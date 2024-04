WhatsApp estrena seis nuevos emojis: ¿Cuáles son y qué significan?

WhatsApp agregó seis nuevos emojis: dos de ellos de expresiones, uno de animal, un alimento y un objeto. (WhatsApp)

WhatsApp ha actualizado su repertorio de emojis con seis nuevas figuras que prometen enriquecer la forma en que los usuarios expresan sus emociones y pensamientos en la popular plataforma de mensajería.

Estos nuevos emojis están diseñados para captar una gama más amplia de situaciones, así como para simplificar la comunicación en WhatsApp, que muchas veces exige rapidez y agilidad.

A continuación, el significado de estas nuevas adiciones de emoticones, pues a simple vista pueden parecer algo confusas.

Los emojis pueden verse perfectamente en su versión para móvil. (WhatsApp)

Nuevos emojis en WhatsApp

Estos emoticones se encuentran en la última versión de WhatsApp para teléfonos móviles, tanto Android como Apple. No obstante, en la versión web puede que no se visualicen correctamente o no aparezcan en la parrilla de emojis.

1. Cara que afirma

La figura se encarga de imitar el movimiento que realiza el rostro humano cuando dice que “sí”, es decir, de arriba a abajo.

2. Cara que niega

Mientras tanto, este emoji tiene un movimiento marcado hacia sus lados, simulando un “no”

3. Ave fénix

Criatura mítica que simboliza la inmortalidad, la resurrección y el renacimiento. En su versión móvil puede visualizarse perfectamente, pero en WhatsApp Web, no tanto.

El emoji del ave fénix no se puede ver correctamente en WhatsApp Web. (WhatsApp)

4. Pedazo de limón

Un gajo de limón es una porción o sección que se obtiene al cortar esta fruta cítrica en partes desde su centro hacia afuera, manteniendo la piel en cada una de ellas. El emoji puede utilizarse para hacer referencia a adornos o ingredientes en diversas bebidas, platos y recetas.

5. Hongo

Figura de este organismo perteneciente al reino Fungi, que se caracteriza por su capacidad de descomposición y absorción de la materia orgánica en la que vive.

6. Cadena rota

Esta figura generalmente refiere a la interrupción de una secuencia, conexión o serie de elementos que están enlazados o relacionados entre sí.

¿Qué significa el corazón morado en WhatsApp?

Dentro del extenso repertorio de emojis de WhatsApp, el emoji del corazón morado ha generado especial atención y preguntas acerca de su significado real. Este icono, que aparece con frecuencia en los mensajes, posee una interpretación rica y detallada, que va más allá de ser un simple gesto de cariño.

El corazón morado suele relacionarse con BTS. (WhatsApp / Emojipedia)

Corazón morado en el Army de BTS

El uso del corazón morado es especialmente prominente entre los seguidores de BTS, el grupo de pop surcoreano, conocidos como Army, donde este emoji toma un significado único, asociado a la expresión “I purple you”.

Esta frase, acuñada por Kim Taehyung, integrante de la agrupación, se ha establecido como una forma distintiva de manifestar el cariño entre los aficionados y BTS, representando un amor y lealtad que va más allá de un simple “te amo”.

Verdadero significado del corazón morado

Incorporado en el estándar Unicode 6.0 en 2010 y agregado posteriormente a la lista de emojis en 2015, el uso del corazón morado ha ido evolucionando, tomando significados particulares a lo largo del tiempo.

Destaca especialmente su habilidad para representar un amor no permitido o escondido, aquel que, por distintas razones, no se puede manifestar abiertamente.

Kim Taehyung de BTS popularizó el término "I purple you". (Disney+)

Usualmente, se vincula con romances o parejas que, por variadas circunstancias, optan por mantener su relación en la clandestinidad, experimentando su afecto de manera encubierta. En este contexto, el corazón morado adquiere una profundidad y una aura de enigma, convirtiéndose en el medio ideal para expresar sentimientos intensos que, posiblemente, no tendrían lugar en la esfera pública.

Por lo tanto, es crucial entender su significado profundo antes de decidir enviarlo, puesto que el destinatario podría interpretarlo de formas no previstas.

Es interesante cómo muchos usuarios todavía se asombran al conocer los significados originales o distintos de algunos emojis que, por hábito, empleamos con frecuencia.

Un claro ejemplo de este fenómeno es el emoji de la caca. A pesar de lo que su apariencia pueda insinuar inicialmente, este emoji es a menudo interpretado de manera equivocada.

En realidad, fue concebido para representar un trozo de chocolate, distante de la connotación negativa o jocosa con la que se le asocia habitualmente.