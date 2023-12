Peso Pluma anuncia alianza con Apple Music Live: cómo verlo

Es la primera vez que un cantante mexicano logra posicionar un tema en los más escuchados de Apple Music. (AP Foto/Aurea Del Rosario)

El nuevo ícono de la música mexicana, Peso Pluma, es el próximo artista en subirse al escenario de Apple Music Live, la serie de actuaciones en vivo creada por la plataforma de streaming musical hecha para los cantantes más escuchados a nivel mundial.

La actuación completa se estrenará el miércoles 6 de diciembre a las 7:00 p. m. PST o 10:00 p. m. EST exclusivamente en Apple Music a través de apple.co/PesoPlumaAML y en Apple TV+.

Los fanáticos también pueden disfrutar de la presentación en cualquier momento a partir de dicha fecha en ambas plataformas de Apple.

La actuación del cantante mexicano para Apple Music Live será en el Honda Center en Anaheim, evento que marcará la última parada de su exitosa y totalmente vendida gira “Doble P”, que por primera vez, llevó su sonido en vivo a los fans de Estados Unidos.

Apple Music Live transmite conciertos en vivo para los usuarios de Apple Music.

Éxito de Peso Pluma en Apple Music

Peso Pluma presentará sus mayores éxitos y los favoritos de sus fans, incluyendo ‘Lady Gaga’, ‘Nueva Vida’ y ‘Rubicon’, además de una actuación especial de ‘Rosa Pastel’ con el artista de Doble P Records, Jasiel Núñez.

“Se siente bien ser parte de esta mezcla de culturas, y hay mucha gente que asiste a mis shows y ni siquiera habla español”, compartió Peso Pluma con Apple Music.

“Simplemente enloquecen con nuestra música. Así es como funciona la música, creo. Tiene una magia que nadie conoce”, agregó el cantante.

Su canción ‘Ella Baila Sola’, en colaboración con Eslabón Armado, fue la canción latina más reproducida del año en Apple Music a nivel mundial e hizo historia en 2023 como la primera canción de Música Mexicana en la historia de Apple Music en llegar a los tres primeros puestos en el Global Daily Top 100. Sus reproducciones en Apple Music a nivel mundial crecieron más del 4,500% este año.

'Ella Baila Sola' fue la canción latina más reproducida en Apple Music (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Según Apple Music, este año representó un hito significativo para el sector musical, porque los usuarios diversificaron sus preferencias musicales porque demostraron interés por una amplia gama de estilos y creadores musicales, indistintamente de su origen geográfico.

Asimismo, se señaló que tanto la música de origen mexicano como los ritmos Afrobeats se posicionaron entre las gustos más destacados a escala internacional en la plataforma.

Taylor Swift ha alcanzado logros destacados en el período, siendo reconocida con el título de Artista del Año por Apple Music.

“En los 10 primeros meses de 2023, 65 canciones suyas entraron en Top 100 Global de Apple Music, más que ningún otro artista. En total, más suscriptores de Apple Music escucharon a Taylor Swift en 2023 que a cualquier otro artista en el mundo, y esto estableció un nuevo récord histórico para la mayor cantidad de oyentes para cualquier artista en un solo año en Apple Music”, informó la compañía en un comunicado.

La artista dominó en la aplicación con canciones y álbumes durante este año. (Apple)

De hecho, Apple Music llevará a cabo un evento para celebrar a la artista en Nueva York, el 8 y 9 de diciembre.

‘Taylor Swift Eras Experience’ será un evento en vivo con inscripción previa, en el cual no asistirá Swift pero ofrecerá una “experiencia única” a los fanáticos con el fin de celebrar su carrera musical y todos los logros que alcanzó en 2023.

Apple Music Live

La segunda temporada de Apple Music Live comenzó el mes de mayo con una actuación especial de Ed Sheeran, seguida del espectáculo de Burna Boy en el London Stadium a mediados de año y, más recientemente la presentación de Dominic Fike.

Otras destacadas actuaciones de Apple Music Live incluyen el One Night Only de Harry Styles en Nueva York, el Live at the O2 de Billie Eilish, el primer Holiday Masquerade Ball de Alicia Keys.

Así como eventos musicales con la participación de Lil Durk, Mary J. Blige, Luke Combs y Wizkid.