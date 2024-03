Cómo enviar la foto del DNI, cédula o identificación personal de forma segura desde WhatsApp

Las fotos de los DNI deben compartirse en blanco y negro para evitar suplantaciones. (Registraduría Nacional de Colombia)

El documento de identidad es fundamental para realizar muchos trámites actualmente. Desde abrir una cuenta bancaria, hasta crear un perfil en un comercio electrónico. Lo que hace que debamos compartir continuamente fotografías del DNI físico y mucha de nuestra información quede expuesta, porque no sabremos cómo la otra persona tratará esos datos y qué cuidados tendrá.

Por eso es importante tener presentes algunas recomendaciones para que al momento de compartir este tipo de contenidos tengamos el mayor nivel de protección, ya que en un documento como estos hay números de registro, fechas de nacimiento, huellas, fotografías y una firma, datos con los que pueden suplantar nuestra identidad.

Enviar la imagen en blanco y negro

Una de las formas más seguras de compartir el DNI en línea es enviar la imagen en blanco y negro, algo que hacemos continuamente porque en algunas entidades nos piden una fotocopia del documento y el color queda igual.

Este cambio genera que la imagen sea tratada como una copia y no como el original. La mayoría de los editores de fotos, así como las cámaras de los teléfonos móviles, ofrecen la opción de capturar imágenes en blanco y negro o agregar el filtro después de tomar la fotografía.

Pixelar o hacer borrosa la firma

Otro aspecto a considerar es ocultar la firma que aparece en el DNI. Al hacerla borrosa o pixelarla, vamos a impedir que terceros puedan utilizarla para cometer fraudes en línea en nuestro nombre.

Además de la firma, también se deben eliminar o difuminar otros datos no esenciales del documento, como la fecha de registro, estatura, género y demás información inncesaria.

Añadir un texto explicativo

Este texto puede explicar brevemente el motivo por el cual estamos compartiendo la imagen del documento y dejar claro que la imagen se podrá usar únicamente por la persona o entidad que la recibió.

Al hacerlo, no invalidamos el uso de la copia del DNI, pero sí nos aseguramos de que su uso esté justificado y que la información no sea tomada para otros fines a los que no estamos dando autorización.

Cuando vayamos a poner el texto sobre la imagen es importante verificar que no tape información relevante, de esa forma evitaremos que el contenido sea invalidado.

Antes de enviar una foto hay que estar seguros de la persona que lo va a recibir y qué va a hacer con ese contenido. (Dirección General de la Policía de España)

Aprovechar las herramientas de privacidad

En caso de enviar el documento a través de aplicaciones como WhatsApp, podemos sacarle provecho a las funciones de privacidad que tiene la plataforma para cuidar toda nuestra información personal.

Por ejemplo, en la app de Meta se pueden configurar chats temporales, esto permitirá que después de un tiempo que nosotros asignemos todo el contenido de esa conversación se borrará para los dos usuarios. Este ajuste se puede realizar antes de enviar el documento y de esa forma estamos seguros de que después de siete, 30 o 90 días la otra persona ya no podrá volver a acceder a él.

A pesar de los cuidados que se tengan, enviar una foto de un documento de identidad siempre será un riesgo para su seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos de compartir del DNI en internet

Aunque las recomendaciones entregadas reducen las posibilidades de fraude, aún existen diferentes peligros. El más grave es la suplantación de identidad, ya que con ese documento pueden abrir cuentas en nuestro nombre, adquirir productos o engañar a otros usuarios, al tener datos como nuestra firma.

Incluso al compartir el DNI con entidades confiables, como empresas o instituciones, no se puede descartar la posibilidad de violaciones de seguridad, porque las compañías pueden sufrir ciberataques y la información queda vulnerable.

Por lo que se debe tener presente siempre a quién se le comparte la información, preguntar para qué necesitan el documento, evitar enviarlo a personas desconocidas y tenerlo en almacenamientos en la nube, porque pueden ser vulnerables a un ataque.