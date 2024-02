¿Cómo instalar una eSIM en un iPhone?

holafly es una de las empresas que a nivel mundial hace estas activaciones (Europa Press)

La tecnología eSIM representa un avance significativo en el mundo de las telecomunicaciones, permitiendo a los usuarios de iPhone activar una línea telefónica sin necesidad de una tarjeta SIM física.

Esto no solo facilita el proceso de cambio entre operadores, sino que también abre la puerta a una mayor flexibilidad en el uso de múltiples números en un solo dispositivo. Los iPhone, desde el modelo XS en adelante, incluyen soporte para eSIM, permitiendo a sus usuarios aprovechar esta tecnología.

Existen varias recomendaciones de cómo instalar y activar una tarjeta eSIM en un iPhone y aprovechar todos los beneficios que tiene de una manera óptima.

Comprobar la compatibilidad y contactar a operadoras móviles

Las eSIM están disponibles para celulares iPhone con sistemas operativos de 12.1 en adelante. (Unsplash)

El primer paso es asegurarse de que el iPhone que se tiene preparado para activarle la eSIM es compatible con la tarjeta electrónica. Los modelos que admiten esta tecnología incluyen el iPhone XS, XS Max, XR y modelos más recientes, hasta los últimos lanzamientos del mercado.

Además, es fundamental verificar que la versión del sistema operativo sea iOS 12.1 o superior, para garantizar el soporte necesario para gestionar una eSIM.

Luego hay que contactar al operador móvil para obtener un plan eSIM. Es importante destacar que no todos los operadores ofrecen soporte para eSIM, por lo que es necesario confirmar esta disponibilidad.

Una vez seleccionado el operador, este proporcionará uno de los siguientes métodos para activar la eSIM: un código QR, un plan de datos móviles asignado directamente a la cuenta o la posibilidad de introducir manualmente la información de la eSIM.

La diferencia entre la instalación manual y con código QR

Pasos para instalar y activar la eSIM en iPhone. (Foto: Applesfera)

En caso de que el operador suministre la información de la eSIM para una instalación manual, se debe acceder a “Ajustes”, seleccionar “Datos móviles”, “Añadir plan de datos móviles” y luego “Introducir los detalles manualmente”.

En este caso es necesario estar pendiente e ingresar la información proporcionada por el operador, como el SM-DP+ Address, Activation Code y, en algunos casos, un código de confirmación.

Por otro lado, si el operador proporciona un código QR, el proceso es más sencillo. Para ello, se debe abrir la aplicación “Ajustes” en el iPhone, seleccionar “Datos móviles” y luego “Añadir plan de datos móviles”.

En este punto, la cámara se activará automáticamente, permitiendo escanear el código QR proporcionado por el operador. Es importante asegurarse de que el iPhone esté conectado a una red Wi-Fi durante este proceso.

Configuración de la eSIM y activación

Luego de los pasos para instalar y activar la eSIM es probable que toque reiniciar el celular. (foto: iPhone/Jose Arana)

Una vez registrado el plan que elija el usuario de eSIM en el dispositivo, el siguiente paso es configurar la línea como principal o secundaria.

Esto ayuda a los usuarios a determinar qué línea desean utilizar para datos móviles y cuál para quieren para recibir llamadas. Además, una opción para separar ambientes laborales y personales es la posibilidad de personalizar las etiquetas de cada plan para identificarlas fácilmente, como “Trabajo” o “Personal”.

Después de configurar la eSIM, el operador que eligió el usuario procederá a activar el plan. Es posible que se requiera un reinicio del dispositivo para completar la activación. Tras el reinicio, el iPhone mostrará la señal del operador, indicando que la eSIM está activa y lista para usarse.

Otras opciones que pueden evaluar los usuarios

Ciertos operadores permiten transferencias de SIM desde el iPhone anterior al iPhone nuevo sin necesidad de comunicación directa con ellos. También, se puede convertir la tarjeta SIM física actual en una eSIM.

Para ello lo que se debe hacer es ir a la configuración del móvil y oprimir datos celulares y seleccionar la opción convertir en eSIM.Si, no obstante si no encuentra esa opción es que el móvil no la admite entonces toca establecer comunicación para realizar el debido procedimiento.