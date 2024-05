Alerta con tu cámara web: sigue estos pasos y comprueba si está hackeada

Los ciberdelincuentes buscan robar datos o grabar contenido de sus víctimas para luego extorsionarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que alguien acceda a nuestra información privada, incluso a través de dispositivos tan cotidianos como las cámaras web, es una realidad que no podemos ignorar. Existen muchos caminos por los que los delincuentes pueden llegar y por eso debemos estar al tanto de diferentes señales que alertan su presencia.

El espionaje a través de una cámara puede tener diferentes objetivos, desde robar datos personales o información biométrica hasta grabar contenido sobre una persona para luego extorsionarla. Por eso, muchas empresas han creado alertas para que los usuarios estén pendientes y tomen medidas.

Señales de alerta que indican que tu webcam ha sido hackeada

Actividad inesperada de la cámara web:

Una de las señales más obvias de que tu cámara web podría haber sido comprometida es si notas que está en uso cuando no debería estarlo. Por ejemplo, si intentas iniciar una videollamada y recibes un mensaje de que la cámara ya está en uso, pero no tienes ninguna aplicación abierta que la esté utilizando, esto podría indicar que un hacker está accediendo a ella de forma remota.

Los ciberdelincuentes buscan robar datos o grabar contenido de sus víctimas para luego extorsionarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encendido del LED de la cámara sin razón aparente:

Muchas cámaras web tienen un LED que se enciende cuando la cámara está activa. Si este LED se enciende inesperadamente, especialmente cuando no estás utilizando aplicaciones que requieran la cámara, podría ser una clara señal de que alguien está espiándote a través de tu webcam sin tu conocimiento.

Presencia de archivos desconocidos:

Si descubres archivos de fotos o videos en tu computadora que no recuerdas haber tomado, es posible que alguien haya accedido a tu cámara web y esté grabando sin tu consentimiento. Revisa cuidadosamente las carpetas donde se almacenan los archivos de la cámara para identificar cualquier contenido sospechoso.

Actividad inusual en el Administrador de tareas:

Los hackers a menudo utilizan procesos ocultos para acceder a dispositivos comprometidos. Revisa regularmente el Administrador de tareas de tu computadora para identificar cualquier proceso desconocido que pueda estar utilizando la cámara web. Si encuentras algún proceso sospechoso, termínalo de inmediato y realiza un escaneo completo con un software antivirus confiable.

Aplicaciones desconocidas con permisos de cámara:

Es fundamental revisar regularmente la lista de aplicaciones que tienen permisos para acceder a tu cámara. Si encuentras alguna aplicación que no reconoces o no recuerdas haber autorizado, podría ser un indicio de que tu dispositivo ha sido comprometido. Revoca los permisos de las aplicaciones sospechosas y desinstálalas si es necesario para evitar posibles accesos no autorizados.

Los ciberdelincuentes buscan robar datos o grabar contenido de sus víctimas para luego extorsionarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comportamiento anómalo del dispositivo:

Si tu computadora comienza a comportarse de manera extraña, como ralentizarse, mostrar ventanas emergentes o instalar programas sin tu consentimiento, podría ser señal de que está infectada con malware. Algunos tipos de malware están diseñados para permitir el acceso remoto a la cámara web, por lo que es crucial realizar un análisis exhaustivo del sistema utilizando un antivirus actualizado.

Cambios en la configuración de la webcam:

Si notas cambios en la configuración de tu cámara web, como ajustes de calidad de video modificados o ubicaciones de almacenamiento alteradas, esto podría indicar que ha sido comprometida. Restablece la configuración de fábrica de tu cámara y asegúrate de mantener actualizados los controladores y el firmware para reducir el riesgo de vulnerabilidades.

Cómo evitar que hackeen tu cámara web

Para proteger tu privacidad y evitar que tu cámara web sea hackeada, considera implementar las siguientes medidas preventivas:

Una solución sencilla y efectiva es cubrir la cámara con una pegatina opaca o un dispositivo diseñado para bloquear la lente. Esto asegura que incluso si alguien accede remotamente a tu computadora, no podrá ver a través de la cámara.

Los ciberdelincuentes buscan robar datos o grabar contenido de sus víctimas para luego extorsionarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un buen software antivirus puede detectar y eliminar malware que podría comprometer tu cámara web. Realiza análisis completos de tu sistema de manera regular y asegúrate de que tu antivirus esté actualizado con las últimas definiciones de amenazas.

La conciencia y la educación son clave para prevenir ataques cibernéticos. Asegúrate de que todos los usuarios de dispositivos con cámara web en tu hogar o lugar de trabajo estén informados sobre los riesgos y las medidas preventivas que deben tomar.

Los ataques de phishing y la descarga de archivos maliciosos son métodos comunes utilizados por los hackers para infiltrarse en sistemas. Sé cauteloso al abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos y evita descargar archivos adjuntos o hacer clic en enlaces sospechosos.