Es un hecho, llega a Netflix la trilogía de Grand Thefth Auto

Los interesados en obtener el juego pueden preinscribirse desde el 30 de noviembre. (infobae)

Netflix incorporará Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a su catálogo de juegos a partir del 14 de diciembre, justo a tiempo para la temporada navideña. Esta edición incluye las remasterizaciones de GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas.

Los títulos, que forman la conocida Trilogía de GTA, estarán disponibles para los suscriptores de la plataforma en dispositivos iOS y Android a través de la aplicación móvil de Netflix y también se ofrecerán en App Store y Google Play.

La llegada de Trilogía de GTA a Netflix significa un añadido de alto perfil para el servicio de juegos de la compañía, que ha visto como la inversión en títulos de renombre se vuelve una parte fundamental de su estrategia para atraer y retener suscriptores.

Aunque la plataforma no ha divulgado datos específicos sobre la participación de los usuarios en su oferta de juegos, se marca un patrón al agregar juegos con un fuerte reconocimiento en el mercado y una amplia apelación. Los interesados pueden preinscribirse para el juego desde el 30 de noviembre.

Además de la Trilogía de GTA, Netflix ha añadido recientemente otras experiencias interactivas aclamadas como Kentucky Route Zero, Before Your Eyes, Oxenfree, Immortality, Spiritfarer y Dead Cells.

Para el próximo año se espera la incorporación de Katana Zero, Death’s Door y Hades. Aunque la oferta no es masiva, destaca por su selección curada y, con la excepción de la Trilogía de GTA, muchos de estos juegos se ofrecen de forma exclusiva para dispositivos móviles a través de la suscripción a Netflix.

El plan de suscripción con anuncios, lanzado el 1 de noviembre de 2022, ha logrado atraer a 15 millones de usuarios activos en todo el mundo. (Corbin Davenport / Netflix)

Un año del plan de anuncios de Netflix

Netflix hace un año puso en marcha su plan de suscripción con anuncios. Una idea de negocio que tuvo muchas críticas de inicio, pero que para los usuarios ha sido una oportunidad de acceder a la plataforma y las cifras lo demuestran.

Al cumplirse el primer año del lanzamiento de este tipo de plan, la empresa ha compartido una serie de datos sobre el comportamiento al rededor del mundo, a pesar de que esta suscripción todavía no está disponible en todos los países.

El primer dato es que el plan de suscripción con anuncios, lanzado el 1 de noviembre de 2022, ha logrado atraer a 15 millones de usuarios activos en todo el mundo.

A pesar de que la plataforma fue creada con el objetivo de no mostrar publicidad, sino que el costo mensual evitaba ese tipo de contenido, la situación financiera los llevó a tomar esta medida y encontró una posibilidad de negocio que otras aplicaciones ya han adoptado, como el caso de Disney+.

El 30% de los usuarios de la plataforma se han suscrito a este plan. (Alexander Heinl/dpa)

Según el reporte de Netflix, aunque los beneficios de la publicidad aún no son significativos, han avanzado en el objetivo de cautivar a los usuarios, ya que aproximadamente el 30% de las inscripciones en los países donde se ofrece el servicio con anuncios son de usuarios que optan por el plan con anuncios.

Además, en este primer año la empresa ha ampliado sus productos publicitarios, pasando de anuncios de 15 y 30 segundos a ofrecer anuncios de 10, 20 y 60 segundos, brindando a los anunciantes más opciones para llegar a su audiencia.

La segmentación también ha sido clave, permitiendo orientar la publicidad a dispositivos móviles, una mayor variedad de géneros, selección de la hora del día y datos demográficos de la audiencia.

También han mejorado la calidad de video, que antes era solo de 720p y ahora se permite ver contenido en Full HD a 1080p, y permite a los suscriptores disfrutar de dos reproducciones simultáneas.

Ahora se permite ver contenido en Full HD a 1080p. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Próximamente, se habilitará la opción de descargas de contenido para verlo sin conexión a internet, convirtiendo a Netflix en el único servicio de streaming con anuncios que ofrece esta funcionalidad.

En cuanto al futuro, la empresa aprovecho el anuncio de estas cifras para confirmar nuevas funciones. Una de ellas es la llegada del formato Binge Ad, dirigido a los amantes de los maratones de series, porque permitirá a los suscriptores disfrutar del cuarto episodio sin anuncios después de ver tres capítulos consecutivos.