Cómo limpiar correctamente la pantalla de un celular

Limpiar la pantalla del celular con una tela solo se puede hacer si esta es del material adecuado como paños de microfibra. (foto: iStock)

Como parte del uso constante del celular, una de las partes que pueden estar más expuestas a daños o partículas de polvo y agua es la pantalla. Si bien algunos usuarios consideran que cualquier tipo de tela o producto es útil para, no todos los productos son adecuados para este fin. De hecho, esto podría ocasionar el deterioro progresivo de este componente.

Te puede interesar: El 47% de los niños españoles utilizan un smartphone antes de cumplir siete años

De hecho, el usar elementos cualquiera como una camiseta, paños de cocina o papel higiénico para limpiar esta superficie (que además está en contacto con las manos y el rostro de los usuarios) además de ocasionar posibles daños a la pantalla, también pueden generar la proliferación de gérmenes y bacterias en ellas.

Aunque las pantallas de los celulares puedan estar protegidas de golpes o de otros elementos, lo cierto es que el deterioro progresivo afecta a cada uno pese a que se tenga instalado el Gorilla Glass, una superficie aún más resistente que una pantalla regular.

Te puede interesar: Cómo Amazon utiliza la IA para identificar reseñas falsas

La recomendación de limpieza más evidente es no recurrir a elementos punzantes y mucho menos metálicos. Si bien en algunas ocasiones puede haber manchas en la pantalla que son más complicadas de remover, es recomendable usar un poco de agua para suavizarlas y usarn un paño de tela adecuada para esta función.

Limpiar la pantalla del celular con una tela solo se puede hacer si esta es del material adecuado como paños de microfibra. (foto: DEPOR)

Por otro lado, es recomendable que los usuarios no recurran a productos líquidos de limpieza como limpiadores de cristales, abrillantadores, acetona, disolventes, alcohol, etc. Estos productos son abrasivos y pueden generar el deterioro de la pantalla.

Te puede interesar: Esta es la regla de los expertos en seguridad para tener la contraseña más segura del mundo contra los hackers

Para limpiar correctamente la pantalla del celular, los usuarios harían bien en realizar este procedimiento con el dispositivo apagado para evitar que esto pueda generar toques no intencionados en algunos botones táctiles. Por otro lado, con respecto al uso de telas o paños para la limpieza, es recomendable que estos sean de microfibra.

Este tipo de tela es útil y no hay uno específicamente diseñado para celulares, por lo que incluso el que se utiliza para limpiar lentes puede ser útil. El material también se ensucia con el tiempo de uso y dependiendo de los elementos a los que se expone, por lo que es recomendable que los usuarios limpien correctamente estos paños o los reemplacen de forma periódica.

En caso de que el celular tenga acumulada una gran cantidad de suciedad, es recomendable que se use un líquido especial. De preferencia, este debe contar con al menos un 90% de alcohol isopropílico. Su aplicación deberá ser directa sobre el paño y no en la superficie de la pantalla pues no deja residuos al ser de rápida evaporación.

El paño de Apple para pantallas tiene un precio de 19 dólares. (Captura)

El paño de limpieza de 20 dólares de Apple

Aunque una de las formas más comunes de manipular un celular, laptop o incluso relojes inteligentes es usar un trozo de tela para limpiar su pantalla, Apple llevó esta acción al siguiente nivel con la venta por separado de un nuevo accesorio: un paño de limpieza que cuesta 19 dólares (70 soles en Perú, 6.650 pesos en Argentina o 77.249 pesos en Colombia).

Aunque el accesorio sea solo un pedazo de tela, la polémica con respecto a su precio se produce, en principio, porque es algo que cómodamente podría estar incluído en la compra de un dispositivo cualquiera al igual que ocurre con unos lentes o incluso, hablando de productos de Apple, con una Macbook.

Según la compañía, la tela que vende es descrita como una forma de limpiar “de forma segura y efectiva” la pantalla de cualquier producto de Apple. Esto, lógicamente en referencia a todos los tipos de computadores Mac, Macbook, Apple Watch, iPhone, iPad e incluso iPod. De hecho la tienda virtual cita a todos sus productos disponibles en el mercado como parte de la “compatibilidad” del paño.

Si los usuarios estaban esperando que el paño de limpieza de Apple tuviera muchas diferencias con respecto a otros, lo cierto es que no. Sigue necesitando una solución de alcohol isopropílico al 70% si se desea eliminar alguna mancha dificil de remover en seco.