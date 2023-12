Top 10 de los peores videojuegos de 2023: Gollum lidera la lista

El listado de los peores juegos calificados en Metacritic, el sitio especializado en reseñas de videojuegos.

2023 será recordado como uno de los años con mejores lanzamientos de videojuegos de la historia: Baldur’s Gate 3, Starfield, Final Fantasy XVI, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Spider-Man 2 y Alan Wake 2, son algunos de los nombres que hicieron de estos 12 meses algo único para los fanáticos. Pero siempre hay otro lado de moneda y esta vez la cara nos muestra aquellos de los peores lanzamientos.

Metacritic es un sitio que reúne las críticas de medios especializados y usuarios para entregar una nota a cada uno de los juegos que llegan semana tras semana. Y cumpliendo con su tradición, publicó el situado de los 10 peores videojuegos del año, un listado que es encabezado por un título de una de las franquicias más importantes de las últimas décadas: El Señor de los Anillos.

Los peores juegos de 2023

10. Gargoyles Remastered (49/100)

En 1995 para la Sega Genesis, Disney lanzó un videojuego de la serie animada Gargoyles. Después de 27 años decidieron traerlo de regreso con una remasterización que no terminó bien, recibiendo críticas por su dificultad y corta duración.

9. Loop8: Summer of Gods (49)

La premisa de este juego es llevar a nuestro personaje, un joven que vive en Japón en los años 80, durante una aventura tras quedar atrapado en un bucle, por lo que tendrá la oportunidad de corregir sus errores. Pero la idea no salió de la mejor manera y los críticos se quejaron de su sistema de combate, la solidez de la historia y lo repetitivo que era toda la experiencia.

8. Gangs of Sherwood (48)

Una gran idea con mala ejecución. El juego está ambientado en un mundo distópico en el bosque de Sherwood de Robin Hood, donde seremos parte de los Merry Men. Sin embargo, el diseño general del juego no tuvo solidez, las batallas eran demasiado fáciles y en general todo es “deficiente”.

7. Hellboy: Red de Wyrd (47)

“Entre sus engorrosas mecánicas de lucha, su repetitivo diseño de niveles y su dificultad extremadamente baja, parece simplemente un juego inacabado”, así lo describió la crítica a este juego basado en el personaje de Marvel, que llamó la atención por su apartado estético, pero luego decepcionó en el gameplay.

6. Crime Boss: Rockay City (43)

A pesar de que lograron reunir a Danny Trejo, Michael Madsen, Chuck Norris, Kim Basinger, Danny Glover y Michael Rooker para crear un elenco de personajes que conformaran una banda para realizar atracos en una ciudad, la fórmula de este juego no la definen como mal o mal diseñada, “sino una muy aburrida”. Su historia está inspirada en las películas de acción, pero la crítica dice que el guion tiene muchos problemas y no alcanza ese tipo de narración.

5. Testament: The Order of High-Human (41)

Quienes tuvieron la oportunidad de jugarlo creen que el título intentó hacer muchas cosas y ninguna logró consolidarla. La experiencia reúne elementos de parkour, lucha con espadas y resolución de acertijos, en un RPG combinado con un Metroidvania que no termina por convencer.

4. Quantum Error (40)

“Es un trabajo defectuoso, frustrante y poco divertido que colapsa bajo el peso de sus elevadas ambiciones de combinar múltiples géneros y mecánicas con un presupuesto limitado y un conjunto de habilidades en desarrollo”, afirman en las críticas. Todo esto resultado de un juego que mezcla zombies, ficcion, terror, disparos y un ambiente en el espacio exterior.

3. Greyhill Incident (38)

El concepto de este juego es sumergir al usuario en una experiencia de terror y supervivencia en una invasión alienígena, algo que en un inicio mostraba potencial, por lo bien “que aprovecha la tensión y los extraterrestres de una manera que realmente no hemos visto en los juegos”, pero al final el resultado fue un título sin contundencia y con una idea que no se hizo realidad.

2. Flashback 2 (35)

Hay ejemplos de secuelas que no deben existir y esta es una de ellas, según los críticos. En 1992 el primer juego tuvo un gran recibimiento y por eso había expectativa por una segunda entrega, pero el resultado fue un juego lleno de errores, con “una jugabilidad tediosa y poco desafiante”, muy lejana a lo que sucedió hace 31 años.

1. El Señor de los Anillos: Gollum (34)

“Aburrido” y “tedioso” fueron algunas de las palabras más usadas por los críticos en sus reseñas, asegurando que los controles están mal diseñados, las imágenes del juego no tienen calidad, hay muchos errores que interrumpen la experiencia y en general es un juego “completamente terrible”.

A esto se suma el gran peso que había sobre él al ser parte de una franquicia con muchos seguidores y productos de alta calidad, que ponían una mayor exigencia en su desarrollo.