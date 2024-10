Descubre cómo se fabrican electrodomésticos llenos de Inteligencia Artificial

Samsung destaca en Querétaro, Méixco, por su producción anual de más de 4 millones de unidades

Casi que todos los días vemos publicidad sobre electrodomésticos, los dispositivos que son un deber para tener en cualquier hogar y oficina, pues son los que facilitan muchas tareas rutinarias. Pero a esto, debemos sumarle la Inteligencia Artificial, una tecnología en desarrollo que ahora está más evolucionada para algunos electrodomésticos como lavadoras, neveras o frigoríficos, aspiradoras, entre otros.

Sin embargo, ¿te has preguntado cómo fabrican estos dispositivos que suelen ser gigantes? No me vas a creer si te digo que tanta mecánica, electricidad y tecnología inicia con tan solo una pieza muy delgada de metal para después ser un electrodoméstico que cualquiera puede tener en casa.

Por ejemplo, existe un centro de exportación clave de electrodomésticos para las Américas en México que produce diariamente más de 16.000 productos, alcanzando un total anual de más de 4 millones de unidades. De acuerdo con un informe reciente, “el 20% de esta producción se destina al mercado mexicano, mientras que el 80% restante se exporta a países de Norteamérica y Latinoamérica. Además, entre los destinos latinoamericanos, un 17% de las exportaciones se dirigen a mercados como Colombia, Perú, Brasil, Chile, Panamá, Argentina y Uruguay”, afirmó Byong Jin Kong, presidente de la división de producción de Samsung Electronics Mexico Production.

Actualmente, las neveras incluyen paneles aislantes para mejorar la eficiencia energética

Cómo se integra la Inteligencia Artificial a los electrodomésticos

Un electrodomésticos inicialmente requiere de un diseño antes de su fabricación, por lo que existe un grupo especializado de innovación y desarrollo de la compañía para integrar IA en los electrodomésticos constantemente.

Actualmente, la planta es responsable de fabricar las principales líneas de productos comercializadas en el mercado latinoamericano como las neveras Family Hub, Bespoke, congelador superior, así como las lavadoras y secadoras Bespoke, Laundry Hub y las lavadoras de carga superior. Todo con IA.

En este punto es importante contar que en los procesos de ensamblaje hay seres humanos trabajando, no es como lo narran en la calle que las personas en las empresas de tecnología ya no importan por el desarrollo de la IA. Todo lo contrario, aún hay miles de humanos liderando procesos y vigilando casi que todo el paso a paso con ayuda de maquinaria; por lo que el aprendizaje es que la tecnología ayuda a la productividad de los trabajos.

La robótica es cada día más especializada para ahorrar procesos en empresas de tecnología

Por ejemplo, existen unos carritos que llaman la atención y se llaman AGV, es decir vehículos guiados automáticamente al traducir a español, los cuales desplazan materiales o piezas a ciertos puntos para agilizar procesos.

La planta recibe también constantes inversiones en equipos y se destaca por el uso de tecnologías avanzadas, robots industriales de alta precisión y herramientas de control de calidad como cámaras que ayudan a corregir la posición de las piezas, identificar materiales o colores.

¿Cómo cuidan el medio ambiente en plantas de electrodomésticos?

Con respecto al cuidado del medio ambiente, “actualmente, todos los materiales de desecho de la producción se reutilizan. Esto es gestionado por el Green Center, una unidad dedicada a recoger, separar y enviar los residuos para su reciclaje”, afirmó Byong Jin Kong.

En su mayoría, los materiales como cartones, cobres y metales se reutilizan fuera de la fábrica, mientras que los plásticos se trituran y recurren a estrictas evaluaciones de calidad para ser reintegrados en la manufactura de componentes plásticos.

Todos los residuos de la fábrica se reciclan mediante un enfoque tecnológico

Samsung también resalta por su capacidad de innovar en productos inteligentes. Las neveras, por ejemplo, han sido mejoradas para incluir paneles aislantes al vacío, lo cual aumenta la eficiencia energética en aproximadamente un 20%. Asimismo, los productos se integran a la plataforma SmartThings que permite a los usuarios gestionar de manera más precisa su consumo de energía.

”Gracias a los recursos de inteligencia artificial de Samsung, se potencia este cuidado con el medio ambiente evitando el desperdicio de agua y optimizando el ciclo de funcionamiento más adecuado al perfil del consumidor”, afirmó el entrevistado.

La fábrica de Samsung emplea a más de 3.000 personas y está activamente involucrada en iniciativas de bienestar para la comunidad local, como proyectos ambientales certificados por la Asociación Pro Natura Noroeste, que incluyen el tratamiento del agua del río utilizada en la fábrica y acciones de reforestación.

Así las cosas, podemos aclarar que la tecnología es una herramienta para el ser humano que mejora la productividad y el desarrollo avanzado de la IA se usa en este tipo de fábricas y en sus productos de manera constante para llevar innovación a las personas de a pie.