Alerta con estafas en Black Friday: Cómo proteger tus compras en línea

En Colombia se llevaba a cabo una nueva jornada de Black Friday y durante este tiempo hay ofertas en línea, que son usadas por los ciberdelincuentes para estafar a los usuarios, robando sus datos y dinero.

Por eso es fundamental tomar ciertas medidas para evitar estos engaños, que se suelen presentar como oportunidades únicas en páginas aparentemente reales, pero que en realidad son sitios para recaudar información y donde no se vende ningún artículo real.

Riesgos y amenazas cibernéticas durante el Black Friday

Durante el periodo previo al Black Friday, las empresas de seguridad informática como Kaspersky alertan sobre un incremento notable en estafas y ataques dirigidos a los consumidores en línea. Uno de los principales peligros son los sitios web falsos que imitan a marcas reconocidas y ofrecen productos a precios irresistibles.

Según datos recientes, en los últimos meses de 2023 se triplicó la cantidad de sitios web falsos que utilizan el término “Black Friday”. Estos sitios pueden variar desde réplicas convincentes de tiendas legítimas hasta plataformas completamente ficticias diseñadas para robar información confidencial de los usuarios.

Una de las estafas más comunes son los correos electrónicos que ofrecen promociones imperdibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otro riesgo prominente son los ataques de phishing, una táctica común entre los cibercriminales durante esta temporada. A través de correos electrónicos fraudulentos o mensajes de texto, los estafadores intentan engañar a los consumidores para que revelen información sensible como números de tarjetas de crédito o datos de acceso a cuentas bancarias.

Estos ataques han aumentado significativamente en los últimos años, con millones de intentos registrados por empresas como Kaspersky.

Cómo protegerse de los fraudes durante el Black Friday

Ante estos desafíos, es crucial que los consumidores adopten medidas de seguridad efectivas para proteger sus compras y datos personales durante el Black Friday. Aquí algunas recomendaciones clave:

Investigar antes de comprar:

Antes de realizar cualquier compra en línea, es fundamental investigar la reputación de la tienda. Comparar precios, leer reseñas de otros usuarios y verificar la autenticidad del sitio web pueden ayudar a evitar caer en trampas de estafadores que crean páginas falsas para capturar datos financieros.

Utilizar conexiones seguras:

Evitar realizar compras en redes Wi-Fi públicas, ya que estas son más vulnerables a los ataques de hackers. En su lugar, utilizar una red Wi-Fi privada o una conexión de datos móviles que ofrecen mayor seguridad.

Mantener software actualizado:

Asegurarse de que tanto el navegador web como el software antivirus estén siempre actualizados. Las actualizaciones frecuentes ayudan a proteger contra nuevas vulnerabilidades y amenazas de seguridad que los cibercriminales podrían explotar.

No compartir información personal:

Nunca proporcionar información sensible como números de tarjetas de crédito, contraseñas o datos bancarios a través de sitios web no verificados o correos electrónicos sospechosos. Las tiendas legítimas nunca solicitan esta información a través de canales no seguros.

Activar autenticación de dos factores (2FA):

Utilizar la autenticación de dos factores siempre que sea posible. Esta medida adicional de seguridad dificulta el acceso no autorizado a cuentas, incluso si los ciberdelincuentes obtienen la contraseña principal.

Estar atento a las señales de alerta:

Ser consciente de las ofertas demasiado buenas para ser verdad. Si un descuento parece excesivamente generoso o fuera de lo común, es prudente investigar más antes de realizar la compra.

Cuidado con los correos electrónicos fraudulentos:

Los estafadores a menudo envían correos electrónicos que parecen provenir de tiendas legítimas con ofertas tentadoras. Estos correos pueden contener enlaces maliciosos que llevan a sitios web falsos diseñados para robar información personal o financiera.

Verificación de HTTPS:

Antes de ingresar datos personales o de pago en cualquier sitio web, verificar que la URL comience con “https://” y que haya un candado en la barra de direcciones. Esto indica que la conexión está cifrada y protegida.

Certificado SSL válido:

Al hacer clic en el candado en la barra de direcciones, se pueden verificar detalles adicionales sobre el certificado SSL del sitio, incluyendo su validez y el organismo emisor.