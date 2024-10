El tierno motivo de Callejero Fino para ganar el millonario premio de Bake Off Famosos, que emocionó a Wanda Nara

Callejero Fino contó qué haría con el premio de Bake Off Famosos

Con tan solo siete participantes en competencia, Bake Off Famosos (Telefe) vive un momento de extrema sensibilidad. La salida de Cami Homs, una de las mejores pasteleras, mostró que aún nada está definido en el certamen. Por ese motivo, Callejero Fino buscó la forma de sorprender al jurado del reality. Al ver motivado al joven, Wanda Nara le preguntó qué haría con los 30 millones de pesos del premio. Lejos de cualquier frivolidad, la motivación del cantante escondía un tierno secreto.

A diferencia de otras jornadas, esta vez Damián Betular no estaba presente en la carpa del certamen. En su lugar, el cocinero Donato de Santis se sumó como jurado. Su aparición no fue casualidad, ya que la primera prueba del día consistiría en realizar una pizza. Con total determinación, el músico siguió el paso a paso de la receta y hasta tuvo un momento para mostrar su talento mientras la masa se cocinaba en el horno. Con lapicera en mano, el joven escribió algunos versos y, con el ritmo de Nacho Elizalde, se lució al cantar el tema que había compuesto en cuestión de minutos.

Luego, cuando el jurado visitó la estación del cantante de RKT, el artista volvió a demostrar por qué es uno de los nuevos talentos de la escena urbana. Así, envuelto en aplausos, Callejero Fino se ganó la ovación de Maru Botana, Christophe Krywonis y Donato de Santis, tanto por su creación musical como por su pizza.

Wanda Nara se sorprendió de que Callejero Fino y Nacho Elizalde trabajaran juntos en la prueba

Ese mismo estilo italiano continuó para la siguiente prueba, la misma consistía en realizar uno de los postres más conocidos del país europeo: tiramisú. Para mayor dificultad, el jurado decidió que los participantes tuvieran la receta escrita completamente en italiano. Ante esta dificultad, Callejero Fino decidió apoyarse en su compañero, Nacho Elizalde. Esto llamó la atención de Wanda Nara, quien se acercó a preguntarle al artista cómo seguía su progreso en la cocina. “Hola muchacho, ¿cómo estás? ¿Bien?”, comentó la conductora en el lenguaje propio de Italia. Sin embargo, el joven no podía entenderla. “Bien”, respondió el intérprete de “Le doy perreo” con algunas dudas.

Ante la confusión de Callejero Fino, la empresaria siguió en español: “¿Es intuición o aprendiste italiano?”. Con total sinceridad, el cantante sostuvo: “No, supuse que me preguntaste si estaba todo bien”. Luego, la conductora preguntó por el desafío: “¿Con la receta cómo te fue?”. Apelando a su estilo, nuevamente el músico respondió con franqueza: “No entiendo nada, me estoy copiando de Nacho (Elizalde). Nacho es como mi mentor del tiramisú”. Fue entonces cuando Nara le consultó qué haría con el premio: “Si ganás la plata, ¿qué te gustaría hacer? ¿Viajar?”. Lejos de cualquier respuesta que pudiera imaginar la modelo, el artista devolvió: “Se la depositaría en una cuenta a mi hijo. Todo lo que yo hago es por mi hijo”. La influencer no pudo evitar emocionarse con las palabras del joven.

“Cuando me necesitás me llamás, pero no te copies de Nacho porque no sabemos. Después, si te pasa algo le echas la culpa a él”, advirtió la conductora. Al escuchar que lo habían nombrado, Elizalde intervino para decir: “Capaz que hoy sorprendemos, ¿no?”. Fiel a su estilo humorístico, Callejero Fino expresó: “Si es culpa de Nacho vamos a terminar mal”. En ese instante, Nara se acercó a la estación del conductor y afirmó: “No entiendo, ¿esto es un trabajo grupal? De los dos no hacen uno y pretenden hacer una tarea grupal”. Para sumarle risas a la situación, el influencer comentó: “¿Hoy no era de a dos?. Wanda, bancátela, hoy los dos somos uno”. Aún así, la cantante dijo: “Nacho es mucha la responsabilidad la que estás asumiendo”.

Nacho Elizalde volvió a quedar en la cuerda floja en Bake Off Famosos

Determinado en continuar con esa modalidad, Elizalde se dirigió a Callejero Fino: “No sé por qué no le gusta que laburemos de a dos. ¿Qué dijimos desde el primer programa?”. Inmediatamente, el artista afirmó: “A la final, pa”. Asombrada por el entusiasmo del equipo, Nara sostuvo: “Ah, la confianza que se tienen, me da un miedo porque son duras las caídas”. “Estamos en esta, juntos hasta el final”, cerró Nacho.

Aún así, a pesar de la confianza y del trabajo en equipo, Nacho Elizalde volvió a estar en la cuerda floja. En su visión, el jurado determinó que el tiramisú de Callejero Fino había sido mejor. Por esa razón, Cande Molfese y Mariano Iúdica se sumaron al conductor en la lista de los peores participantes del día. De esta manera, los pasteleros deberán afrontar próximamente una prueba rápida para elevar su nivel. Al igual que en la última eliminación, Nacho volvió a estar en zona de riesgo y peligra su continuidad en el programa.