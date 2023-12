Un cheque con la firma de Steve Jobs fue subastado por más de 30.000 dólares

Un cheque con la firma de Steve Jobs se está subastando en más de 30.000 dólares. (Applesfera)

De todos los artículos de Apple que se han puesto a la venta en subastas, aquellos que fueron usados o tienen una cercanía con Steve Jobs son los más buscados por los coleccionistas seguidores de la marca. En ese sentido, una casa de subastas llamada “RR Auction” ha puesto a la venta un cheque de la compañía firmado por su cofundador.

“Es un cheque excepcional de Apple Computer Company con medidas de 6 x 3 pulgadas, completado y firmado por Steve Jobs con su firma “Steven Jobs”, con pago para Radio Shack por 4.01 dólares el 23 de julio de 1976″, indicaba la descripción del producto, ya que es una pieza histórica de los primeros días de Apple como empresa de tecnología.

De hecho, el cheque en subasta corresponde a los primeros tres meses de fundación de Apple en los que tanto Jobs como su compañero, Steve Wozniak, usaban como dirección de la compañía “770 Welch Road”, un servicio postal en la ciudad de Palo Alto (California) al que ambos cofundadores recurrían para el envío y recepción de correspondencia.

El papel, que en ese entonces tenía un valor original de 4.01 dólares, que serían destinados para pagar componentes de computadores a RadioShack, actualmente tiene un valor de 33.500 dólares producto de las pujas de la subasta virtual luego de 26 ofertas enviadas por usuarios interesados en adquirir el artículo.

Blue Box fue el dispositivo creado por Steve Jobs y Steve Wozniak que permitía realizar llamadas de larga distancia de forma gratuita. (Blog Seguridad Apple)

La información del artículo además aclara que el pago de Apple a RadioShack se debía a que Wozniak compraba un sistema de computadores llamado “TRS-80″, el cual era la base para la creación de una denominada “caja azul”. Estos eran dispositivos ilegales que permitían la realización de llamadas de larga distancia de forma gratuita en lugar de pagar un monto adicional por este servicio a las empresas de telefonía.

De hecho, se sugiere que parte de la existencia de Apple como empresa parte de la comercialización inicial de estos dispositivos por 150 dólares cada una. Ellos fabricaron aproximadamente 200 de estos productos, lo que ayudó a financiar la actividad de Apple durante sus primeros meses.

Además del valor material que supone tener un cheque firmado por Jobs, el artículo tiene un valor histórico adicional pues el documento fue emitido durante los meses en los que tanto él como Wozniak habían iniciado el desarrollo del primer computador original de la empresa: el Apple 1.

La subasta está programada para finalizar entre los días 6 y 7 de diciembre del año 2023 y se espera que pueda superar el precio de 36.000.

Qué pasó con el fan que quiso un autógrafo de Steve Jobs

Durante 1983, el año anterior al lanzamiento de la primera Macintosh y dos antes de que Jobs dejara Apple debido a una decisión de la junta de la compañía, un residente de California de apellido Varon le envió un correo postal a Jobs solicitando un autógrafo de su parte pues era un gran admirador suyo y de su trabajo.

Así respondió Steve Jobs a un pedido de un admirador que quería su autógrafo. (Applesfera)

La respuesta de Jobs a la solicitud no llegó hasta unos días después, cuando Varon recibió un correo con un breve mensaje: “Estimado señor Varon. Estoy honrado de que escriba, pero me temo que no firmo autógrafos. Sinceramente, Steve Jobs”.

Pese a la negativa del empresario, la respuesta incluía su firma original y a la que se podría considerar como un autógrafo. La irónica respuesta sería subastada varias décadas después en el año 2021, diez años luego de su fallecimiento, por un valor cercano a los 480.000 dólares.

Según la página web de la casa de subastas que se encargó de realizar la venta, se puede leer que Jobs en realidad no era una persona que suela entregar su firma pues la mayoría de solicitudes era rechazada por él. “Muy rara vez satisfizo las súplicas de los buscadores de autógrafos”, se indica.