¿Cómo ahorrar energía con el programa eco de mi lavadora?

Las lavadoras, esenciales en la rutina doméstica, son también grandes consumidoras de agua y electricidad. Sin embargo, la tecnología ofrece una alternativa prometedora para enfrentar este desafío: el programa eco.

Este modo especial, integrado en las lavadoras de nueva generación, promete una revolución en la forma en que se realiza las tareas de lavado, optimizando el uso de energía y agua.

Pero, ¿cumplen realmente estas funciones eco con lo que prometen? Esta inquietud es completamente comprensible, dado que el impacto en el ahorro de recursos y en las finanzas del hogar es una consideración importante para cualquier familia.

¿Cuánta energía consume el modo eco de una lavadora?

El modo eco de las lavadora si funciona para ahorrar electricidad y agua. (LG)

El programa ECO, diseñado para ser una opción más eficiente, puede reducir el consumo de electricidad en hasta un 33% en comparación a un ciclo de lavado convencional. Esta cifra es reveladora, considerando que la fase de calentamiento del agua representa la mayor parte del consumo energético en un lavado típico.

Asimismo, el impacto en el uso del agua es notable; de acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), al poner en marcha una lavadora con capacidad de siete kilos, el consumo puede oscilar entre 42 y 62 litros de agua. El uso del programa ECO permite disminuir este consumo en un 36%, optimizando así el uso de este valioso recurso.

Más allá del ahorro en las facturas de servicios, el ahorro de energía conlleva un beneficio ambiental considerable. Al reducir el consumo eléctrico y el uso del agua, se disminuye el impacto ambiental de las rutinas domésticas, contribuyendo de manera efectiva a la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático.

El modo eco funciona con agua fría. (YouTube: Mabe)

Adicionalmente, según se explica en el artículo The Truth About Laundry, el empleo de agua fría o a temperaturas no superiores a 30 °C, junto con el uso de un detergente adecuado, no solo permite ahorrar energía, también preserva la calidad y prolonga la vida útil de la ropa, evitando daños que suelen ser causados por las altas temperaturas.

¿Cómo usar el modo eco de una lavadora?

Para utilizar el modo eco de una lavadora, el usuario debe seguir algunos pasos sencillos que permitirán aprovechar al máximo las ventajas de este programa. Inicialmente, debe asegurarse de seleccionar la opción “Eco” o “Programa Ecológico” en el panel de control de su lavadora.

Esta opción suele estar claramente indicada y es accesible con la pulsación de un botón o mediante la selección en una pantalla digital.

El modo eco es ideal para prendas con un nivel mínimo de suciedad. (Mabe)

Una vez seleccionado el programa eco, es importante que el usuario ajuste la carga de ropa de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Esto se debe a que el ahorro de energía y agua se optimiza con una carga completa, evitando así el uso excesivo de recursos en lavados parciales. Sin embargo, también deben evitar sobrecargar la máquina, ya que esto podría reducir la eficiencia del lavado y resultar en un consumo energético innecesariamente más alto.

Otro aspecto fundamental es la elección del detergente. El usuario debe optar por un detergente compatible con lavados a baja temperatura, ya que el modo eco opera a temperaturas más bajas que los ciclos convencionales.

El uso de agua fría ayuda a que se consuma menos energía. (LG)

Además, es recomendable que el usuario considere el nivel de suciedad de la ropa antes de utilizar el modo eco. Dado que este programa está diseñado para lavados con un nivel de suciedad ligero a moderado, puede no ser la opción más adecuada para prendas muy sucias o manchadas que requieran tratamientos específicos a temperaturas más altas.

Finalmente, antes de iniciar el ciclo, el usuario debe revisar las opciones adicionales que puede configurar junto al programa eco, como la velocidad de centrifugado o funciones de prelavado, para asegurarse de que se ajusten a las necesidades específicas de su carga de lavado.