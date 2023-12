Por qué Apple da sus anuncios siempre a la misma hora

El primer iPhone se presentó en Convención de MacWorld en enero del 2007. (Archivo)

Casi tres meses después de que ocurriera la última Keynote de Apple, evento en el que se presentaron los últimos modelos de la empresa como el iPhone 15 y el Smartwatch Series 9, ocurrió un detalle que pasó desapercibido para algunos pero que la empresa siempre mantiene presente, así pasen los años.

Todo inició cuando Steve Jobs mostró el primer iPhone en la Convención de MacWorld realizada en San Francisco, California el 9 de enero de 2007.

En dicho espacio, el ejecutivo inició su intervención relatando cómo eran los celulares del momento y qué fallas Apple había identificado en ellos. Y justamente a las 9:41 A.M., mostró al mundo el primer iPhone de la historia.

La tradición se mantuvo de cierta forma del 2008 al 2009, ya que la compañía anunciaba los nuevos iPhone, iPad y Macs a las 9:42 A.M.

El primer iPhone costó 499 dólares en su versión con 4 GB de capacidad, mientras que el modelo de 8 GB subió hasta los 599 dólares. (Apple)

No obstante, esto cambió cuando el ex jefe de iOS, Scott Forstall, cayó en cuenta del error y fijó que los nuevos celulares de Apple debían seguir siendo anunciados a las 9:41 A.M., como originalmente lo hizo Steve Jobs.

De esta forma, intentan homenajear el legado de Jobs y por supuesto, el celular que revolucionó la industria tecnológica.

A qué horas se presenta un nuevo Smartwatch

El Apple Watch, en cambio, se presenta unos 28 minutos después. La teoría, de acuerdo a seguidores de la marca estadounidense, apunta a que un nuevo reloj inteligente de Apple ve la luz a las 10:10 A.M. porque es un minuto después de la hora en la que siempre se muestra, 10:09 A.M.

Sin embargo, la empresa cofundada por Steve Jobs no ha confirmado estas ideas hechas por los fanáticos.

Presentación del primer iPhone

Steve Jobs denominó este diagrama como una clase de negocios 101 para representar como funcionaba el mercado de smartphones durante esos años. (infobae)

“Este es un día que he estado esperando durante dos años y medio”, dijo Jobs cuando se acercaba la hora de mostrar el nuevo producto.

Su presentación arrancó a las 9 A.M., en ese momento, el ejecutivo señaló una serie de fallas en la experiencia de uso que tenía los celulares inteligentes de ese entonces.

Comentó que le parecían complicado, que el teclado que los componía no era tan útil y que no eran tan inteligentes como se mostraban.

Luego de compartir cómo Apple había tomado esas fallas para crear un nuevo celular, 41 minutos después, mostró por primera vez al mundo el iPhone original.

Durante la Macworld Conference & Expo de 2007, además del anuncio del primer iPhone, Apple también presentó la versión preliminar de lo que sería Apple TV, que en ese momento se conocía como iTV.

La primera generación de iPod presentado por Apple se caracterizaba por tener la capacidad de almacenar hasta 1.000 canciones en el dispositivo. (Apple)

Este dispositivo fue diseñado para funcionar como un centro de medios digitales, permitiendo a los usuarios transmitir contenido multimedia desde iTunes y otros servicios en línea a sus televisores. La versión final del Apple TV se lanzaría posteriormente en marzo de 2007.

Para ese entonces, el iPod ya era un producto establecido en el mercado, y aunque a menudo se actualizaba o mejoraba en los eventos de Apple, no hubo un lanzamiento significativo del iPod en ese evento específico.

El iPhone se consideró revolucionario en parte porque integraba las funcionalidades de un iPod, un teléfono y un dispositivo de comunicación por Internet, lo cual marcó el comienzo de una nueva era para los dispositivos móviles de Apple.

Cuando el primer iPhone se lanzó en 2007, estuvo disponible en dos modelos basados en la capacidad de almacenamiento: uno con 4 GB y otro con 8 GB. No hay un registro exacto del número de unidades vendidas el día del lanzamiento, pero Apple reportó que se vendieron alrededor de 1.4 millones de unidades del iPhone en el año fiscal que terminó el 29 de septiembre de 2007.