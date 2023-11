Elon Musk insultó a los anunciantes de X: qué dijo y por qué su reacción

El dueño de X se muestra desafiante y pronostica la muerte de la red social debido al retiro de publicidad durante la conferencia DealBook. (Leon Neal/Pool via REUTERS)

En medio de una crisis de publicidad en X en la que varias empresas de gran importancia retiraron sus anuncios de la red social por temor a que sus marcas aparezcan al lado de publicaciones extremistas, Elon Musk insultó públicamente a las compañías que decidieron dejar de anunciarse en la plataforma y los señaló como culpables en caso de una eventual caída de la red social.

Durante una entrevista en la conferencia DealBook en Estados Unidos, el dueño de X (red social antes conocida como Twitter) se refirió a la actitud de las empresas que abandonaron la aplicación como un “boicot publicitario” y aunque reconoció sus errores en la gestión de su compañía, también se mostró desafiante con las empresas que anuncian en ella. “Espero que ya no lo hagan. Ya no anuncien”, afirmó mientras sonreía en el escenario.

“Si alguien va a intentar extorsionarme con publicidad, extorsionarme con dinero, váyanse a la mierda. ¿Está claro? Espero que lo esté”, dijo Musk visiblemente incómodo y en medio de un auditorio en silencio “Hola, Bob (Iger), si estás en la audiencia”, bromeó el ejecutivo en referencia al CEO de Disney, otra compañía que también detuvo su inversión en X.

El dueño de la red social también indicó al periodista Andrew Ross Sorkin que considera que el resultado de estas acciones será la caída de X. “Este boicot publicitario va a matar a la compañía (...) todos en el mundo lo sabrán, nos iremos y será por este sabotaje”, aseguró Musk, quien además aseguró que “el mundo” tendrá una respuesta para esas compañías luego de la hipotética desaparición de la aplicación.

Asumiendo parte de la culpabilidad por la crisis publicitaria de X, Elon Musk admite error en manejo anterior de contenido polémico tildado de antisemita. (REUTERS/Gonzalo)

Pese a que Musk culpó a los anunciantes de la eventual caída de X, el dueño de la compañía también se tomó el tiempo para reflexionar sobre el hecho que llevó a que las empresas dejaran de invertir en la aplicación: la respuesta con la frase “estás en lo cierto” a una publicación antisemita en la red social hace más de dos semanas, a mediados de noviembre del año 2023.

“En retrospectiva no debí de responder a esa persona”, indicó el ejecutivo. sin embargo, también aseguró que los medios tienen parte de la culpa por no darle la misma importancia a su aclaración antes de disculparse. “Les di un arma a quienes me odian y posiblemente también a los antisemitas. Lo siento mucho, esa no era mi intención”, aseguró.

La participación de Musk generó un problema para la actual CEO de X, Linda Yaccarino, pues sus insultos atacaron directamente no solo a las marcas que suspendieron sus inversiones en la aplicación, sino también a quienes se han mantenido con la empresa aún durante la crisis.

“X se encuentra en el centro y está especialmente ligado a la libertad de expresión. La comunidad X es poderosa y está aquí para darles la bienvenida (a nuevos y antiguos anunciantes). A nuestros socios que creen en nuestro significativo trabajo: gracias”, aseguró Yaccarino en un intento de calmar a otras compañías antes de que estas puedan elegir abandonar la aplicación.

La actual CEO de X, Linda Yaccarino intenta suavizar el ambiente frente a anunciantes tras comentarios polémicos de Musk, enfocándose en la libertad de expresión y la comunidad de X. (Getty Images)

La entrevista completa mostró a un Musk expresivo que llegó a ocupar tres veces más tiempo que otros entrevistados en el evento. Además, sus respuestas en un principio se mostraron muy vagas y entre tartamudeos. Las preguntas relacionadas con sus acciones y el éxodo de anunciantes, que podrían tener un efecto material en X, fueron respondidas con despreocupación, por lo que en lugar de ser una posible solución a la crisis, podrían haberla agravado más.

A pesar de los esfuerzos de Yaccarino por denunciar el antisemitismo y la discriminación, la decisión de importantes anunciantes de suspender su publicidad en X podría tener un peso significativo en el futuro de su liderazgo en la empresa.