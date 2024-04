¿Revisar el celular de mi pareja es un delito? Esta es la verdad detrás de espiar sin permiso

Revisar el celular de tu pareja refleja un comportamiento tóxico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Alguna vez les ha revisado el teléfono móvil a tu pareja? La invasión de la privacidad en las relaciones sentimentales constituye un tema de creciente controversia en la sociedad contemporánea. En medio de este debate, surge la pregunta sobre la legalidad de estos actos.

Tal comportamiento, a menudo visto como una búsqueda de transparencia y confianza entre parejas sentimentales, entra en conflicto directo con las leyes que salvaguardan la privacidad y la intimidad individual de muchos países.

¿Qué pasa si le reviso el celular a mi pareja?

Este debate sobre la privacidad ha alcanzado las leyes de varios países, es el caso de España, que en el artículo 197 de su Código Penal, se lee que es ilegal:

“El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.

amores reales, amantes, mujer y hombre se enamoran en un videoclub, amor, romance, historia romántica, a escondidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció la prohibición de acceder o tomar control del correo electrónico o de cualquier otra forma de comunicación privada de terceros, sin contar con el permiso del propietario de la cuenta o una orden judicial.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina estableció que el acto de infiltrarse en el correo electrónico, Facebook y teléfono celular de la pareja es considerado un delito de índole federal.

Esta determinación surgió al resolver un conflicto de competencia entre dos juzgados que disputaban el caso de una mujer que acusó a su pareja de invadir su privacidad movido por celos extremos.

Según lo que la mujer expuso ante la justicia, su ex pareja logró acceder a su cuenta de Facebook, su correo electrónico personal y, se presume, obtuvo información de los contactos de su teléfono móvil así como copió los datos de su tarjeta SIM.

Espiar el celular de tu pareja no solo es ilegal, también refleja posibles problemas de confianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, según lo establecido por la Ley 1273 de 2009, revisar el celular de alguien sin su permiso puede ser considerado un delito, específicamente bajo lo que se describe en el artículo 269A - Acceso Abusivo a un Sistema Informático, o el artículo 269F - Violación de Datos Personales.

Las condenas establecidas para estos delitos oscilan entre los cuatro y ocho años de prisión. Además, conforme a lo indicado en el numeral 3 del artículo 269H, estas penas pueden incrementarse entre 6 y 14 años si la persona cometió el acto valiéndose de la confianza que el propietario del teléfono había depositado en ella.

Otro país que acobija este suceso desde su normas jurídicas es Perú. El país sudamericano, a través del artículo 161 de su Código Penal establece que:

En varios países latinoamericanos, es ilegal revisar el teléfono móvil de terceros. (Imagen ilustrativa Infobae)

“El que, abre, indebidamente, una carta, un pliego, telegrama, radiograma, despacho telefónico u otro documento de naturaleza análoga, que no le esté dirigido, o se apodera indebidamente de alguno de estos documentos, aunque no esté cerrado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a noventa días – multa”.

¿Qué significa revisar el celular de tu pareja?

En diversos países, es ilegal revisar el dispositivo móvil de la pareja sin su autorización, incluso si se ha compartido previamente la contraseña. Esta acción, aparte de contravenir las leyes que protegen la privacidad individual y la integridad de los datos personales, refleja una conducta tóxica que puede afectar las bases de confianza y respeto mutuo en una relación.

Lo más recomendable en una relación es mantener una comunicación abierta y honesta con la pareja. Ante cualquier duda o inquietud que surja, es fundamental abordarla directamente con el otro, fomentando un diálogo constructivo que permita despejar incertidumbres de manera respetuosa y comprensiva.