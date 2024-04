Glosario de tecnología: qué significa Innovación abierta

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Innovación abierta

Innovación abierta es un concepto que designa un proceso de innovación que involucra en la generación de ideas a personas externas a la empresa, como clientes, proveedores, universidades o incluso competidores. Esta metodología se basa en el intercambio de conocimientos y experiencias para lograr mejoras significativas en los productos o servicios ofrecidos.

Diferencia entre innovación abierta y cerrada

La innovación abierta y cerrada son dos conceptos clave en el mundo de la innovación. Ambos se refieren a la forma en que se generan nuevas ideas e innovaciones, pero hay algunas diferencias notables entre ellos.

En primer lugar, la innovación abierta implica trabajar con otros para crear ideas y soluciones nuevas. El objetivo es reunir a personas con diferentes perspectivas y habilidades para que colaboren y compartan sus pensamientos sobre un problema o un proyecto. Esto permite que los participantes aprendan entre sí y descubran soluciones únicas e innovadoras.

Por otro lado, la innovación cerrada es más limitada ya que involucra solo personas con un conjunto de habilidades establecido. Aunque este método también puede resultar en nuevas ideas, no hay tanto intercambio de información como con la innovación abierta. En consecuencia, no hay posibilidad de descubrir nuevas soluciones creativas.

Aquí hay algunos puntos clave que distinguen entre estos dos tipos de innovación.

La Innovación Abierta . Se basa en el trabajo colaborativo entre personas con diferentes perspectivas. Busca generar ideas únicas e innovadoras a través del intercambio de información. Promueve el aprendizaje mutuo entre los participantes.

. La Innovación Cerrada . Solo involucra a personas con un conjunto predeterminado de habilidades. No hay tanto intercambio de información como en la Innovación Abierta. No ofrece mucho margen para descubrir soluciones creativas.

.

Ventajas y desventajas de la innovación abierta

La innovación abierta es un concepto cada vez más popular entre las organizaciones que buscan impulsar su desarrollo. Implica una colaboración entre varias partes interesadas y la compartición de conocimientos y recursos para mejorar los procesos de producción. Esta estrategia se ha vuelto cada vez más común para empresas que quieren mantenerse a la vanguardia, pero tiene sus pros y sus contras.

Ventajas :

Mayor creatividad . La innovación abierta involucra a diferentes personas, lo que significa que hay muchas mentes trabajando en el mismo proyecto, lo que lleva a un mayor nivel de creatividad e innovación.

. La innovación abierta involucra a diferentes personas, lo que significa que hay muchas mentes trabajando en el mismo proyecto, lo que lleva a un mayor nivel de creatividad e innovación. Compartir recursos . El hecho de compartir recursos puede ayudar a reducir los costos de producción al permitir el acceso a tecnologías avanzadas y herramientas sin tener que invertir en ellas directamente.

. El hecho de compartir recursos puede ayudar a reducir los costos de producción al permitir el acceso a tecnologías avanzadas y herramientas sin tener que invertir en ellas directamente. Mejora la cultura organizacional . La innovación abierta promueve un ambiente colaborativo en el que todos trabajan juntos para lograr un objetivo común, lo que contribuye significativamente a la cultura organizacional de la empresa.

Desventajas :

Problemas de confidencialidad . Al compartir recursos con otras partes interesadas, existe el riesgo de pérdida o filtrado de información confidencial si las medidas adecuadas no se toman para protegerla adecuadamente.

. Al compartir recursos con otras partes interesadas, existe el riesgo de pérdida o filtrado de información confidencial si las medidas adecuadas no se toman para protegerla adecuadamente. Alto costo inicial . La implementación inicial del enfoque puede ser costosa debido al tiempo necesario para configurar los procesos y los acuerdos internacionales necesarios para facilitar la colaboración entre varias partes interesadas involucradas en el proyecto.

. La implementación inicial del enfoque puede ser costosa debido al tiempo necesario para configurar los procesos y los acuerdos internacionales necesarios para facilitar la colaboración entre varias partes interesadas involucradas en el proyecto. Dificultades técnicas . Debido a la complejidad técnica involucrada en el desarrollo tecnológico, surgen problemas relacionados con el control de versiones, mantenimiento y soporte post-lanzamiento cuando se trata de software o hardware relacionado con la innovación abierta.

Ejemplos de innovación abierta

Existen varios ejemplos de innovación abierta en la actualidad. Estos incluyen.

Compartir información . Muchas empresas comienzan a compartir sus conocimientos con otros para mejorar la productividad, optimizar sus procesos y obtener soluciones creativas a problemas complejos.

. Muchas empresas comienzan a compartir sus conocimientos con otros para mejorar la productividad, optimizar sus procesos y obtener soluciones creativas a problemas complejos. Redes colaborativas . Las redes colaborativas son una excelente forma de alentar el intercambio de conocimiento entre individuos y grupos. Estas redes permiten a las personas compartir información, trabajar juntas para desarrollar nuevas ideas y soluciones, así como crear nuevos productos o servicios.

. Las redes colaborativas son una excelente forma de alentar el intercambio de conocimiento entre individuos y grupos. Estas redes permiten a las personas compartir información, trabajar juntas para desarrollar nuevas ideas y soluciones, así como crear nuevos productos o servicios. Proyectos colectivos . Los proyectos colectivos son una buena forma de reunir recursos e ideas para llevar a cabo un objetivo común sin tener que invertir demasiado tiempo o recursos en cada parte del proyecto. Esto puede ayudar a reducir los costes generales y mejorar la calidad final del producto o servicio ofrecido.

. Los proyectos colectivos son una buena forma de reunir recursos e ideas para llevar a cabo un objetivo común sin tener que invertir demasiado tiempo o recursos en cada parte del proyecto. Esto puede ayudar a reducir los costes generales y mejorar la calidad final del producto o servicio ofrecido. Alianzas estratégicas . Las alianzas estratégicas son acuerdos entre dos o más organizaciones que se utilizan para compartir conocimiento, mejorando su competitividad en un mercado determinado. Estas alianzas pueden ser temporales o permanentes y pueden permitir un mayor acceso a tecnologías avanzadas, recursos humanos especializados u otros beneficios similares.

En resumen, la innovación abierta es un concepto útil para aquellas empresas que desean maximizar sus beneficios sin necesidad de asumir todos los costes asociados al desarrollo internamente. Existen varias formas en las que las empresas pueden participar en este tipo de innovación, comenzando por compartir información e ideas hasta llegar a formular acuerdos estratégicamente útiles con otros socios externamente involucrados.

La tecnología en la vida

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece distintos beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado esencial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades y aprendizajes.