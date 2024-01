Estas son las novedades de Fitness+ de Apple para hacer ejercicio, yoga y practicar golf

Apple Fitness+ para hacer ejercicio (Apple)

Apple Fitness+ añadió más modalidades de meditación y un programa de entrenamiento con la golfista, Rose Zhang, para los usuarios de la plataforma exclusiva de entrenamiento físico y mental.

Te puede interesar: Android o iPhone, cuál es el móvil favorito de Bill Gates

Las personas podrán acceder a una nueva temática de meditación sonora, así como de un programa especializado de fuerza, core y yoga para golfistas que contará con la participación de la deportista.

Además, se presentará la serie Artist Spotlight en homenaje al show de medio tiempo del Apple Music Super Bowl LVIII protagonizado por USHER, y se introducirán episodios de Time to Walk en Apple Podcasts.

Te puede interesar: Si tienes este celular, desde febrero ya no tendrás WhatsApp

El servicio Fitness+ incluirá siete nuevas meditaciones sonoras en formatos de 5, 10 y 20 minutos, con una entrega semanal.

Estas sesiones combinarán orientaciones ligeras de entrenadores Fitness+ con sonidos relajantes como cuencos cantores y gongs, con el objetivo de crear un ambiente propicio para la relajación y la restauración.

Te puede interesar: Por qué no timbra el iPhone cuando me llaman: tenemos la solución

Calma, Gratitud, Sueño, Resiliencia, Creatividad, Sonido, son algunos de los modos para que cualquier persona se relaje y se recupere de las actividades rutinarias.

Estos programas se alternan con entrenadores profesionales y una combinación de tonos y ritmos relajantes, como el sonido sereno de los cuencos tibetanos y el tono profundo de los gongs, que crea una sensación de calma.

El programa de ejercicios Strength, Core, and Yoga for Golfers está diseñado para mejorar la fuerza, equilibrio, flexibilidad y movilidad de los golfistas.

Apple Fitness en Apple Watch (Apple)

Qué cambios habrá en el Apple Watch

Apple Watch lanza el desafío “Ring in the New Year”, que premiará a los usuarios que cierren los tres anillos de Actividad durante siete días consecutivos en enero de 2024.

Además, las suscripciones a Anytime Fitness incluirán ahora acceso a Fitness+ sin costo adicional, y los planes personalizados desarrollados por los entrenadores de Anytime Fitness integrarán contenidos de Fitness+.

Usher en Apple Music (Apple)

Qué tiene que ver Apple Music en este anuncio

La serie Artist Spotlight ofrecerá listas de reproducción completas dedicadas a artistas icónicos cada semana previa al Super Bowl LVIII, empezando con USHER.

Por su parte, Time to Walk contará con invitados como Al Roker, Trixie Mattel, Lilly Singh, Common y Colman Domingo, quienes compartirán historias, fotos y música. Algunos episodios de Time to Walk estarán disponibles en Apple Podcasts permitiendo su acceso, incluso sin una suscripción a Fitness+.

Entrenamiento para el embarazo desde el iPhone o el iPad

El servicio Apple Fitness+ sumó nuevos programas dirigidos a las mujeres que acaban de dar a luz o que están en embarazo.

Dentro del menú de alternativas hay consejos médicos de obstetricia y ginecología que apoyan los entrenamientos, aunque es importante aclarar que un acompañamiento médico es relevante.

Estos ejercicios adaptados forman parte de la colección “Mantente activa durante el embarazo” y han sido diseñados por mujeres deportistas y entrenadoras que fueron madres recientemente.

El material está dirigido tanto a mujeres que han tenido un parto natural como para aquellas que hayan atravesado una cesárea, y ofrecen diferentes intensidades según los niveles de actividad que se hayan tenido durante el embarazo.

El programa para mujeres embarazadas de Fitness+ consta de diez entrenamientos destinados a que las mujeres tengan “un embarazo sano y se preparen para la vida con un bebé”, según indicó la compañía en un comunicado.