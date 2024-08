Juez robot: la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia

Fantasmas en el algoritmo - Episodio 7

En Colombia un juez utilizó Chat GPT para argumentar en la sentencia sobre un caso de un niño con espectro autista cuya familia demandaba por el pago de sus terapias e incluyó en el escrito las pantallas de interacción con el chatbot. En Brasil un juez federal está siendo investigado porque en una de sus sentencias “inventó” fallos del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil producto de utilizar sin revisar información que le proporcionó una herramienta de IA.

Al mismo tiempo, también nacieron aplicaciones que buscan facilitar gestiones judiciales fáciles, sin tener que recurrir a un abogado, por ejemplo, para reclamar por una infracción de tránsito que no fue cometida o para ayudarte a tramitar un divorcio en buenos términos. Todos estos casos reflejan el potencial y los riesgos de utilizar inteligencia artificial en el derecho.

Sabemos también que nuestros países necesitan urgentemente descongestionar sus sistemas judiciales y una de las mayores desigualdades que vivimos es el desigual acceso a la justicia.

Capitulo 7

¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a ser más justa la justicia identificando anomalías en las decisiones de un juzgado a partir de procesar grandes volúmenes de datos o ayudando a priorizar los casos más importantes? De eso hablamos en un nuevo episodio de Fantasmas en los Algoritmos: de la inteligencia artificial en la justicia, de cuánto está cambiando el trabajo de los jueces, de los abogados, y de cómo va a cambiar nuestra vida en relación a la justicia.

David: "Cada tribunal puede entrenar con sus propios algoritmos a los datos"

Conversamos con David Mielnik. David es Profesor de Inteligencia Artificial aplicada al Derecho en la Universidad Di Tella y creador de DoctIA (el primer asistente virtual de jurisprudencia argentina). Nos imaginamos el poder judicial y nos imaginamos seguramente un escritorio con una pila enorme de expedientes. ¿Puede la IA ayudar a descongestionar la justicia?

“La imagen de los tribunales es bastante acertada. Y sí, cada tribunal puede entrenar con sus propios algoritmos a los datos, por ejemplo, datos sobre casos urgentes y no urgentes, y que ese trabajo pueda hacerse asistido por la IA, siempre revisado por un humano”, dice David.

Eso sin embargo requiere también un profundo conocimiento de la tecnología por parte de la comunidad jurídica. “Los jueces y los abogados vamos a tener que intervenir cada vez más en procesos judiciales que involucran casos concretos (ya no en abstracto) de inteligencia artificial y no podemos limitarnos a que alguien venga y nos cuente que esto existe. Sería como pretender aprender a jugar al fútbol leyendo el reglamento de la FIFA. Hay un punto en el que tenemos que patear el penal. Tenemos que salir a la cancha”, reflexionó.

¿Los robots van a reemplazar a los jueces?

Si pensamos que esta tecnología disruptiva está cambiando exponencialmente y que probablemente es difícil hoy saber dónde va a estar en tres años, sabemos que ya hay casos muy menores que se resuelven con inteligencia artificial en algunos países. ¿Hay un futuro de la inteligencia artificial y el derecho sin jueces?

“No queremos que una inteligencia artificial tome las decisiones que reservamos a los jueces. Los jueces no van a desaparecer y creo que la inteligencia artificial de ninguna manera va a reemplazar a los jueces. Pero así como sí queremos que cuando vamos al médico nos diagnostique con la mejor tecnología, la mejor información disponible y no nos parecería mal, al contrario, desearíamos que utilice inteligencia artificial si de esa manera nos va a poder dar un diagnóstico más adecuado (y de hecho así viene ocurriendo desde hace tiempo), de la misma manera uno quisiera que los jueces al momento de decidir no se limiten solamente a lo que ellos recuerdan de su experiencia o a las de sus colaboradores de sus equipos”, afirma David.

“No queremos que una inteligencia artificial tome las decisiones que reservamos a los jueces", expresó el especialista.

¿Querés conocer más sobre el uso de la inteligencia artificial en la Justicia?

Episodios

*Julia Pomares es co-fundadora del capítulo latinoamericano de GIDE (The Global Initiative for Digital Empowerment) y Profesora Invitada de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella.