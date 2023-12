Eurovisión, Copa del Rey, Oppenheimer, Shakira: lo más buscado en Google España en 2023

Google presenta “El año en búsquedas”, el resumen anual que analiza cuáles fueron los términos que despertaron mayor interés durante 2023 en España.

Te puede interesar: ChatGPT tendrá su propia tienda virtual, esta es la fecha de lanzamiento

En un año marcado por el fútbol, la política, nuevas películas, la Guerra en Israel y Gaza, la irrupción de ChatGPT y algunos fenómenos naturales como el terremoto de Turquía, captaron la atención de los usuarios del Buscador.

Durante 2023, los internautas españoles han recurrido intensamente a Google para realizar búsquedas de información, destacándose las consultas relacionadas con ‘Eurovisión’ y ‘Copa del Rey’ como algunas de las más repetidas en el país.

Te puede interesar: ChatGPT también se enloquece, esta orden o ‘prompt’ está prohibida

Estos términos no solo indican las preferencias de los usuarios en materia de entretenimiento y deporte, sino que también, reflejan cómo ciertos eventos capturan el interés colectivo en momentos específicos.

El interés por el festival de Eurovisión se disparó especialmente en mayo, ligado a la celebración del evento, mientras que las búsquedas sobre la Copa del Rey alcanzaron su máximo en abril, cuando se disputaron las fases finales del torneo de fútbol.

Los jugadores del Mallorca celebran el tercer gol del equipo, conseguido por Javier Llabrés (3d), durante el encuentro de segunda ronda de la Copa del Rey entre el CD Valle de Egüés y el RCD Mallorca, este miércoles en el estadio de Mutilva, en Navarra. EFE/ Iñaki Porto

Estos picos en las tendencias de búsqueda demuestran la relevancia que tienen los acontecimientos culturales y deportivos en la sociedad, ejerciendo una influencia significativa en la conducta de navegación y búsqueda de los usuarios en internet.

Te puede interesar: Por qué salió Sam Altman de OpenAI: este habría sido el motivo real

Otros términos que se situaron en la cima de las búsquedas de Google en España durante el año incluyen ‘elecciones de Andalucía’, ‘bono cultural’, ‘guerra en Ucrania’, y ‘variante ómicron’, reflejando una amplia variedad de intereses y preocupaciones, desde la política y la cultura hasta la salud pública y los conflictos internacionales.

En el ámbito sanitario, ‘variante ómicron’ se destacó significativamente en las búsquedas debido a su importancia y relevancia dentro de la pandemia de COVID-19, lo que subraya el constante interés por la evolución del virus y las implicaciones para la vida cotidiana. Asimismo, en el terreno político, la ‘guerra en Ucrania’ ha sido un tema constante durante el año, evidenciando la atención de los ciudadanos hacia las tensiones geopolíticas y la solidaridad con los países afectados por conflictos.

En el ámbito sanitario, ‘variante ómicron’ se destacó significativamente en las búsquedas debido a su importancia y relevancia dentro de la pandemia de COVID-19, l (Colombia). EFE/RICARDO MALDONADO ROZO

Los resultados de estas búsquedas son una muestra de los intereses actuales y continúan siendo un indicador clave de las prioridades informativas y temáticas que prevalecen en la sociedad.

Todas las búsquedas en España

<b>Noticias</b>

1) chatgpt

2) Elecciones 2023

3) Copa mundial femenina de fútbol

4) Rubiales

5) Israel

6) María Teresa Campos

7) Shakira

8) Mbappé

9) Matthew Perry

10) Marta Chávarri

El francés Kylian Mbappe fu elo más buscado en deportes en España REUTERS/Carl Recine

<b>Deporte</b>

1) Mbappé

2) Jenni Hermoso

3) Olga Carmona

4) Sergio Ramos

5) Salma Paralluelo

6) Alexia Putellas

7) Bellingham

8) Nano Mesa

9) Joselu

10) Lamine Yamal

<b>Películas</b>

1) Oppenheimer

2) Barbie

3) As bestas

4) Avatar 2

5) Fast and furious

6) Titanic

7) Megalodon 2

8) Culpa mía

9) Guardianes de la galaxia 3

10) Los asesinos de la luna

La niñera de los hijos de Shakira aclaró si fue ella quien reveló la infidelidad de Piqué con Clara Chía - crédito Getty images

<b>Música</b>

1) Shakira

2) María Jiménez

3) Tina Turner

4) Carmen Sevilla

5) Sinead O’Connor

6) Blanca Paloma

7) Loreen

8) Amaral

9) Bruce Springsteen

10) Iñigo Quintero

<b>Recetas</b>

1) limón serrano

2) orejas de carnaval

3) caipiriña

4) porra antequerana

5) hakusai

6) mermelada de higos

7) masa pizza italiana

8) compota de manzana

9) membrillo

10) sopa castellana

23/08/2023 FANI CARBAJO Y SU NUEVO NOVIO, FRAN. Tras su paso por 'La isla de las tentaciones' Fani Carbajo se convirtió en un rostro habitual de muchos programas de televisión en Telecinco. Una ola económica que no dudó en aprovechar, apostando por negocios como un bar de copas en Madrid que hemos podido ver a través de sus stories en redes sociales. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

<b>TV y series</b>

1) La isla de las tentaciones

2) El cuerpo en llamas

3) The last of us

4) Supervivientes

5) Machos Alfa

6) Grand Prix

7) La promesa

8) One piece

9) Mask singer

10) Gran hermano vip

¿Cómo...?

1) Cómo van las elecciones

2) Cómo saber si me ha tocado mesa electoral

3) Cómo votar por correo

4) Cómo solicitar la ayuda de 200 euros

5) Cómo saber dónde tengo que votar

6) Cómo se vota

7) Cómo comprar letras del Tesoro

8) Cómo saber si me han concedido la ayuda de 200 euros

9) Cómo se llama la novia de Piqué

10) Cómo votar en blanco