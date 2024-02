Glosario de tecnología: qué significa Framework (informática)

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Framework (informática)

Un framework de informática es un conjunto de librerías, herramientas, documentación y guías que proporcionan una estructura para el desarrollo de aplicaciones y servicios. Está diseñado para permitir a los programadores crear código rápidamente y con mayor facilidad. Proporciona un marco para organizar el código, facilitando la reutilización y simplificando el mantenimiento del mismo.

¿Qué es un framework y por qué es importante? Un framework, en el ámbito de la informática, es un conjunto de herramientas que permiten a los desarrolladores de software construir programas más rápido y con menos líneas de código.

Se trata de una estructura básica para programar que hace que el proceso sea más ágil y fiable. Esta tecnología se ha convertido en imprescindible en los últimos años para crear aplicaciones modernas, ya que facilita enormemente el trabajo del programador.

¿Para qué sirve un framework en informática?

Un framework es un conjunto de herramientas, librerías y lenguajes de programación preconfigurados que sirven para desarrollar aplicaciones web en menos tiempo y con mayor facilidad. Esto quiere decir que los frameworks nos permiten ahorrar tiempo en la creación de proyectos, ya que permiten trabajar sobre una base preexistente para evitar tener que programar desde cero. Esto se ve reflejado en la rapidez con la que podemos desplegar una aplicación web.

Adicionalmente, ayudan a los desarrolladores al hacer más sencilla la construcción de código, ofreciendo estructuras bien definidas para el diseño y desarrollo del software. Esto significa que el proceso de codificación es más fácil y rápido, ya que no hay necesidad de escribir todo el código desde cero.

Además, los frameworks ayudan a mejorar la calidad del código ya que incluyen reglas de programación establecidas, lo que permite evitar errores comunes comunes y reducir el riesgo de producir bugs o errores en el sistema.

Finalmente, los frameworks contribuyen al rendimiento óptimo del sistema ya que brindan herramientas para optimizar el rendimiento gracias a su arquitectura modularizada. Esta modularización permite dividir un gran proyecto en pequeñas partes manejables para mejorar su gestión e integración entre ellas.

Tipos de framework en informática

Existen muchos tipos diferentes de frameworks disponibles para los desarrolladores. Estos incluyen:

Frameworks web . Se utilizan para crear sitios web dinámicos con una variedad de lenguajes de programación. Los frameworks comunes incluyen Django, Ruby on Rails y Symfony.

. Se utilizan para crear sitios web dinámicos con una variedad de lenguajes de programación. Los frameworks comunes incluyen Django, Ruby on Rails y Symfony. Frameworks para aplicaciones móviles . Son útiles para crear aplicaciones para dispositivos móviles con diferentes lenguajes de programación como HTML5, JavaScript y CSS Los frameworks comunes son Ionic Framework, React Native y Xamarin.

. Son útiles para crear aplicaciones para dispositivos móviles con diferentes lenguajes de programación como HTML5, JavaScript y CSS Frameworks gráficos . Se usan principalmente en la creación de juegos 3D y otras aplicaciones gráficas intensivas en recursos con lenguajes como Unity3D y Unreal Engine

. Se usan principalmente en la creación de juegos 3D y otras aplicaciones gráficas intensivas en recursos con lenguajes como Unity3D y Unreal Engine Frameworks Web Services . Su utilidad radica en crear servicios web utilizando RESTful APIs con lenguajes como Java Servlets, Ruby on Rails o NodeJS.

Cada framework tiene sus propias características únicas que lo hacen adecuado para un propósito específico. Por lo tanto, es importante entender la naturaleza del proyecto antes de elegir el framework adecuado que satisfaga las necesidades del proyecto.

Principales ejemplos de framework

Aquí hay algunos de los principales ejemplos de frameworks que se pueden encontrar hoy en día:

Angular . Es un framework open-source creado por Google para construir aplicaciones web y móviles basadas en JavaScript. Utiliza Typescript, HTML y CSS para permitir la construcción de aplicaciones escalables y robustas.

. Es un framework open-source creado por Google para construir aplicaciones web y móviles basadas en JavaScript. Utiliza Typescript, HTML y CSS para permitir la construcción de aplicaciones escalables y robustas. React . React es otro framework open-source creado por Facebook para construir interfaces de usuario. Está escrito en JavaScript y utiliza componentes reutilizables para crear interfaces con alto rendimiento.

. React es otro framework open-source creado por Facebook para construir interfaces de usuario. Está escrito en JavaScript y utiliza componentes reutilizables para crear interfaces con alto rendimiento. Vue . Se trata de un framework open-source creado por Evan You, el cual se centra en el desarrollo del frontend con JavaScript, HTML y CSS. La ventaja principal de Vue es su fácil curva de aprendizaje gracias a su sencillo sistema de componentes reutilizables.

. Se trata de un framework open-source creado por Evan You, el cual se centra en el desarrollo del frontend con JavaScript, HTML y CSS. La ventaja principal de Vue es su fácil curva de aprendizaje gracias a su sencillo sistema de componentes reutilizables. Laravel . Por su parte, Laravel es un framework open-source basado en PHP que se utiliza principalmente para el desarrollo web rápido y fácil con las últimas tecnologías web modernas como HTML5, CSS3, JavaScript, etcétera.

. Por su parte, Laravel es un framework open-source basado en PHP que se utiliza principalmente para el desarrollo web rápido y fácil con las últimas tecnologías web modernas como HTML5, CSS3, JavaScript, etcétera. Django . Como último ejemplo tenemos a Django, el cual es otro framework open-source escrito en Python que se usa principalmente para la creación rápida y eficiente de sitios web complejos con muchos contenidos dinámicos como blogs, foros, tiendas virtuales u otros sitios web interactivos similares.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece distintos beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación inmediata y la conexión con personas de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas oportunidades y aprendizajes.