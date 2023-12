Facebook e Instagram podrían desaparecer, esta es la revelación de Meta tras la llegada de ChatGPT

Yann LeCun, científico jefe de IA de Meta y Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

Los riesgos de quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial frente al popular modelo ChatGPT de OpenAI, fueron expuestos en una advertencia que directamente le hizo el hombre fuerte en el desarrollo de la IA de Meta, Yann LeCun, a Mark Zuckerberg, la cabeza de este conglomerado que abarca Facebook, Instagram y a WhatsApp.

Esto ocurrió en la sede de la gigante tecnológica en Menlo Park, California, justamente seis semanas después de que la compañía liderada por Sam Altman presento su chatbot al mundo, cuando LeCun se sinceró con Zuckerberg mientras esperaban en la fila para almorzar.

Así lo reveló el The New York Times, citando una fuente familiarizada con el asunto, la cual aseguró que el científico expresó su preocupación por que Facebook e Instagram pudieran quedar obsoletos si no comenzaban a actualizarse en avances relacionados con IA.

Zuckerberg inicialmente se habría mostrado irritado por los comentarios, pero más tarde reconoció que LeCun podía tener razón.

Zuckerberg tomó acción tras advertencias

FOTO DE ARCHIVO: El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en Menlo Park, California, Estados Unidos, 27 de septiembre de 2023. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Tras compartir inquietudes sobre quedarse rezagados debido al auge de ChatGPT, Zuckerberg tomó la decisión de priorizar el desarrollo y la implementación de su propio modelo de IA, a pesar de las objeciones legales y políticas internas por temas de seguridad.

De hecho, en febrero, Meta lanzó LLaMA, un modelo de código abierto, aunque posteriormente experimentó repercusiones por la filtración del código en la plataforma 4chan.

Este suceso provocó alarmas de seguridad y críticas de los senadores Josh Hawley y Richard Blumenthal.

Meta sigue apostando por el desarrollo de nuevos avances en el sector de IA con el lanzamiento de Llama 2 y nuevos proyectos como las gafas inteligentes Ray-Ban Meta y diversas herramientas de chatbot representando a celebridades.

La competencia no espera, y gigantes como Google y Microsoft también han entrado en la contienda con sus propios asistentes de IA, aunque con resultados variados, como demuestra el lanzamiento del chatbot Bard y las actualizaciones del motor de búsqueda Bing.

Quién es Yann LeCun

Yann LeCun, líder de la investigación en IA de Meta, enfrenta desafíos y críticas. (Getty Images)

Meta ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de la inteligencia artificial, bajo la dirección del profesor Yann LeCun.

Tras casi una década desde el lanzamiento del grupo Facebook AI Research (FAIR) en 2013, LeCun continúa a la cabeza de este laboratorio, destacándose por su papel pionero en el campo y su disposición a cuestionar la competencia.

Recientemente, su gestión fue objeto de atención debido al fracaso de una de sus creaciones, la herramienta Galactica y sus comentarios públicos que ponían en duda las capacidades de ChatGPT.

En el primer caso, pese a que durante la creación de la herramienta se utilizaron más de 48 millones de referencias especializadas, esta tuvo que ser retirada temporalmente.

Mientras que calificó al chatbot de OpenIA como bien ejecutado, pero no innovador, explicando que empresas establecidas como Meta tienen más riesgos al lanzar demostraciones públicas de IA en comparación con nuevas startups.

LeCun ha contribuido significativamente a la popularidad y el desarrollo de la IA en Meta. (NYU Tandon School of Engineering)

En cuanto a sus logros, estos incluyen avances que han posicionado a las redes neuronales profundas como elementos cruciales de la computación.

La trayectoria de Yann LeCun abarca tanto el ámbito académico como el empresarial. Su extenso currículo incluye un puesto como profesor en la Universidad de Nueva York, membresía en la Academia Nacional de Ingeniería de EEUU, y el prestigioso Premio ACM AM Turing.

A pesar de los reveses con algunos proyectos, LeCun se muestra optimista sobre el futuro de la IA en Meta, anticipando desarrollos sorprendentes en la generación de texto y herramientas de creación.

Además, la visión del científico sugiere un enfoque en potenciar el motor y negocio de anuncios de la multinacional mediante innovaciones en este campo.

La figura de LeCun como “gurú” de la IA emerge más fuerte aún en un escenario donde la compañía de Zuckerberg busca afianzarse frente a la competencia y liderar uno de los sectores tecnológicos más prometedores y desafiantes que existen.