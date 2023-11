Cinco libros que marcaron la vida de Tim Cook, el CEO de Apple

La cantante británica le pidió a Cook que compartiera los libros que más han influido en su vida. (@BBCSounds)

El CEO de Apple, Tim Cook, al igual que otros gigantes de la industria tecnológica de la talla de Bill Gates, Elon Musk o Jeff Bezos, es un gran lector y muchas de sus grandes influencias han sido determinadas por algunos de los libros que pudo leer a lo largo de su vida.

Al menos así lo compartió durante una entrevista que le concedió el magnate a la popular cantante Dua Lipa, realizada para el podcast Dua Lipa: At Your Service de la BBC, donde reveló la lista de los cinco textos que más marcaron su carrera y camino personal.

Entre ellos destaca To Kill a Mockingbird de Harper Lee, considerado por Cook no solo para estudiantes sino “para todos los lectores”.

El empresario también destacó Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike de Phil Knight, posicionándolo más allá de ser un típico libro de negocios, asegurando que termina siendo un libro sobre la vida.

También fue destacado When Breath Becomes Air de Paul Kalanithi, una obra que fue publicada póstumamente y que fue descrita por Cook como “fenomenal”, debido a la manera en como el autor relata en su libro su batalla contra el cáncer de pulmón en etapa 4 y reflexiona sobre la mortalidad, la enfermedad y la medicina.

El ejecutivo de 63 años también manifestó su afición por las biografías de Martin Luther King Jr. y Bobby Kennedy, figuras clave en la lucha por los derechos civiles, aunque no menciono una en específico.

Algunos de los libros que más influyeron en la vida de Tim Cook.

En lo que Cook sí hizo énfasis fue al referirse al libro I Am Malala, de Malala Yousafzai y Christina Lamb, el cual expone la tenaz lucha de esta joven por la educación tras sobrevivir un intento de asesinato a los 15 años.

Para el director ejecutivo de la manzana mordida, este texto es un relato que remarca su pasión por la educación de las niñas, un compromiso que se ha visto también evidenciado en la colaboración entre Apple y el Fondo Malala desde 2018, el cual promueve la educación primaria para aproximadamente 100.000 menores desfavorecidas.

Por otro lado, la entrevista con Dua Lipa brindó una oportunidad para vislumbrar la conexión entre literatura y liderazgo empresarial, donde cada libro mencionado por Cook de alguna manera trasmitió los valores y experiencias que han moldeado su perspectiva.

De hecho, hay un fuerte interés del empresario por aquellas historias que reflejan luchas sociales y personales profundas, que en muchos casos sirven como fuente de inspiración en el mundo de la tecnología y los negocios.

Tim Cook conversó con Dua Lipa sobre diversidad y sucesión en Apple

Cook reveló algunas perspectivas personales en el podcast de la cantante llamado ‘Dua Lipa: At your Service’. (@BBCSounds)

En la entrevista que tuvo lugar en la casa de Dua Lipa, Cook también tocó temas como la inclusión de la comunidad LGBTIQ en cargos directivos, futuros planes de liderazgo en Apple, y aspectos personales de su vida.

El CEO que reveló ser gay en 2014, conversó con la cantante británica acerca de los cambios dentro de su empresa y en el sector tecnológico con respecto a la diversidad.

Cambio en la representación LGBTIQ y el ‘techo de cristal’

La industria tecnológica ha visto un incremento en la representación LGBTIQ en sus niveles más altos, pasando de un único CEO abiertamente gay en la lista Fortune 500 en 2014 a cuatro en la actualidad.

Tim Cook abordó el concepto del “techo de cristal”, un conjunto de barreras no escritas que impiden a ciertos grupos sociales ascender a cargos ejecutivos, admitiendo que en Apple se ha trabajado para eliminarlo.

Aunque también reconociendo que aún hay mucho por hacer en otras compañías para alcanzar la equidad para la comunidad LGBTIQ, mujeres y personas de color.

Preparativos para un futuro cambio de liderazgo en Apple

En 2021, Tim Cook indicó que no se ve dirigiendo Apple durante diez años más, lo que implica que un cambio de liderazgo podría ocurrir antes de 2030.

La conversación con Dua Lipa arrojó luz sobre el proceso de sucesión, donde Cook enfatizó la importancia de preparar a varias personas para asumir con éxito el próximo liderazgo de la empresa.

Aunque no mencionó nombres específicos, Cook preferiría que su sucesor sea alguien que haya crecido profesionalmente dentro de Apple.