchó decir”, pormenorizó. “Por eso no le hablé más. Estamos viviendo juntos, y no puede ser que tu papá me mande una carta documento. Estamos todos locos”, había lanzado Vélez, sobre el problema.

En ese contexto, Nazarena también habló sobre cómo afectó el tema a su hijo y opinó sobre el vínculo que su expareja mantiene con el joven: “Yo lloré mucho, él es muy sensible (Chyno) y también entiendo cuando está en el medio. Además, él ama mucho a Daniel. Deseo que sea recíproco porque él lo ama mucho. Es su papá y él lo defiende. Ojalá que Daniel sea tan incondicional con el Chyno como el Chyno con Daniel. Porque la verdad es que tiene un soldado al lado”. Fue entonces, cuando Ángel de Brito preguntó si el músico apoyaba la carrera de su hijo. Para sorpresa de las angelitas, la panelista comentó: “Para mi gusto no tanto, lo podría apoyar muchísimo más. Creo que lo invitaron a un programa y él (Daniel) no quiso, para no mezclar las carreras. Es muy talentoso el Chyno, es muy carismático. Son distintos conceptos de carrera”.