Cómo recuperar la cuenta de PlayStation si fue hackeada

Revisar el historial de transacciones : examinar el historial de transacciones de tu cuenta es crucial. Busca cualquier actividad sospechosa o compras no autorizadas. Si identificas transacciones fraudulentas, comunícate de inmediato con tu banco o la institución emisora de la tarjeta para reportar el fraude y detener cualquier otro intento de cargo no autorizado.

Habilitar la autenticación de dos factores (2FA): una vez que hayas recuperado el acceso a tu cuenta, activa la autenticación de dos factores si aún no lo has hecho. Esta medida de seguridad adicional requiere que, además de tu contraseña, ingreses un código de verificación enviado a tu teléfono móvil o dirección de correo electrónico registrados, dificultando significativamente el acceso no autorizado.