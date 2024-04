Qué es y cómo funciona Google Play Pass: el Game Pass de celulares

La suscripción Play Pass es una solución económica para aquellos que les gusta jugar en su celular. (Google)

Las suscripciones son una realidad en muchos formatos. En el mundo de los videojuegos Xbox, PlayStation y Nintendo tienen una cada uno y para versiones móviles, Google lanzó su propia versión con la idea de brindar acceso a muchos juegos a través de un único pago mensual.

Google Play Pass es el servicio desde el que los usuarios de Android pueden disfrutar de cientos de juegos, sin necesidad de comprarlos, sino bajo el mismo concepto con el que funciona Game Pass de Xbox, brindando la posibilidad de tener un catálogo que se renueva continuamente.

Qué es Google Play Pass y cómo funciona

Google Play Pass es un servicio de suscripción ofrecido por Google que brinda acceso a una amplia selección de aplicaciones y juegos premium sin anuncios ni compras integradas en dispositivos Android. Esencialmente, ofrece a los usuarios la oportunidad de disfrutar de contenido de pago por una tarifa mensual o anual.

Al suscribirse, los usuarios tienen acceso a una biblioteca en constante crecimiento de más de 1.000 aplicaciones y juegos seleccionados. Estos incluyen tanto apps útiles para la productividad como juegos de alta calidad.

La suscripción Play Pass se puede pagar de manera mensual o anual. (Google)

Además, Play Pass garantiza que ninguna de estas plataformas tendrá anuncios y que todas las compras dentro de esas aplicaciones queden desbloqueadas, por lo que la experiencia será muy completa y más libre.

El costo de Google Play Pass es de $4.99 al mes, con la opción de una suscripción anual por $29.99, lo que significa un ahorro significativo si preferimos esta opción. Aunque los precios cambiarán según cada país y la moneda local.

Esta suscripción no solo brinda acceso a una amplia gama de contenido premium, sino que también permite compartirlo con hasta 5 miembros de la familia, lo que lo convierte en una opción atractiva para hogares en los que varias personas tengan dispositivos Android.

La suscripción Play Pass es una solución económica para aquellos que les gusta jugar en su celular. (Google)

Para encontrar esta suscripción hay que seguir estos pasos:

Abrir Google Play Store. Hacer clic en la foto de perfil Dirigirse a la casilla ‘Pagos y suscripciones’. Ingresar en ‘Suscripciones’

Allí encontraremos Play Pass y será posible elegir entre el plan mensual o el plan anual, que dan los mismos beneficios.

¿Vale la pena suscribirse a Google Play Pass?

La respuesta a esta pregunta depende en gran medida de las necesidades y preferencias individuales de cada usuario. Para aquellos que disfrutan explorando constantemente nuevas aplicaciones y juegos sin preocuparse por los anuncios o compras adicionales, Google Play Pass puede ser una excelente inversión.

Tener acceso ilimitado a una amplia gama de contenido premium por una tarifa mensual razonable es una mejor elección que pagar individualmente por cada plataforma.

Sin embargo, para aquellos que tienen preferencias claras y solo están interesados en unas pocas aplicaciones o juegos específicos, puede ser más rentable comprarlos individualmente en lugar de suscribirse a Play Pass.

Esta suscripción se puede pagar a través del dinero obtenido en Google Rewards. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aquellos que no hacen un uso extensivo de aplicaciones y juegos móviles pueden encontrar que la suscripción no justifica el costo, especialmente si no aprovechan plenamente la amplia gama de contenido disponible.

Desde nuestra propia experiencia con este servicio, esta opción muy bien diseñada. Muchas veces los juegos en la tienda pueden tener un costo mayor a la suscripción mensual o anual y las experiencias en dispositivos móviles no suelen ser muy largas, así que pagar una suscripción que dé acceso a ese título es una opción más rentable y, al mismo tiempo, permitirá descubrir otros juegos.

Uno de los grandes beneficios de la tienda digital de Google es que permite pagar esta suscripción a través del saldo que tengamos en la tienda, un dinero que podemos conseguir con Google Rewards, una plataforma que nos paga por hacer encuestas. Por lo que con la suficiente dedicación podrías obtener la suscripción sin que ningún peso salga de nuestro bolsillo.