Ocho recomendaciones para evitar ser víctima de aplicaciones falsas que propagan malware

Evitar la descarga de aplicaciones desde fuentes no oficiales: Las tiendas oficiales de aplicaciones, como Google Play Store y Apple App Store, tienen procesos de revisión para minimizar la presencia de aplicaciones maliciosas. Aunque no son infalibles, el riesgo de descargar una aplicación maliciosa es significativamente menor que si se descarga de fuentes no oficiales o sitios web de terceros.