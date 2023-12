Presentaciones en vivo de Beyoncé, las más buscadas en la historia de Google

Durante este año, la cantante estuvo en la gira Renaissance World Tour. (Instagram)

De mayo a octubre del 2023, Beyoncé realizó el Renaissance World Tour, su novena gira musical. Por supuesto, esto generó miles de búsquedas a nivel mundial en Google, ya que los usuarios buscaban ver en video el perfomance de ‘Energy’, en específico, la parte donde la cantante decía “Look around, everybody on mute”, la coreografía de Blue Ivy (su hija) en ‘My Power’ o simplemente querían observara la aclamada artista.

Además de su gira más reciente, Beyoncé a lo largo de su carrera ha mantenido una línea en su perfomance que pocos han podido superar, ejemplo de ello fue su presentación en el Super Bowl del 2013, cuando reunió a Destiny’s Child.

Tanto han sido los volúmenes de búsqueda de sus presentaciones en vivo durante los 25 años de Google que la plataforma anunció que son las más buscadas en su historia.

La carrera artística de Beyoncé se caracteriza por sus shows bien logrados. (The New York Times)

Beyoncé en Google

Con más de 30 años de carrera artística, Beyoncé ha realizado miles de presentaciones que hoy en día, muchos seguidores de la música pop consideran icónicas.

1. Love on Top VMAS 2011

En su momento, era el sencillo más reciente de la cantante y los VMAS parecían ser la mejor plataforma para promocionarlo. No obstante, Queen B, decidió sorprender a todo el mundo con una única noticia: su embarazo.

En el canal oficial de MTV no se encuentra la presentación completa pero si la parte donde Beyoncé se desabrocha el saco para que el mundo pueda ver su panza. Dicho fragmento fue publicado hace seis años, tiene 337.000 vistas y 106 comentarios.

2. Super Bowl 2013

La presentación de Beyoncé en el evento deportivo es una de las favoritas de muchas personas ya que por 13 minutos y medio cautivó la atención de todo el mudo.

Los fanáticos recuerdan con cariño la reunión Destiny's Child en el evento. REUTERS/Jeff Haynes/File Photo

Se diferenció de otros artistas porque no tuvo mucho invitados, solo a Kelly Rowland y Michelle Williams, ambas integrantes del grupo que hace varios años las tres conformaron.

La presentación tampoco se encuentra en ningún canal oficial pero aún así, casi todos los videos de la presentación tienen más de un millón de vistas en YouTube.

3. Concierto privado en Dubái

En enero de este año, Beyoncé dio un concierto privado en la inauguración del nuevo hotel de lujo en Dubái llamado Atlantis The Royal y ganó una gran suma de dinero por su presentación de una hora. Estuvo prohibido grabar videos de la presentación pero el hecho fue tendencia en varias redes sociales.

4. Renaissance World Tour

INGLEWOOD, CALIFORNIA - SEPTEMBER 01: (Editorial Use Only) Beyoncé performs onstage during the "RENAISSANCE WORLD TOUR" at SoFi Stadium on September 01, 2023 in Inglewood, California. (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Parkwood)

Beyoncé hizo pública la noticia de su tour el primero de febrero de 2023 por medio de sus canales oficiales. Este tour arrancó el 10 de mayo del mismo año en el Friends Arena ubicado en Estocolmo y concluyó el primero de octubre en Kansas City.

Este evento representa su segunda serie de conciertos en solitario exclusivamente en estadios, siguiendo el rastro de su anterior The Formation World Tour en 2016.

El hecho de que las presentaciones de Beyoncé sean las más buscadas en los 25 años de Google indica que los términos de búsqueda relacionados con sus espectáculos han generado un interés sin precedentes entre los usuarios de Internet.

Google ha compartido los temas más buscados por los usuarios durante el último año, entre los que se encuentran el chatbot impulsado por inteligencia artificial (IA) ChatGPT. (Google)

Esto reflejaría una popularidad y curiosidad masiva por la artista y sus eventos en vivo, convirtiendo sus conciertos en uno de los temas más solicitados entre todas las consultas realizadas en el buscador durante su cuarto de siglo de existencia.

Recopilación anual de búsquedas

Google’s Year in Search es un informe anual que presenta Google, donde se compilan las tendencias de búsqueda más destacadas del año. Este informe recopila los datos estadísticos de las búsquedas que los usuarios realizaron en Google a lo largo del año y las clasifica en varias categorías.

Proporciona una perspectiva sobre los temas, personas, eventos y preguntas que capturaron el interés mundial o en regiones específicas durante ese período. Es una herramienta para entender las tendencias del comportamiento humano y los intereses colectivos a través de lo que las personas buscan en Internet.

