Ángel de Brito contó cuál sería el futuro de Susana Giménez en Telefe: los cambios que se evalúan para 2025

Angel de Brito conto cual seria el futuro de Susana Gimenez en Telefe: los cambios que tendria en 2025

El 2025 marcará un punto de inflexión en la carrera de Susana Giménez, porque la diva indiscutida de la televisión argentina, está a punto de dejar atrás su emblemático programa y el formato que la acompañó durante décadas. Según reveló el conductor Ángel de Brito en LAM (América TV), Telefe firmó un nuevo contrato con la conductora para que encabece una serie de programas con un enfoque completamente distinto al que los televidentes han estado acostumbrados.

“Les conté esta semana que Susana se despedía de su programa para siempre. Lo que no conté, es que hará tele pero de otra manera”, adelantó De Brito, manteniendo en suspenso a los fanáticos de la diva. “El año que viene hará tele pero con formatos, desaparece el living, la tribuna y hará programas de juegos”, añadió.

Esta revelación sorprendió a muchos, ya que durante mucho tiempo se había especulado que Susana podría retirarse de la pantalla definitivamente. Sin embargo, la realidad es que la conductora de 80 años no solo seguirá manteniendo su lugar en la televisión, sino que lo hará adaptándose a las tendencias actuales de la industria.

El enfrentamiento de Susana Giménez con la producción de su programa

“El año que viene Susana tiene contrato con Telefe para conducir formatos”, siguió De Brito. Entre este tipo de producciones, el más destacado será el exitoso programa de juegos “Salven los Millones”, un show que ya demostró tener gran aceptación entre la audiencia y que, según el conductor, “rinde muy bien en los números y comercialmente”. Este será el primer proyecto en el que Susana estará involucrada el próximo año, y se espera que su participación en programas de este tipo se expanda a otras propuestas similares.

Uno de los cambios más significativos es que desaparecerán aquellos elementos que fueron sinónimo de Susana Giménez durante años. Cómo se mencionó anteriormente, ya no habrá un escritorio ni el famoso “living” desde donde charlaba con sus invitados. También se dejará de lado la participación de los famosos Susanos, los asistentes que se convirtieron en un sello distintivo de su programa.

Este cambio no es solo una cuestión de preferencia personal de Susana Giménez, sino que responde a una tendencia que la televisión mundial viene adoptando en los últimos años: formatos más dinámicos que den premios, con menos entrevistas tradicionales y una mayor interacción con la audiencia. La demanda del público fue en esa dirección, y los ejecutivos de Telefe tomaron nota y lo pondrán en práctica con su principal figura.

“La diva estará enfocada en nuevos formatos que rompen con el esquema clásico que la caracterizó por años”, señalaron fuentes cercanas a la producción a Teleshow. Además, habrá otro cambio también que marcará un giro importante. A diferencia de su programa clásico, que muchas veces se emitía en vivo, los nuevos formatos en los que participará Susana serán grabados, lo que permite un control más ajustado sobre el contenido y la posibilidad de adaptarse mejor a los gustos del público actual. De esta manera, Telefe, confía en que esta nueva etapa con Susana Giménez al frente de formatos innovadores mantendrá a la audiencia fiel y atraerá nuevos espectadores.

Los dardos de Susana para su producción

Esta información circuló luego de la polémica surgida en el último programa en el que Susana entrevistó a Lali Espósito y L-Gante. Allí la conductora tuvo un duro exabrupto contra su producción luego de que uno de los susanos llevara al piso una mazo de cartas de tarot, indicando que la cantante sabía mucho del tema.

Al ver las cartas, la expresión de sorpresa de la artista fue total. “¿No se habrán equivocado?”, consultó Giménez luego de que Espósito afirmara que no sabía nada sobre el tarot. “¿Qué pasó? Me dijeron que ella está estudiando el tarot”, fue la defensa que argumentó la diva al aire, al tiempo que la intérprete de “Fanático” expresaba: “A mí me gusta mucho, ese es el dato, pero no sé nada”.

Algo similar sucedió durante la entrevista con L-Gante, cuando la diva pidió analizar los gestos entre el artista y Wanda Nara en uno de sus videoclips. Al no ver la parte a la que hacían referencia, Giménez comentó: “La están buscando, ¿está en otro canal? Porque la pedí desde temprano”.