Javier Milei, Lionel Messi, Oppenheimer y Taylor Swift, los protagonistas en Google Argentina este 2023

Según El año en búsquedas publicado por Google, los términos de consulta más populares en Argentina durante el 2023 estuvieron fuertemente influenciados por el ámbito político.

Esto por las elecciones generales celebradas durante este año y los resultados que dejaron a Javier Milei como el nuevo mandatario argentino.

Aunque esto no dejó de lado el espectro deportivo, donde el fichaje de Lionel Messi por el Inter Miami se coronó como uno de los temas más seguidos por los usuarios.

Lo mismo ocurrió con los temas relacionados con el entretenimiento, donde la película Oppenheimer y la cantante estadounidense Taylor Swift se impusieron en los listados de principales consultas.

Influencia del proceso electoral en las búsquedas

Las búsquedas centradas en el proceso electoral lideraron la lista con términos como “¿Dónde voto?”, seguido de “Padrón Electoral” y “Resultados de las Elecciones 2023″.

De hecho, tras las elecciones generales, el término “Balotaje” escaló posiciones, colocándose entre los cinco más buscados.

Mientras que las constantes interrogantes de los ciudadanos acerca de detalles logísticos y procedimentales, evidenciaron la utilidad de los motores de búsqueda como herramientas de información en periodos democráticos.

Los líderes políticos también tuvieron marcada presencia en las preferencias de búsqueda de los argentinos.

El Presidente Milei fue el más buscado, superando a figuras políticas como Martín Insaurralde y Sergio Massa.

Marcelo Regalado

El deporte acapara la atención de los argentinos

Además de la política, el deporte tuvo un papel protagonista en las tendencias de búsqueda en el país, especialmente tras el anunciado traspaso de Messi al Inter Miami.

Además, encuentros como Boca vs. Fluminense por la final de la Copa Libertadores y el partido Argentina vs. Uruguay por las eliminatorias del mundial también generaron gran interés.

El Mundial Sub-20 y Mundial Femenino también fueron muy seguidos por los argentinos.

Pero la atención no solo se centró en el fútbol y la representación argentina en competiciones internacionales como el Mundial de Rugby, también estuvieron en la lista de los eventos deportivos más consultados en Google.

Fotografía cedida hoy por Inter Miami CF donde aparece Lionel Messi mientras celebra su octavo Balón de Oro, el 11 de noviembre de 2023 en el estadio DRV PNK en Fort Lauderdale, Florida (EE.UU). EFE/Inter Miami

Acontecimientos y personalidades

Entre los acontecimientos que más causaron interés estuvo el desarrollo del modelo de inteligencia artificial ChatGPT, la Guerra en Israel y Gaza, la popularidad, así como naturales como el terremoto en Turquía y la observación de un meteorito en Bariloche.

Mientras que en las personalidades más destacadas del año, el primer lugar lo ocupó la modelo y actriz Silvina Luna después de su fallecimiento el pasado 31 de agosto por problemas de salud.

Le siguieron otras personalidades del mundo del entretenimiento internacional, como fue el caso del actor Mathew Perry y la cantante Tina Turner.

La música que marcó el 2023

Este año el país recibió la visita de aclamados artistas internacionales, como Taylor Swift, quien lidera el ranking luego de despertar la fiebre de sus fans con sus tres recitales en el marco del “The Eras Tour”.

El artista latino Luis Miguel hizo lo propio en el mes de agosto y se ubicó en el segundo puesto de lo más buscado en la categoría. Mientras que Shakira resultó tercera luego de publicar su sesión con Bizarrap en enero.

En la escena local, se destaca Fito Paéz en el año del 30º aniversario del disco El Amor Después del Amor y sus conciertos.

Las producciones más buscadas

En cuanto a las películas más buscadas, Oppenheimer y Barbie generaron un gran interés entre los espectadores argentinos tras su lanzamiento simultáneo en julio.

Mientras que Gran Hermano y otros programas nacionales como Got Talent Argentina y MasterChef lideran las consultas de entretenimiento

Las producciones extranjeras no se quedan atrás, con The Last of Us, Merlina, Sex Education y Black Mirror completando el listado.

Top 10 series y programas de TV

- Gran Hermano2

- The Last of Us

- Merlina4

- Got Talent Argentina5Traicionada

- División Palermo

- Sex Education

- Bailando 2023

- Black Mirror

- MasterChef

Top 10 películas

- Oppenheimer

- Barbie

- Rápidos y Furiosos X

- Sonido de Libertad

- Five Nights at Freddy´s

- Guardianes de la Galaxia 3

- Avatar 2

- La Monja 2

- Cuando acecha la maldad

- The Whale

Principales preguntas a Google

Los usuarios argentinos también recurrieron al buscador para informarse sobre aspectos fundamentales de la jornada electoral, desde “¿A qué hora es el debate presidencial?”, hasta “¿Cómo votar?”.

Estas fueron las principales preguntas realizadas a Google:

¿Cómo?

- ¿Cómo van las votaciones?

- ¿Cómo saber dónde voto?

- ¿Cómo saber si me devuelven el IVA?

- ¿Cómo salió el Inter de Miami?

- ¿Cómo comprar Dólar MEP?

- ¿Cómo se llama la novia de Gerard Piqué?

- ¿Cómo votar?

- ¿Cómo votar en Gran Hermano?

- ¿Cómo salió San Lorenzo?

- ¿Cómo sacar captura de pantalla en PC?

¿Qué?

- ¿A qué hora juega Argentina?

- ¿A qué hora es la despedida de Riquelme?

- ¿Qué son los BRICS?

- ¿Qué es el mieloma?

- ¿A qué hora es el debate presidencial?

- ¿Qué pasa si no voy a votar?

- ¿Qué es la leucemia?

- ¿Hasta qué hora se puede votar?

- ¿A qué hora juega el Inter de Miami?

- ¿A qué hora juega Argentina Sub-20?