No lo creerás, este es el dispositivo más fácil de hackear

En un podcast sobre ciberseguridad sobre cuál podría ser el dispositivo más hackeable debido a que la gente se olvida que existe. (TikTok: clau_qsi)

Hay un dispositivo que suele pasar desapercibido en cuanto a las amenazas de ciberseguridad. Aunque pueda parecer sorprendente, no es ni tu computadora ni tu teléfono móvil los que encabezan la lista de los equipos más vulnerables a los ataques de hackers.

De hecho, se trata de un aparato que ha sido, en cierto modo, relegado al olvido en el entorno moderno de las oficinas, pero que aún conserva una presencia significativa.

Este dispositivo puede ser una puerta de entrada accesible para los ciberdelincuentes, poniendo en riesgo no solo la información almacenada en él, sino también la integridad de las redes a las que se conecta.

Las impresoras son un punto crítico de seguridad al estar conectas al wifi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo más vulnerable de tu hogar u oficina

En el ámbito de la ciberseguridad, donde cada dispositivo conectado a internet puede ser un blanco potencial para los ciberdelincuentes, existe uno que sobresale por su vulnerabilidad, pero que frecuentemente se pasa por alto: la impresora.

Esta afirmación proviene de Natalia Sánchez, quien posee un máster en Ciberseguridad por la Universidad Politécnica de Madrid. Durante su intervención en el podcast “Clau, quiero ser ingeniera”.

Sánchez destacó la contradicción que reside en la mentalidad de seguridad dentro de las organizaciones: “Todo el mundo se preocupa, oh no, del servidor, oh no, de los ordenadores que utilizan los trabajadores, pero a la impresora nadie le presta atención”, explicó.

Las impresoras, así pocos lo crean, son un punto vulnerable en la ciberseguridad de cualquier sitio. (Créditos: The Grosby Group ; Getty Images / Fotocomposición: Infobae)

El hecho de que muchas impresoras estén equipadas con capacidad para conectarse a la red Wi-Fi de la empresa, y a menudo configuradas sin las medidas de seguridad adecuadas, solo incrementa su atractivo como puntos de entrada para quienes buscan explotar vulnerabilidades en sistemas corporativos.

Además, el descuido habitual que sufren estos dispositivos respecto a su mantenimiento y actualización de seguridad es un gran riesgo. Según Sánchez, este descuido convierte a las impresoras en objetivos fáciles y atractivos para los atacantes.

La experta enfatiza la importancia de mirar más allá de los dispositivos tradicionalmente considerados como puntos críticos de vulnerabilidad, reconociendo que en la era digital actual, todos los dispositivos conectados, sin importar cuán insignificantes puedan parecer, merecen atención y protección adecuadas para fortalecer la postura de seguridad cibernética global de una organización.

Accediendo al wifi de un hogar o empresa, los delincuentes pueden conocer información confidencial. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo se actualiza una impresora?

La actualización de una impresora, ya sea en un entorno doméstico o corporativo, es un proceso crucial para garantizar su seguridad y funcionalidad óptima. A continuación, se detallan los pasos generales para actualizar el firmware de una impresora, aunque es importante destacar que el proceso específico puede variar según el fabricante y el modelo:

Identificación del modelo de la impresora: El usuario debe comenzar por identificar con precisión el modelo de su impresora, lo cual es esencial para encontrar la actualización correcta.

Visitar el sitio web del fabricante: Allí, el usuario debe dirigirse a la sección de soporte técnico, asistencia o descargas

Búsqueda de actualizaciones de firmware: Dentro de la sección correspondiente, se busca las actualizaciones de firmware específicas para el modelo de la impresora. Es importante seleccionar la actualización adecuada según el sistema operativo y la configuración regional del usuario

Descarga del firmware: Una vez encontrada la actualización apropiada, el usuario debe proceder a descargarla en su computadora. Debe prestar atención a las instrucciones proveídas por el fabricante, ya que pueden contener información crucial para la actualización.

Los oficinistas suelen olvidar que las impresoras se deben actualizar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conexión de la impresora a la computadora: Con la actualización descargada, el siguiente paso es conectar la impresora a la computadora, ya sea mediante un cable USB o a través de la red para dispositivos con capacidades inalámbricas.

Ejecución de la actualización: A continuación, el usuario debe abrir y ejecutar el archivo de actualización descargado, siguiendo las instrucciones para comenzar el proceso de actualización.

Espera durante la actualización: El proceso de actualización puede tardar algunos minutos. Es crucial no interrumpir este proceso apagando la impresora o desconectándola.

Reinicio de la impresora: Finalmente, una vez completada la actualización, es probable que sea necesario reiniciar la impresora para que los cambios tomen efecto.

Es recomendable que el usuario revise las notificaciones de actualización del fabricante regularmente y realice esta tarea de actualización de manera frecuente para mantener la seguridad y funcionalidad óptimas de su impresora.