WhatsApp ahora deja crear imágenes gratis con inteligencia artificial y sin salir de la app

La nueva función de WhatsApp está únicamente para el programa beta de Android. (WhatsApp)

Ya no tendrás que acudir a aplicaciones externas para generar tus propias imágenes con inteligencia artificial pues pronto podrás hacerlo directamente en WhatsApp.

La nueva función estaría integrado en el menú de herramientas que se encuentra en cada chat y contaría con el respaldo de la inteligencia artificial de Meta. Cabe mencionar dicha opción está solo disponible en una versión beta de Android, según lo reportado por WABetaInfo.

Crear imágenes con IA directamente en WhatsApp

WhatsApp estaría explorando una nueva función que permitiría a los usuarios crear imágenes generadas por inteligencia artificial a partir de indicaciones, directamente desde un chat y sin tener que salir de la aplicación.

Esta futura actualización incluiría el uso de Meta AI, el asistente inteligente de inteligencia artificial de Meta, integrado en redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp.

La nueva función utilizaría Meta AI. (WABetaInfo)

Meta AI es capaz de realizar razonamientos complejos, seguir instrucciones, visualizar ideas y resolver problemas matizados.

Es importante mencionar que Meta AI está disponible actualmente solo en países específicos y para usuarios seleccionados.

Por lo tanto, el nuevo acceso directo para la creación de imágenes con IA estará inicialmente limitado a aquellos que ya tienen acceso a Meta AI. Sin embargo, existe el potencial de que esta función se expanda a una audiencia más amplia en futuras actualizaciones, comenta la plataforma que suele compartir funciones exclusivas del Programa Beta de WhatsApp.

Qué es el Programa Beta de WhatsApp

Los usuarios del programa beta tienen acceso a funciones que aún no están listas para el público general. (WhatsApp)

El Programa Beta de WhatsApp es un sistema que permite a los usuarios acceder y probar las nuevas funciones de la aplicación antes de su lanzamiento oficial.

Los participantes del programa pueden descargar versiones de prueba de WhatsApp en las que se implementan las últimas actualizaciones y características en desarrollo.

A cambio, se espera que proporcionen retroalimentación sobre su experiencia, informando sobre posibles errores y sugerencias de mejora.

Los usuarios interesados en unirse al Programa Beta de WhatsApp pueden hacerlo a través de la Google Play Store o la App Store, aunque los cupos suelen ser limitados y se llenan rápidamente.

Los filtros permite que los usuarios gestionen mejor sus chats. (WhatsApp)

Funciones que han pasado por el Programa Beta

Dos recientes funciones que estuvieron beta y pasaron a estar disponibles para el público general fueron los filtros de chats y la generación de stickers con inteligencia artificial.

- Filtros de chats en WhatsApp

Los filtros de chats te permiten encontrar tus chats de manera rápida con tres filtros prestablecidos: Todos, No leídos y Grupos. Los filtros están ubicados en la parte superior de tus chats y hay que tocarlos o hacer clic en ellos para aplicarlos.

Cuando se selecciona un filtro, se resalta. Los filtros permanecen activos hasta que cambias la vista del filtro o sales de WhatsApp y vuelves a abrir la aplicación.

Los nombres de los filtros están prestablecidos y no se pueden cambiar. Todos los chats con mensajes no leídos se añaden a la vista de No leídos y tus chats grupales se añaden a la vista de Grupos. No se pueden recategorizar ni organizar los chats dentro de estos filtros.

Así lucía la función de generar stickers con IA cuando estaba en beta. (WABetaInfo)

- Generación de stickers con IA

Ahora es posible crear stickers utilizando inteligencia artificial directamente en WhatsApp, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales o recurrir a plataformas externas de generación de imágenes con IA.

Esta nueva función en iPhone y Android permite generar stickers a partir de texto. Por ejemplo, si deseas un sticker de dos gatos enamorados que se abrazan, solo necesitas solicitarlo a la inteligencia artificial.

Si quieres crear tus propios stickers con inteligencia artificial en WhatsApp, sigue este paso a paso:

La IA de WhatsApp te generará varios resultados de acuerdo al texto que ingresaste. (WhatsApp)

1. Abre un nuevo chat en WhatsApp y activa el teclado.

2. Ve a la pestaña de stickers y seleccionar ‘Usar IA’.

3. Ingresa una descripción de los stickers que deseas. Por ejemplo: dos gatos tiernos enamorados, un conejo corriendo, dos amigas sonriendo.

4. Espera unos segundos para que WhatsApp te genere los stickers.

5. Selecciona el sticker que más te gustó para enviarlo.

6. Si quieres guardarlo, mantenlo seleccionado y escoge ‘Añadir a favoritos’.