Cuáles son las predicciones de Bill Gates para 2024

Bill Gates proyecta un 2024 optimista con la IA transformando el futuro y ofreciendo soluciones a problemas globales. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Bill Gates proyecta un 2024 clave para el desarrollo de inteligencia artificial y su impacto en sectores clave para el desarrollo humano.

Te puede interesar: Si tienes iPhone esta es la app para usar Copilot, la IA de Microsoft

Según las proyecciones del fundador de Microsoft en un artículo titulado ‘La carretera delante de nosotros llega a un punto crucial en 2024′, publicado en su blog GatesNotes, la IA tiene el potencial de transformar aspectos como la educación, la salud y la respuesta a pandemias futuras.

Incluso identifica a la IA como una herramienta clave para abordar problemáticas como la resistencia a los antibióticos y la personalización de la enseñanza. Además, señala su potencial para mejorar la atención en embarazos de riesgo y ofrecer beneficios tangibles para poblaciones vulnerables.

Te puede interesar: Apple no tuvo un buen 2023: Meta, Google y Microsoft la superaron en la bolsa

Gates pronosticó que el desarrollo de la IA está a punto de “sobrealimentar” el proceso de innovación, e incluso formuló paralelos entre la irrupción de esta tecnología y la expansión del internet al final del siglo pasado.

En su opinión, “la innovación es la razón por la que nuestras vidas han mejorado tanto en el último siglo. Desde la electricidad y los automóviles hasta la medicina y los aviones, la innovación ha mejorado el mundo”.

Te puede interesar: Cómo usar Copilot, la IA de Microsoft, en móviles Android y iPhone

Mientras que anticipó que la IA catalizará un salto significativo en la innovación global, estimando que países desarrollados como Estados Unidos se aproximan a un periodo de adaptación significativa de 18 a 24 meses, mientras que países africanos podrían experimentar un uso generalizado en tres años.

Incluso Gates opina que se está preparando el terreno “para un boom tecnológico masivo a finales de esta década”.

Impacto de la IA en la innovación y el empleo

La IA en el trabajo: clave en la nueva era del empleo, según Bill Gates. (Freepik)

Según Gates, la IA está impulsando la forma en que las empresas y los trabajadores abordan sus tareas diarias, sirviendo de asistente en diferentes roles laborales.

De hecho, el filántropo considera que estamos siendo testigos de “los primeros años de una nueva era”, la de la IA.

Una revolución de la cual ya hace parte, debido a que durante 2023, Gates empleó por primera vez la IA en contextos “serios” de trabajo y actualmente considera que puede ayudar a los empleados a avanzar en sus carreras.

Aunque también destaca la incertidumbre que aún existe sobre cómo maximizar los beneficios de la IA en el ámbito laboral, al tiempo que reconoce que la transición puede ser un desafío.

“Si aún no has descubierto cómo sacar el máximo partido de la IA, no eres el único”, escribió, añadiendo que los viejos hábitos son difíciles de romper en el trabajo.

Transformaciones en ciencia y educación

Gates señala el rol creciente de la inteligencia artificial para combatir la resistencia a antibióticos y mejorar la educación personalizada. (Unsplash)

El magnate expresó su visión positiva respecto al futuro inmediato, enfocándose en la Inteligencia Artificial como catalizador de importantes cambios en la sociedad.

Mientras identificó problemas urgentes donde la IA podría tener un impacto transformador, especialmente en naciones con poblaciones vulnerables.

Por ejemplo, la IA podría aplicarse en la lucha contra la resistencia a los antibióticos, el diseño de tutores personalizados para la educación individual de estudiantes, la mejora de embarazos de riesgo, especialmente en países como India, el manejo de temas delicados mediante chatbots y el acceso a información de salud a través de conversaciones por voz.

Unos avances que podrían ser decisivos en el avance de las comunidades hacia la igualdad en el acceso a los beneficios del primer mundo.

“Está más claro que nunca cómo se puede utilizar la IA para mejorar el acceso a la educación, la salud mental y más. Me motiva asegurarme de que esta tecnología ayude a reducir (y no contribuya) a las terribles desigualdades que vemos en todo el mundo”.

Gates optimista a pesar de los desafíos globales

Gates visualiza un boom tecnológico potenciado por la IA al final de la década. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Su visión para 2024 incluye un enfoque resuelto hacia el progreso tecnológico como medio para enfrentar y dar solución a conflictos y crisis mundiales.

De hecho, el abordaje de Gates hacia la inteligencia artificial no se limita solo a la tecnología avanzada, sino que enfatiza su rol en el combate contra el cambio climático, utilizando la energía nuclear como posible solución, y la importancia de prepararse para futuras pandemias.

Según sus reflexiones, la humanidad no está totalmente preparada para enfrentar otra crisis sanitaria global, a pesar de las lecciones aprendidas con experiencias recientes.

Mientras que subrayó la relevancia de la filantropía para abordar problemas sociales y de salud global, elogiando los esfuerzos de la Fundación Gates y Breakthrough Energy en temas de salud, educación, igualdad de género, clima y energía.