Google Cloud Next 2024 revoluciona la IA y la nube con Gemini 1.5 Pro

Gemini 1.5 Pro de Google, capaz de analizar multimedia y texto, redefine la inteligencia artificial

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, Google se mantiene a la vanguardia con su evento anual Cloud Next. Este año, la edición 2024 no es la excepción, dejando en claro que la compañía está decidida a liderar la revolución de la inteligencia artificial (IA) y la nube. Desde nuevos modelos de IA hasta herramientas innovadoras para desarrolladores, repasamos los anuncios más destacados de este evento que reúne a más de 30.000 personas en vivo y cuenta con la participación de líderes tecnológicos como Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, y Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet.

¿Qué novedades trae Google en IA?

Sin duda, la estrella del evento es Gemini 1.5 Pro, el nuevo modelo de IA de Google que puede procesar hasta 1 millón de tokens de información de manera consistente. Esto representa un salto cuántico respecto a modelos anteriores y abre un abanico de posibilidades para que las empresas creen, descubran y construyan soluciones usando IA. Gemini 1.5 Pro no solo maneja texto, sino también audio, video e imágenes, permitiendo análisis multimodales que antes eran impensados.

Pero la IA de Google no se queda ahí. Se anunció Vertex AI Agent Builder, una herramienta revolucionaria que permite crear agentes inteligentes para atención al cliente en solo 3 pasos utilizando los modelos Gemini Pro.

Con Vertex AI Agent Builder, las empresas podrán diseñar asistentes virtuales capaces de mantener conversaciones fluidas, comprender el contexto y realizar tareas complejas. Esto promete transformar la forma en que las compañías interactúan con sus clientes, brindando experiencias más personalizadas y eficientes.

¿Cómo se integra la IA en las herramientas de productividad?

Google apuesta fuerte a llevar la IA generativa al ámbito laboral con Gemini for Google Workspace, un asistente integrado en aplicaciones como Gmail, Docs y Sheets. Con capacidades de generar contenido, tomar notas en reuniones, resumir documentos y hasta traducir en tiempo real, Gemini for Workspace promete revolucionar la forma en que trabajamos. Imagina tener un copiloto inteligente que te ayude a redactar ese correo importante, preparar esa presentación clave o analizar esos informes interminables. Eso es lo que Gemini for Workspace busca lograr.

Pero la integración de la IA en Workspace no se detiene ahí. Google presentó Vids, una aplicación innovadora para crear videos con IA. Con Vids, cualquier persona podrá convertirse en un narrador experto, ya que la inteligencia artificial te guiará en cada paso del proceso creativo.

Desde sugerir estructuras narrativas hasta generar imágenes y animaciones impactantes, Vids busca democratizar la creación de contenido audiovisual en el ámbito laboral. Será tan fácil como armar una presentación de diapositivas, pero con el poder de cautivar a tu audiencia como nunca antes.

¿Qué hay de nuevo en análisis de datos?

En el frente de datos y analítica, se anunció BigQuery Data Canvas, una interfaz tipo notebook que admite consultas en lenguaje natural y visualizaciones integradas. Apunta a simplificar tareas como la preparación, descubrimiento, análisis y gobierno de datos.

Con BigQuery Data Canvas, los analistas podrán sumergirse en los datos de forma más intuitiva, haciendo preguntas en lenguaje cotidiano y obteniendo respuestas en forma de gráficos interactivos. Será como tener un experto en datos a tu lado, listo para ayudarte a encontrar patrones y revelar insights ocultos.

Además, Google anunció nuevas capacidades de indexación de Vertex AI directamente en BigQuery y AlloyDB. Esto permite aprovechar la potencia de la IA sobre los datos donde están almacenados, sin necesidad de moverlos o transformarlos. Imagina poder hacer búsquedas complejas en tus bases de datos usando lenguaje natural, o descubrir anomalías y predecir tendencias con solo presionar un botón. Estas capacidades prometen democratizar el acceso a la IA y poner su poder en manos de cada vez más personas en las organizaciones.

¿Cómo ayuda Google a los desarrolladores?

Para impulsar la productividad de los desarrolladores, se lanzó Gemini Code Assist, una herramienta de asistencia de codificación impulsada por IA que funciona con bases de código en cualquier lugar.

Analizando el contexto completo, Code Assist ofrece sugerencias inteligentes, completado de código y explicaciones detalladas. Imagina tener un mentor experto a tu lado mientras programas, capaz de entender tu proyecto a fondo y guiarte para escribir código más eficiente y libre de errores. Eso es lo que este nuevo producto busca lograr.

Pero la asistencia de Google para los desarrolladores no se limita al código. Con Gemini Cloud Assist, la IA de Google ahora puede asistir en todo el ciclo de vida de las aplicaciones, desde el diseño hasta la resolución de problemas.

Ahora podrás describir en lenguaje natural la arquitectura de tu aplicación y que la IA te sugiera los mejores patrones y prácticas. O poder pedirle que analice los logs de errores y te guíe paso a paso para solucionarlos. Gemini Cloud Assist promete ser el compañero ideal para cualquier desarrollador, novato o experto.

¿Cómo se aplica la IA a la seguridad?

La seguridad también dio un salto con las nuevas capacidades impulsadas por IA presentadas en Google Cloud Next 2024. Se destacó Gemini in Threat Intelligence, que permite obtener información detallada sobre el comportamiento de las amenazas y los actores maliciosos usando consultas en lenguaje natural.

Imagina poder preguntarle a tu sistema de seguridad: “¿Qué nuevas técnicas están usando los hackers para infiltrarse en redes corporativas?” y obtener un informe detallado y actualizado en segundos. Eso es lo que Gemini in Threat Intelligence busca lograr, aprovechando la base de conocimientos de Google y Mandiant para mantener a las organizaciones un paso adelante de las amenazas.

Pero la IA no solo ayuda a detectar amenazas, sino también a responder a ellas de forma más rápida y efectiva. Con las nuevas capacidades de Security Operations impulsadas por Gemini, los equipos de seguridad podrán resumir y priorizar alertas, obtener recomendaciones de próximos pasos y hasta generar automáticamente playbooks de respuesta a incidentes. Será como tener un equipo de expertos en seguridad trabajando 24/7 para mantener a tu organización segura.

El evento contó con la participación de clientes líderes como Mercedes-Benz, Uber, Walmart y Palo Alto Networks, que compartieron cómo están aprovechando la IA de Google Cloud para transformar sus negocios. Desde crear experiencias personalizadas para conductores y pasajeros hasta optimizar cadenas de suministro y fortalecer la seguridad, estos ejemplos dejaron en claro que la IA ya no es una tecnología del futuro, sino una herramienta estratégica para el presente.

Mercedes-Benz está integrando la IA de Google Cloud en sus vehículos para ofrecer experiencias más intuitivas y personalizadas a los conductores.

Mercedes-Benz

Elevando la experiencia de conducción con IA Mercedes-Benz está integrando la IA de Google Cloud en sus vehículos para ofrecer experiencias más intuitivas y personalizadas a los conductores. Con la ayuda de los modelos Gemini, están desarrollando asistentes virtuales capaces de entender y responder a comandos de voz en lenguaje natural, así como de anticipar las necesidades del conductor en base a su contexto.

Ahora puedes decirle a tu auto “llévame al restaurante italiano más cercano con buenas reseñas” y que te guíe hasta allí, considerando el tráfico en tiempo real y tus preferencias gastronómicas. O que te sugiera hacer una pausa y estirarte cuando detecta que llevas muchas horas al volante. Eso es lo que Mercedes-Benz busca lograr con la IA de Google Cloud.

Uber

Optimizando cada viaje con IA Uber está aprovechando la IA de Google Cloud para mejorar la eficiencia de su plataforma y ofrecer viajes más fluidos y seguros tanto a conductores como a pasajeros.

Mediante el análisis en tiempo real de datos como el tráfico, el clima y los patrones de demanda, la inteligencia artificial ayuda a Uber a optimizar el emparejamiento entre conductores y pasajeros, reducir los tiempos de espera y predecir zonas de alta demanda para asegurar una oferta adecuada de vehículos.

Además, los modelos de IA analizan continuamente el comportamiento de los conductores para identificar prácticas inseguras y ofrecer retroalimentación personalizada que les ayude a mejorar. El resultado es viajes más rápidos, confiables y seguros para todos.

Walmart

Transformando el retail con IA Walmart, el gigante del comercio minorista, está aprovechando a Google para reinventar la experiencia de compra tanto en sus tiendas físicas como online. En sus supermercados, la IA analiza los datos de los sensores y cámaras para optimizar la disposición de los productos, predecir la demanda y evitar quiebres de stock. Imagina que tu supermercado o tienda siempre tenga disponible tu marca favorita de cereales porque la IA anticipó que se agotarían y los repuso a tiempo.

En su plataforma de e-commerce, la empresa utiliza los modelos Gemini para ofrecer resultados de búsqueda y recomendaciones ultra personalizadas a cada cliente, así como para optimizar la logística de última milla y asegurar entregas más rápidas y eficientes. El resultado es una experiencia de compra sin fricciones que combina lo mejor del mundo físico y digital.

Google Cloud Next 2024 dejó en claro que estamos ante un punto de inflexión en la industria tecnológica. Con una plataforma de IA completa, abierta e integrada, que abarca desde la infraestructura hasta las aplicaciones, Google Cloud busca impulsar una nueva era de agentes de IA generativa que transformen la forma en que vivimos y trabajamos.