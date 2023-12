Cómo y cuándo ver concierto de Black Pink en Meta

Los fanáticos podrán vivir la experiencia de tener asientos en primera fila. (Instagram)

Blackpink presenta su espectáculo final de la gira Born Pink en formato de realidad virtual. El grupo de Corea del Sur, integrado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa lanzará un concierto en realidad virtual titulado BLACKPINK: A VR Encore el 26 de diciembre, desarrollado en colaboración con Meta, la empresa de Mark Zuckerberg.

Los seguidores del grupo podrán ser parte del evento de manera virtual y experimentar en primera fila los éxitos más conocidos del cuarteto, incluyendo temas como ‘How You Like That’,’Shut Down’ y ‘Pink Venom’.

Cómo ver BLACKPINK: A VR Encore

Los blinks podrán revivir los momentos más destacados del último concierto de Blackpink en el Gocheok Sky Dome de Seúl, que formó parte de su gira Born Pink.

“Filmar nuestro próximo concierto de realidad virtual en el corazón de Seúl ha añadido una capa extra de magia a este proyecto. Es donde empezó todo para nosotras, y poder compartir esta experiencia única con nuestros fans de todo el mundo se siente increíblemente especial”, dijeron las artistas.

Se trasmitirá el último concierto realizado en Corea del Sur. (AP)

Según la página oficial de Meta, el evento virtual BLACKPINK: A VR Encore será el 26 de diciembre, al día siguiente de Navidad, a las 19:00 horas según el horario central de México. Para acceder, es necesario estar inscrito en Meta Horizon y tener instalada la aplicación Meta Quest en el teléfono móvil.

Los interesados deberán confirmar su asistencia previamente y, el día del concierto, solo tendrán que conectarse para disfrutar del show. Cabe destacar que habrá varias emisiones del concierto disponibles en Meta Horizon Worlds a lo largo del mes, lo que permitirá a los fans ver el evento más de una vez.

Después del anuncio del evento, Vishal Shah, vicepresidente de Metaverse en Meta, declaró, “artistas como Blackpink están transformando la forma en que los fans de la música experimentan las actuaciones y conectan con sus artistas favoritos”.

Además, Blackpink en exclusiva con Billboard afirmó, “estamos encantadas de abrazar el dinámico mundo de la RV porque nos permite llegar a un público global aún más amplio y compartir nuestra música de una forma totalmente nueva y envolvente”.

Los blinks gozarán de la flexibilidad para unirse al show en diferentes emisiones a lo largo del mes. (Instagram)

Blackpink en Roblox

El reconocido grupo femenino de kpop, Blackpink, ahora ofrece una experiencia inmersiva en el metaverso del videojuego de Roblox para su fandom, los blinks. Se trata de “BLACKPINK: THE PALACE”, construido por el estudio Karta en colaboración con YG PLUS, una subsidiaria del sello del grupo y titán de la industria del entretenimiento coreano YG Entertainment.

A pesar de que el evento inició el viernes 25 de agosto de 2023, este se actualiza con nuevo contenido a lo largo del año. Allí, los blinks pueden reunirse para organizar fiestas, bailar y hablar sobre todo lo relacionado con Blackpink.

Los espacios están inspirados en escenas icónicas de los populares vídeos musicales de la banda, que en Youtube, alcanzan las billones de vistas. Los fans disfrutaran de la moda de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, quienes son embajadoras de importantes casas de alta costura.

Los blinks pueden organizar fiestas temáticas en The Palace. (Roblox)

En el mundo del kpop existen dos elementos imprescindibles: los llamativos bailes y las linternas o lighsticks que cada grupo o solista de este género musical posee. Y por supuesto, en The Palace, están presentes: de acuerdo con un comunicado de prensa de YG, los blinks tendrán acceso a coreografías exclusivas.

El Bi-Ping-Bong, como se llama el lightstick de Blackpink, el cual asemeja un poco la forma de un martillo, estará facultado para usarse como herramienta dentro del metaverso ya que con el se podrán extraer cristales dentro de cavernas ubicadas debajo del Palacio.

Cuanto más cristales obtengan los usuarios, estos acumularán más monedas y con ellas, tendrán la posibilidad de organizar fiestas temáticas del grupo de kpop. Igualmente, los jugadores serán recompensados con Robux, la moneda del juego, por completar desafíos.