Glosario de tecnología: qué significa Power BI

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Power BI

Power BI es un paquete de software de análisis empresarial desarrollado por Microsoft. El software se compone de varias aplicaciones y servicios, entre los que se incluyen el Power BI Desktop, el Power BI Service y el Power BI Mobile.

¿Para qué sirve Power BI?

Power BI es una plataforma de análisis y visualización de datos empresariales desarrollada por Microsoft. Su objetivo es simplificar el proceso de análisis y visualización de datos para que los usuarios puedan obtener insights valiosos de sus datos.

Power BI se compone de varios componentes, entre los que se encuentran:

Power Query: un motor para transformar y limpiar datos.

un motor para transformar y limpiar datos. Power Pivot : un modelador de datos en memoria que permite crear modelos complejos a partir de datos dispersos.

: un modelador de datos en memoria que permite crear modelos complejos a partir de datos dispersos. Power View : una herramienta para crear visualizaciones interactivas.

: una herramienta para crear visualizaciones interactivas. Power Map : una herramienta para crear mapas interactivos.

: una herramienta para crear mapas interactivos. Tabular Modeling Services : un servicio en la nube que permite publicar e interactuar con modelos tabulares creados en Power Pivot.

Partes de Power BI

Power BI se divide en cuatro partes principales: Servicios, Aplicaciones, Ejemplares y Páginas. Cada una de estas partes se compone de diferentes elementos que permiten al usuario interactuar con la herramienta de manera efectiva. A continuación se describen las principales características de cada una de estas partes.

Servicios: el servicio web de Power BI ofrece a los usuarios la posibilidad de crear y alojar informes en línea. Este servicio permite a los usuarios colaborar en los informes, compartirlos y analizarlos en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. También ofrece la posibilidad de agendar actualizaciones automáticas de los datos, lo que permite a los usuarios tener siempre acceso a la información más reciente.

Aplicaciones: Power BI Desktop es una aplicación diseñada para permitir a los usuarios crear y editar informes localmente, sin necesidad de estar conectados a Internet. También permite importar datos desde diversas fuentes, transformarlos y visualizarlos de manera intuitiva. La aplicación móvil Power BI ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a sus informes desde dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o tabletas. También permite interactuar con los informes utilizando gestos y comandos naturales, lo que facilita su uso en situaciones en las que no es posible utilizar un teclado o un mouse.

Ejemplares: Power BI Report Server es un servidor local que permite alojara e implementara informes empresariales dentro del firewall corporativo. Ofrece todas las funcionalidades del servicio web Power BI, pero además permite el acceso limitado o restringido a las personas que no tienen cuenta con el servidor corporativo o aquellas máquinas que no están dentro del dominio corporativo.

Páginas: Las páginas son áreas dentro del portal web dedicadas a mostrar visualizaciones de formato fijo (no interactivas). En ellas pueden aparecer gráficas estáticas como mapas de calor, de barras, de línea o puntos simples sobre los KPI.

