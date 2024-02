Glosario de tecnología: qué significa Arcade

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué es Arcade

Arcade es un tipo de videojuego de controles básicos que está dirigido a jugar partidas cortas muy entretenidas. Su origen reside en las máquinas de recreativos ubicadas en espacios como bares, restaurantes o salones de juego.

El concepto de arcade hace referencia a un tipo de videojuegos tradicional, con unos controles básicos que tienen como objetivo la diversión y entretenimiento del jugador.

Generalmente, no son videojuegos con elevada calidad gráfica y su escenario de juego suele ser ficticio. Si bien es cierto que esto ha cambiado en los últimos tiempos. Sumado a esto, este tipo de videojuegos mantiene al jugador enganchado a la partida y le genera la necesidad de jugar otra partida si no gana.

Este tipo de juegos es muy común encontrarlos también en teléfonos móviles o tabletas ya que son dispositivos que, generalmente, sólo permiten la participación de un jugador.

Historia de arcade

Debemos remontarnos a los años 1970 para encontrar las primeras máquinas arcade. El nombre de este tipo de videojuegos proviene de cómo era conocida la máquina en la que podías echar unas partidas al videojuego que tuviesen instalado.

Estas máquinas funcionaban insertando una moneda que las activaba y permitía jugar una partida. Los lugares donde se podían encontrar eran bares, restaurantes, salones de juego y recreativos.

Posteriormente, con el lanzamiento de videoconsolas personales, las máquinas de arcade comenzaron a decaer. A partir de entonces, se empezó a hacer referencia como arcade a aquellos juegos que eran similares a los que contenían las máquinas.

Entre los primeros juegos que se lanzaron podemos destacar el Pong. Un juego virtual de ping pong en el que el adversario es la máquina u otro jugador. El objetivo es mandar la pelota al otro lado de la red y que el rival no sea capaz de devolverla.

También es muy popular el Pac-Man un juego en el que circulito que tiene forma de boca se va comiendo diferentes puntos. El objetivo del jugador es comerse todos los «cocos» evitando que le coman a él los fantasmas que le persiguen.

Características de los juegos arcade

Los videojuegos arcade suelen reunir las siguientes características:

Jugabilidad sencilla: Los controles de este tipo de videojuegos suelen ser sencillos y fáciles de asimilar. Este factor los hace mucho más accesibles y permite que cualquier persona pueda echar una partida sin necesidad de conocimiento previo.

Los controles de este tipo de videojuegos suelen ser sencillos y fáciles de asimilar. Este factor los hace mucho más accesibles y permite que cualquier persona pueda echar una partida sin necesidad de conocimiento previo. Gráficos tradicionales: La calidad gráfica de estos videojuegos no suele ser muy alta, lo que es parte de su esencia. Sumado a esto, tampoco suelen ser campos de juego muy cargados de detalles, están más enfocados a la practicidad.

La calidad gráfica de estos videojuegos no suele ser muy alta, lo que es parte de su esencia. Sumado a esto, tampoco suelen ser campos de juego muy cargados de detalles, están más enfocados a la practicidad. Diferentes niveles de dificultad: La dificultad en este tipo de videojuegos es adaptable al jugador o va incrementándose conforme avanza la partida.

La dificultad en este tipo de videojuegos es adaptable al jugador o va incrementándose conforme avanza la partida. Puntuación: La mayoría de este tipo de videojuegos llevan un sistema de puntuación que suele determinar el ganador de la partida.

La mayoría de este tipo de videojuegos llevan un sistema de puntuación que suele determinar el ganador de la partida. Sistema de vidas: La forma de que la partida continúe es a través de vidas que permiten al jugador seguir jugando hasta agotarlas.

La forma de que la partida continúe es a través de vidas que permiten al jugador seguir jugando hasta agotarlas. Crédito: En las máquinas tradicionales, se podía jugar hasta agotar el crédito introducido a través de monedas.

Estas son las principales características que reúnen estos videojuegos y las que los hacen diferentes.

Ejemplos de videojuegos arcade

A continuación te proponemos algunos ejemplos de este tipo de videojuegos acompañados de su categoría:

Shooting: Son juegos muy populares que tienen relación con los disparos. Una saga muy conocida de este tipo de videojuegos es el Counter Strike.

Son juegos muy populares que tienen relación con los disparos. Una saga muy conocida de este tipo de videojuegos es el Counter Strike. Lucha: Este tipo de videojuegos consiste en que dos o más personajes del juego pelean controlados por los jugadores. Un juego clásico de este tipo es el Tekken.

Este tipo de videojuegos consiste en que dos o más personajes del juego pelean controlados por los jugadores. Un juego clásico de este tipo es el Tekken. Deportes: Los videojuegos de deportes también son arcade. Podemos destacar FIFA de fútbol, Gran Turismo de carreras o 2K de baloncesto.

En conclusión, el concepto de arcade se ha ido actualizando con el paso de los años. En un principio hacia referencia a las máquinas que incluían videojuegos y había que pagar por cada partida. Con el paso de los años y la aparición de las videoconsolas personales, el término arcade se ha asociado a un tipo de videojuego.

