Si tienes iPhone sigue estos tres pasos que salvarán tus datos en caso de robo

Apple ofrece varias herramientas para proteger los datos en caso de robo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a su alta popularidad y elevado precio, los iPhone suelen ser uno de los objetivos favoritos de los delincuentes. Ningún usuario está exento de ser víctima de robo y es por ello que Apple recientemente implementó una actualización para proteger los datos de las personas que se enfrentan a este problema.

Se trata del nuevo Modo antirrobo que añade una capa extra de protección a este smartphone en caso de que caiga en manos de los ladrones.

La compañía de la manzana mordida sabe que la información guardada en los dispositivos que millones usan de manera cotidiana puede incluir datos bancarios y de contacto, por lo que evitar que sean utilizados criminales es fundamental. Para muchos esto es más relevante que el mismo móvil.

Pero este modo es solo una de las herramientas de Cupertino para salvaguardar los datos en situaciones de robo y de hecho, estas son tres maneras distintas de hacerlo.

1. Protección en caso de robo

Una de las características destacadas es la Protección de dispositivos robados, la cual tiene como objetivo fortalecer la seguridad del iPhone y Apple ID. (Apple)

iOS 17.3 trae esta función que se convierte en una gran aliada porque ahora hay acciones clave que requieren exclusivamente usar Face ID o Touch ID para poder funcionar. Para estos casos no se va a poder escribir un código manualmente.

Por lo que en un caso de robo, no importa si el ladrón se sabe la contraseña, igual no podrá cambiar datos sensibles como el código del móvil o la contraseña de Apple ID.

También se incluye usar métodos de pago almacenados en Safari, solicitar una tarjeta de Apple Card o desactivar este modo antirrobo para evitar estas restricciones.

Además, se exigirá Face ID para formatear el smartphone o desactivar la opción de Buscar mi iPhone, por lo que no podrán formatearlo y venderlo, o desactivar la opción para encontrar su ubicación biométrica.

Es clave proteger los datos, los delincuentes pueden causar mucho más daño que con el simple robo del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las cosas que tiene la protección en caso de robo es que si se intenta hacer cambios en datos sensibles del móvil y se acierta con Face ID o Touch ID, el iPhone retrasará una hora la aplicación de los cambios.

Y solo será hasta que pase una hora que el mismo iPhone solicitara de nuevo la autenticación para confirmar el cambio.

Para activar esta función es necesario:

- Entrar en los Ajustes.

- Navegar hasta el apartado ‘Face ID y código’, la misma opción donde se puede cambiar el código de acceso o contraseña del iPhone. En este punto se tendrá que introducir el código para poder entrar.

- Buscar la nueva función denominada Protección en caso de robo del dispositivo, y activarla.

2. Marcar como perdido y cambiar la contraseña de Apple ID

Hay pasos que se deben tomar en caso de ser víctima de robo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marcar como perdido al dispositivo es necesario para proteger la información cuanto antes. Al utilizar esta opción se bloquea con un código o con la contraseña de ID Apple ID.

Para ello, se debe:

- En la aplicación Encontrar, seleccionar el dispositivo u objeto perdido. En caso de no tener ningún otro dispositivo Apple, ir a iCloud.com/find.

- Navegar hacia abajo hasta Marcar como perdido (o modo Perdido) y selecciona Activar.

Además, se debe cambiar las credenciales de acceso de Apple ID para proteger los datos e información del dispositivo y para ello se debe iniciar sesión en appleid.apple.com y seleccionar Inicio de sesión y seguridad en la barra lateral. Luego seleccionar Contraseña y seguir las instrucciones.

3: Eliminar el iPhone de los dispositivos de confianza

También es posible borrar el contenido del iPhone de forma remota. (Apple)

Para esto se requiere iniciar sesión en appleid.apple.com y seleccionar Dispositivos en la barra lateral. Elegir el dispositivo que se desea borrar y desplazarse hacia abajo para hacer clic en Eliminar de la cuenta.

Además, si definitivamente se ha perdido el dispositivo, se puede borrar toda la información, incluidas las tarjetas de crédito y débito de Cartera de Apple, de forma remota.

Para hacerlo, es necesario:

- En Encontrar, hacer clic en Dispositivos.

- Seleccionar el dispositivo.

- Navegar hacia abajo y elegir Borrar este dispositivo.

Antes de activar esta función es importante tener presente que no se puede deshacer, además si no se tiene la autenticación de doble factor activada para el ID de Apple, no se podrá borrar el contenido del dispositivo de forma remota con la app Buscar.