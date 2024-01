Palworld, el ‘Pokémon con armas’, tendría su propia versión móvil

El videojuego se lanzó a inicios de enero. (YouTube: IGN)

El videojuego Palworld, lanzado recientemente por Pocketpair, ha generado un gran impacto, sumando más de 7 millones de ventas en poco tiempo.

Está disponible en Xbox, Steam y a través de Game Pass, permitiendo jugarlo desde dispositivos móviles usando Xbox Game Pass Ultimate.

A pesar de su éxito, ha sido objeto de controversia debido a su similitud con Pokémon, enfrentando acusaciones de plagio.

El juego Palworld ya es accesible desde smartphones, aunque algunos usuarios desearían que estuviera disponible de manera directa en dispositivos Android y iPhone. Según una reciente oferta de empleo publicada por la compañía, podría estar en desarrollo una versión del juego para móviles.

La empresa de videojuegos busca un ingeniero en juegos móviles. (Open.Talentio)

Pocketpair está en proceso de búsqueda de un ingeniero de juegos móviles, lo que indica un interés en desarrollar una versión para móviles de Palworld o incluso una nueva propuesta dirigida a dispositivos móviles.

Sin embargo, esta información no confirma oficialmente el desarrollo de una versión móvil de Palworld. Con el tiempo, se aclararán los planes de la desarrolladora respecto a este proyecto.

Además de trabajar en Palworld y explorar una versión para dispositivos móviles, el estudio tiene planes de lanzar un nuevo juego titulado “Never Grave: The Witch and The Curse” durante el primer trimestre de 2024.

‘El pokémon con armas’

El videojuego Palworld ha dado mucho de qué hablar desde que se anunció. La polémica del juego surge porque los personajes y criaturas son muy parecidos a los de Pokémon, el conocido juego de Nintendo, pero con la diferencia de que en Palworld los jugadores pueden usar armas, lo que ha hecho que la gente lo llame ‘el Pokémon con armas’.

El videojuego ha sido un éxito en ventas, pero ha recibido muchas acusaciones de plagio y de uso de IA. (Palworld)

También se ha criticado que los desarrolladores podrían haber trabajado con tecnologías de inteligencia artificial para desarrollar partes importantes del juego.

Usuarios han especulado que los diseños de los personajes podrían haber sido generados por IA, especialmente considerando el historial del estudio con herramientas de IA, ya que su juego anterior fue AI: Art Imposter.

Zaytri, un artista que señaló este historial en X, destacó publicaciones antiguas de Mizobe elogiando el potencial de los generadores de imágenes de IA para crear contenido.

Pocketpair, a través de su director ejecutivo Takuro Mizobe, ha respondido a los comentarios en las redes sociales.

El videojuego se estrenó hace pocas semanas. (YouTube: IGN)

Mizobe declaró que estaban recibiendo comentarios ofensivos hacia sus artistas y habían visto mensajes en X (antes Twitter) que podrían considerarse como amenazas de muerte. Pidió que las personas dejen de hacer acusaciones dañinas contra el equipo que trabajó en Palworld.

A pesar de su llamado, las críticas continúan y algunos usuarios de internet mantienen la postura de que el juego es un plagio y destacan que, aunque las amenazas son excesivas, no se puede ignorar el gran parecido que Palworld tiene con Pokémon.

Palworld ofrece más de 100 criaturas únicas, conocidas como “Pals”, que los jugadores pueden capturar y convertir en compañeros para sus aventuras. Este juego combina la lucha, el entrenamiento de los personajes y la construcción de bases.

Cada personaje se llama pal. (Palworld)

Se vende a 27 dólares a través de la plataforma Steam. Actualmente, el juego se encuentra en las primeras etapas de su desarrollo y el estudio japonés encargado señala que la retroalimentación de los jugadores es clave para su mejora continua.

Pero este éxito en ventas no se limita a estas cifras. En Steam, Palworld ha superado la marca del millón y medio de jugadores simultáneos. Este logro lo pone por encima de títulos icónicos como Counter-Strike 2 y DOTA 2, consolidándose como el más vendido actualmente en la tienda de Valve.

Muchas personas, creían que este videojuego no iba a ser más que una broma, según un comentario publicado en la página de Steam. “De hecho, es muy completo, funciona muy fluido y es realmente atrayente”, agregó otro usuario reseña.

Otro jugador dijo que el juego le había “impresionado” y mencionó que podría convertirse en algo “legendario”.