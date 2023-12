Qué consultaron los mexicanos en Google este 2023: Peso Pluma, Leagues Cup, La Casa de los Famosos, Chabelo y más

Peso Pluma, Leagues Cup, La Casa de los Famosos y Chabelo fueron algunos de los términos más buscados en Google México durante el año 2023. (Infobae)

A puertas del final del año 2023, el buscador de Google presentó “Year in Search”, un resumen de las búsquedas más populares del año enl a que se incluyen temas, personajes y coyunturas locales más buscadas en los diferentes países durante los últimos 12 meses.

Como herramienta oficial de la compañía, Trends ofrece una colección de tendencias que fueron las más comunes en todos los países en los que opera el buscador de Google.

En el caso de México, por ejemplo, el año tuvo diferentes temas de interés, siendo el principal “Sismo fuerte” en referencia a un movimiento telúrico de 5.1 grados que sacudió Oaxaca en el mes de abril. Otros acontecimientos relevantes para la comunidad de Google México que fueron motivos de búsqueda son “Meteorito”, “Popocatépetl”, “Eclipse solar” y el más reciente “Guerra en Israel y Gaza” en referencia al conflicto en Medio Oriente.

Términos como “submarino perdido”, “Türkiye”, “Tormenta tropical Beatriz”, “Huracán Otis” y “Huracán Hilary” también están presentes en la lista final.

Por otro lado, según Google Trends, México eligió como su “personalidad del año” al cantante Peso Pluma, que generó altos volúmenes de búsqueda entre los meses de marzo y mayo del año 2023, aunque este empezó a decaer hacia el final del año.

El cantante mexicano Peso Pluma, en una fotografía de archivo. EFE/Kiko Huesca

La protagonista de la película Barbie, Margot Robbie se ubica en el segundo lugar de este ranking, superando a otros personajes como Clara Chia, (actual pareja de Gerard Piqué), la cantante colombiana Shakira, y Taylor Swift, que llegó al país norteamericano con su gira Eras Tour.

“Yaritza”, “Babo”, “Damar Hamlin”, “Wendy Guevara” y “Gerard Piqué” también son parte de la lista de 10 personajes que marcaron el 2023 de los usuarios mexicanos.

Respecto a temáticas deportivas, México le prestó especial atención a la “Leagues Cup”, el torneo que vio el debut de Lionel Messi con su nuevo club, Inter de Miami, y con el que sumó su primer título en un club fuera de Europa. Otros términos relevantes de búsqueda fueron relacionados a la liga local y su selección nacional, como el “Chivas vs Tigres” en segundo lugar, “Copa Oro” por la selección mexicana, “América vs Chivas” y “Tabla Liga MX”.

El club “Inter de Miami”, además de los partidos de la selección ante Alemania, Panamá y Jamaica también están en la lista junto a la Copa Mundial Femenina.

Chabelo fue la figura más importante en el apartado "In Memoriam" de Google Trends en México. (Twitter)

En el mundo de la música, “Peso Pluma” fue nuevamente reconocido como el artista con más búsquedas relacionadas, superando a otras figuras mundialmente conocidas como “Shakira”, “Taylor Swift” y “Luis Miguel”. La canción “Flores amarillas” también fue destacada como una de las más destacadas por Google México. Figuras como “Drake Bell”, “Alfredo Olivas”, “Rihanna”, “Cazzu” y “Yeri Mua” también destacaron en las búsquedas de este año para los mexicanos.

A diferencia de otros países como Perú, en el que las películas Oppenheimer y Barbie ocuparon los primeros dos lugares de búsquedas relacionadas al cine y la televisión, México le dio el primer lugar al reality show conocido como “La casa de los Famosos”, seguida por las dos producciones de cine, “Super Mario Bros La Película” y “Rápidos y Furiosos 10″ para completar el top cinco.

Otros casos, como las películas “Guardianes de la Galaxia 3″, “Five Nights at Freddy’s”, “Sound of Freedom”,”John Wick 4″ y la serie “The Last of Us” estuvieron en tendencia durante sus estrenos tanto en cines como en streaming.

Google Trends también preparó un apartado llamado “In Memoriam” en el que se recordaron los nombres de personajes y celebridades de todo el mundo que fallecieron durante el año 2023 como es el caso de “Chabelo”, que ocupa el primer lugar en búsquedas, seguido por “Julián Figueroa”, “Matthew Perry”, “Andrés García”, “Rebeca Jones”, “Polo Polo”, “Talina Fernández”, “Ricardo Rocha”, “Moon Bin” y “Tina Turner”.

La influencer mexicana Wendy Guevara se prepara para el estreno de su nuevo reality show, "Wendy: Perdida pero Famosa", que promete desvelar los detalles más íntimos de su vida (Wendy Guevara)

La integrante de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara, también fue reconocida en el apartado de diversidad en Google Trends, junto a otras búsquedas destacadas como “La Sirenita”, “The Whale”, “Apio Quijano”, “Yolanda Andrade”, “Ginny y Georgia”, “XO Kitty”, “Miley Cyrus”, “Red White and Royal Blue” y “Bella Ramsey”.

La ayuda en momentos de dificultad también fue parte de las consultas de Google México con términos especiales como “¿Cómo ayudar a una persona con adicciones?”, “¿Cómo ayudar a Acapulco?”, “¿Cómo ayudar a una persona con depresión y ansiedad?”, “¿Cómo ayudar a Türkiye?”, “¿Cómo ayudar a conservar nuestro planeta?”, “¿Cómo ayudar a un niño con dislexia?”, “¿Cómo ayudar a parir a una gata?”, “¿Cómo ayudar a un niño con problemas de conducta?”, “¿Cómo ayudar a una persona con ataques de ansiedad?”, “¿Cómo ayudar a los animales en peligro de extinción?”.

Finalmente, como parte de los nuevos términos que tuvieron que aprendeer los mexicanos durante este año se encuentran consultas sobre qué es “fentanilo”, “persona no binaria”, “implosión”, “sapiosexual”, “grooming”, “canícula”, “Hamas”, “aneurisma”, “INSABI” e “histriónico”.