Qué es el modo de carga inteligente de los celulares

La carga inteligente evita que el teléfono cargue más del 80%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La batería es uno de los aspectos técnicos que más se desgasta con el tiempo en un celular y uno de los principales motivos por los que los usuarios tienen que cambiar su teléfono móvil. Como solución, algunas marcas han incluido una tecnología que permite evitar la sobrecarga, se trata de la carga inteligente.

Así que para sacarle provecho a esta función, vamos a explicar todos los detalles de para qué sirve y cómo usarla, porque puede ser una solución para ampliar el tiempo de vida de la batería y, por ende, de nuestro celular.

Qué es la carga inteligente y cómo funciona

La carga inteligente es una opción diseñada para optimizar la vida útil de la batería al administrar de manera eficiente el proceso de carga. Esta característica se basa en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para adaptarse a los hábitos de carga del usuario.

Funciona monitoreando los patrones de carga y descarga de la batería, así como otros ajustes del dispositivo, como el despertador y la zona horaria.

Cuando se activa la carga inteligente, el sistema registra los momentos habituales en que el dispositivo se carga y se descarga. Por ejemplo, durante la noche, la carga se detendrá cuando el nivel de la batería alcance aproximadamente el 80 % y se reanudará poco antes de que el usuario se despierte, para completar el proceso de carga justo a tiempo.

Este enfoque inteligente evita que el dispositivo permanezca conectado al cargador durante largos períodos con la batería al 100 %, lo que puede dañarla a largo plazo.

Aunque parezca que usar esta función haga uso de muchos recursos del dispositivo, en realidad el teléfono no se va a calentar, porque no hay un consumo adicional de la batería, sino que sucede todo lo contrario y se optimiza su operación.

Beneficios de la carga inteligente

La implementación de la carga inteligente en celulares y tablets ofrece una serie de beneficios significativos tanto para los usuarios como para los fabricantes de dispositivos:

Prolongación de la vida útil de la batería: la carga inteligente ayuda a prevenir el desgaste prematuro de la batería al evitar que permanezca cargada al 100 % durante períodos prolongados, lo que se traduce en más tiempo de vida.

Optimización del rendimiento: al garantizar que la batería se cargue de manera eficiente y no se sobrecargue, la carga inteligente ayuda a mantener un rendimiento óptimo del dispositivo a lo largo del tiempo.



Comodidad para los usuarios: al aprender y adaptarse a los hábitos de carga del usuario, la carga inteligente ofrece una experiencia de carga más personalizada, eliminando la necesidad de preocuparse por desconectar el dispositivo en el momento adecuado.



Ahorro de energía: Al evitar la sobrecarga de la batería, la carga inteligente también contribuye al ahorro de energía a largo plazo, lo que puede tener un impacto positivo en el medio ambiente.

Cómo activar la carga inteligente

La activación de la carga inteligente puede variar según el fabricante y el modelo del dispositivo. Sin embargo, en muchos casos, esta función viene habilitada de forma predeterminada en los ajustes del dispositivo. Para verificar si la carga inteligente está activada en el celular o tablet, hay que seguir estos pasos:

Acceder a la configuración o ajustes del dispositivo.

Buscar la sección relacionada con la batería o la energía.

Dentro de esta sección, buscar la opción “Carga Inteligente” o “Carga Optimizada”.

Activar esta opción si está disponible y seguir las instrucciones adicionales que puedan aparecer en la pantalla.

Si el dispositivo no cuenta con la función de carga inteligente, es posible que se necesite una actualización de software o que esta característica no esté disponible para ese modelo en particular, algo que es normal en teléfonos de gama baja.