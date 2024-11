Reduce el tiempo de carga de tu teléfono móvil con este truco

El modo avión es una solución, pero no es ideal si es necesario seguir conectado a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La necesidad de cargar el celular durante menos tiempo hace que muchos usuarios busquen opciones que le permitan tener el porcentaje antes de salir de casa o del trabajo. Y existe un truco que útil para mejorar la eficiencia del proceso de carga: activar el modo avión.

Esta es una opción que está disponible en todos los teléfonos móviles desde sus ajustes, por lo que no es necesario descargar alguna aplicación adicional o comprar algún accesorio. Todo es posible usarlo de manera gratuita y se adapta a todos los dispositivos actuales.

Cómo funciona el modo avión para cargar más rápido el móvil

El modo avión es una función disponible en todos los smartphones que, al activarse, desactiva todas las conexiones inalámbricas, como datos móviles, Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Aunque generalmente se asocia con el uso en vuelos o momentos en los que se busca evitar interrupciones, también se ha comprobado que este modo puede ser una herramienta eficaz para acelerar la carga de la batería.

Cuando un celular está conectado a la corriente, las aplicaciones y funciones que se ejecutan en segundo plano, así como las conexiones activas, pueden consumir energía constantemente. Esto provoca que el dispositivo dedique parte de la carga entrante a mantener estas funciones, ralentizando el proceso de carga.

Al activar el modo avión, se elimina el uso de red y de otras funciones que consumen batería, permitiendo que el dispositivo canalice toda la energía entrante únicamente en la recarga de la batería.

La plataforma de tecnología CNET llevó a cabo un experimento para confirmar la efectividad de este truco. En la prueba, se cargaron dos smartphones idénticos: uno con el modo avión activado y otro sin activarlo.

Los resultados fueron claros: el dispositivo con el modo avión cargó más rápido, ganando aproximadamente cuatro minutos de tiempo en comparación con el otro. Aunque esta diferencia pueda parecer menor, en situaciones de prisa, cualquier minuto cuenta.

El modo avión es una solución, pero no es ideal si es necesario seguir conectado a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este experimento demostró que el modo avión puede contribuir a un ahorro de tiempo en la carga, aunque hay que tener en cuenta que durante este período el dispositivo no tendrá acceso a ninguna forma de conectividad. No se podrán recibir llamadas, mensajes ni notificaciones de aplicaciones. Por tanto, es un truco ideal para aquellos momentos en los que no se necesita estar comunicado.

Pasos para activar el modo avión y cargar más rápido tu celular

Usar el modo avión para cargar más rápido tu dispositivo es sencillo y no requiere ningún conocimiento técnico avanzado. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Accede al panel de configuración rápida : en la mayoría de los smartphones, desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de accesos directos.

Activa el modo avión : busca el ícono de un avión y tócala. Este gesto desactivará automáticamente todas las conexiones inalámbricas del dispositivo.

Conecta el cargador : conecta tu smartphone a un cargador de pared, ya que estos suelen proporcionar más potencia de carga que los puertos USB de ordenadores o automóviles.

Evita el uso del teléfono: mientras el celular está en modo avión, es recomendable no interactuar con él para garantizar que la carga sea lo más eficiente posible.

Al seguir estos pasos, el teléfono se concentrará únicamente en recuperar energía, optimizando el proceso.

Otros consejos para acelerar la carga de tu móvil

Cierra aplicaciones en segundo plano : antes de cargar tu teléfono, asegúrate de cerrar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Estas apps suelen consumir energía, incluso si no las estás usando activamente, y afectan el tiempo de carga.

Desactiva funciones no esenciales : si prefieres no activar el modo avión , desactiva el Wi-Fi , los datos móviles y el GPS de forma manual para reducir el consumo de energía durante la carga.

Utiliza cargadores originales y rápidos : un cargador rápido, compatible con tu smartphone, puede reducir drásticamente el tiempo de carga. Los cargadores de pared, especialmente los de carga rápida, son más efectivos que los puertos USB de otros dispositivos.

Apaga el teléfono: aunque es una opción menos práctica para algunos, apagar el teléfono por completo mientras se carga es la forma más efectiva de acelerar la recarga, ya que se elimina todo el consumo de energía.