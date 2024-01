Cómo abrir el modo incógnito de Google Chrome en el celular

El modo Incógnito de Google Chrome se ha convertido en una herramienta esencial para usuarios que buscan preservar su privacidad al navegar por internet. (Google)

Al momento de elegir un navegador web por cada 10 usuarios, 6 utilizan Google Chrome, debido a que es un servicio rápido y fiable que además ofrece una buena sincronización de datos gracias que se integra a otros servicios del gigante de las búsquedas como Gmail o Drive.

Además, incorpora funciones como el modo incógnito, el cual se ha convertido en una herramienta esencial para usuarios que buscan cuidar su privacidad al navegar por internet.

Al activarse, esta función garantiza que no se almacene en el dispositivo el historial de navegación. (Google)

Al activarse, esta función garantiza que no se almacene en el dispositivo el historial de navegación, cookies, datos de sitios ni información ingresada en formularios.

Además, al no relacionarse con una Cuenta de Google no autenticada, las actividades no quedarán registradas en la actividad del navegador, ofreciendo así una capa de privacidad entre el usuario y otros que compartan el mismo dispositivo.

Qué pasa si activas el modo incógnito

Las actividades no quedarán registradas en la actividad del navegador. (AP)

Esta modalidad no solo oculta la actividad del usuario durante una sesión, sino que también presenta una sesión desvinculada para los sitios web visitados, tratando al usuario como uno nuevo y sin identificación previa, a menos que decida autenticarse en algún servicio.

Por ejemplo, se puede utilizar el modo Incógnito para conseguir en línea un regalo de cumpleaños para un miembro de la familia con el que se comparte un mismo ordenador, porque la compra no aparecerá en la actividad de navegación de Chrome y no se guardará en esa cuenta.

Además, es importante aclarar que el modo Incógnito no informa a los sitios web sobre su activación, manteniendo así la discreción en su uso. Asimismo, no se accederá a ninguna cuenta o sitio de forma predeterminada.

Para poner fin a la sesión de privacidad, el usuario debe cerrar todas las ventanas de Incógnito, momento en el que Google Chrome elimina las cookies y datos de dicha sesión.

Incógnito no es un modo infalible

Para poner fin a la sesión de privacidad, el usuario debe cerrar todas las ventanas de Incógnito. (Google)

A pesar de las ventajas que ofrece para la privacidad del usuario, el modo Incógnito no es infalible al momento de ocultar por completo los datos de navegación.

Por ejemplo, instituciones educativas, empleadores, proveedores de servicios de Internet y programas de control parental tienen la posibilidad de acceder a la actividad de navegación, incluso en Incógnito.

Igualmente, este no evita que los sitios identifiquen al usuario si este se auténtica en ellos o no esconde la actividad o ubicación frente a entidades terceras.

Cómo navegar de forma privada

Instituciones educativas, empleadores y proveedores de servicios de Internet pueden, en algunos casos, rastrear la actividad. (Google)

Para navegar por la Web de forma privada en modo Incógnito desde un navegador es necesario:

- En la computadora abrir Chrome.

- En la esquina superior derecha, hacer clic en Más (ícono de tres puntos) y seleccionar la opción Nueva ventana de incógnito.

- Aparecerá una ventana nueva con el ícono de incógnito.

También es posible usar una combinación de teclas para abrir una ventana de incógnito:

- En Windows, Linux o Sistema operativo Chrome solo se requiere presionar Ctrl + mayúscula + n.

- En Mac presionar la tecla comando (⌘) + mayúscula + n.

El modo Incógnito puede utilizarse en ordenadores y dispositivos móviles. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de requerir utilizar este modo en un teléfono o tablet Android, se requiere:

- Abrir una ventana en Chrome.

- A la derecha de la barra de direcciones, presionar Más (ícono de tres puntos).

- Hacer clic en la opción Nueva pestaña de incógnito y aparecerá una ventana.

El modo Incógnito de Google Chrome ofrece una alternativa para quienes buscan minimizar su rastro digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utilizar Incógnito en un iPhone o iPad, se requiere un proceso similar:

- Abrir una ventana en la app de Chrome.

- Presionar Más (ícono de tres puntos) y hacer clic en Nueva pestaña de incógnito para abrir una nueva pestaña de incógnito.

Y para verificar que se está navegando de forma privada, presionar la opción para cambiar de pestaña y confirmar que tiene el ícono de Incógnito.