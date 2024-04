La red 5G hace gastar más datos móviles del smartphone: verdad o mito

La red 5G tiene la capacidad de soportar más elementos como la reproducción de videos en alta calidad y experiencias de realidad mixta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la red 5G promete transformar nuestra experiencia digital con velocidades de conexión ultrarrápidas. Sin embargo, surge una interrogante clave para los usuarios de dispositivos móviles: ¿Conlleva esta avanzada tecnología un consumo de datos más acelerado?

La duda surge debido a que ahora los videos que se encuentran en línea se pueden reproducir con mayor resolución, las transmisiones en vivo son más estables, los juegos online cuentan con mejores gráficas y hay descargas ultrarrápidas.

¿La red 5G hace que los datos se consuman más rápido?

Para calma de muchos, no. Con 5G no se gastan más datos. Se tienen servicios más completos y por esto el tránsito de datos es mayor.

Ana Jinet Poveda, líder de nuevas tecnologías de Telefónica Hispanoamérica, explica que la clave es comprender que el tráfico de datos ahora es más robusto, por lo que soporta elementos que antes no se podían como la reproducción de videos en alta definición, las experiencias de realidad mixta y las velocidades ultrarrápidas.

La red 5G no consume más datos, sino que soporta más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poveda lo ejemplifica de la siguiente forma:

“Haciendo una analogía es como cuando en una avenida no es posible traficar con una tractomula pero cuando se construye una superautopista robusta, es posible traficar en la avenida. No es que se tengan más autos en la vía, es que hay vehículos especiales robustos que antes no podían transitar por allí y ahora sí”.

Celulares compatibles con la red 5G

Para determinar si un celular es compatible con la red 5G, lo primero que se debe hacer es consultar las especificaciones técnicas del dispositivo, ya sea en el manual del usuario, la página web del fabricante o en la sección de configuración sobre el teléfono en el mismo dispositivo. Ahí se puede buscar en la lista de especificaciones las bandas de red que soporta; si incluye bandas 5G, entonces es compatible.

Otra opción es contactar directamente con el operador telefónico, quien puede informar sobre la compatibilidad del modelo específico con su red 5G.

Si el celular no soporta 5G, seguirá operando en 4G o 3G, no significa que vaya a quedarse sin conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante recordar que, incluso si un dispositivo es compatible, la cobertura 5G también depende de la disponibilidad del servicio en el área por parte del operador.

¿Qué significa la llegada de 5G a un país?

La llegada de la tecnología de red 5G a un país representa un hito en el desarrollo tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones. Este avance implica una serie de cambios y beneficios notables para individuos, empresas y la sociedad en general:

Mayor velocidad de conexión : El 5G ofrece velocidades de descarga y carga sustancialmente más altas en comparación con las generaciones anteriores, permitiendo a los usuarios acceder a contenido en línea, descargar archivos grandes y transmitir videos en alta definición o 4K con mayor rapidez y eficiencia.

Reducción de la latencia: La latencia, o el tiempo de respuesta de la red, se reduce drásticamente con el 5G, lo que mejora la experiencia del usuario en juegos en línea, la conducción de vehículos autónomos, y el funcionamiento de aplicaciones en tiempo real como la cirugía remota.

Con la red 5G, el internet de las cosas puede soportar más dispositivos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)