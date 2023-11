Es un hecho: Ya se puede eliminar el perfil de Threads sin perjudicar las cuentas de Instagram

Threads e Instagram estaban vinculados y no se permitía la eliminación de un perfil sin perjudicar la cuenta orignal de los usuarios. (EFE/How Hwee Young)

Desde la llegada de Threads, conocido como el “Twitter” de Meta, una de las principales quejas que tenía la aplicación era que su vinculación a Instagram era tan grande que en caso de ya no desear un perfil en esta plataforma, borrarlo no era una opción. Si los usuarios borraban su perfil, la consecuencia inmediata que tendrían sería la pérdida inmediata de sus cuentas de Instagram.

Sin embargo, varios meses luego de su lanzamiento oficial, los usuarios finalmente tendrán una forma para eliminar el perfil de Threads por separado del que usó en Instagram para crear su cuenta. De esta forma se podría decir que, en lugar de ser una plataforma anexa a esta red social, el “Twitter” de Meta es una aplicación casi independiente pues aún así necesita de una cuenta de Instagram establecida para generar un usuario.

Según Adam Mosseri, jefe de Instagram, quien anunció la llegada de esta característica a la aplicación por medio de su cuenta oficial de Threads, la incorporación de esta función en particular proviene de los comentarios que la comunidad de la plataforma le hizo llegar, por lo que la plataforma sigue en constante evolución.

Para utilizar esta función, los usuarios tendrán que seguir estos pasos:

- Ingresar a la aplicación de Threads desde su celular.

- Pulsar sobre la foto de perfil del usuario que se ubica en la parte inferior derecha de la pantalla.

Usuarios ya pueden eliminar sus perfiles en Threads sin perjudicar sus cuentas en Instagram. (Adam Mosseri/Threads)

- Ingresar al menú del perfil por medio del botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

- Seleccionar la opción “Cuenta” y luego en la opción “Desactivar o eliminar”.

- Pulsar la opción “Eliminar perfil”. Esto, según la información que se presentará en la pantalla del celular, además de ser un proceso permanente, solo será aplicado a la cuenta de Threads, más no a la de Instagram.

Al final de este proceso, todos los datos que se hayan generado en la cuenta serán eliminados de forma definitiva junto con las publicaciones, Me gusta y seguidores (solo los de Threads). Como un “periodo de gracia”, Meta se encargará de ofrecer 30 días en los que el usuario deberá decidir si quiere que su perfil desaparezca de la plataforma de manera definitiva.

Para indicar al sistema de Threads que se quiere recuperar la cuenta, lo único que deberá hacer el usuario es volver a iniciar sesión y confirmar la cancelación del proceso de eliminación del perfil. Luego de este tiempo de 30 días, si el usuario desea volver con una nueva cuenta, esta solo podrá crearse luego de 90 días.

Para acceder a esta función, que ha sido lanzada de forma gradual para todos, los usuarios tendrán que asegurarse de que su aplicación está actualizada. Para esto deberán ingresar a la tienda de aplicaciones de su celular (App Store o Google Play Store) y buscar “Threads”.

Los usuarios pueden ingresar a Google Play para descargar las actualizaciones de Threads.

Si al momento de ingresar a la página de descarga de la aplicación se muestra el botón “Actualizar”, entonces se tendrá que hacer clic sobre él, instalar la actualización y seguir los pasos mencionados previamente.

En caso de que aún así no se haya podido acceder a la eliminación solo del perfil de Threads, esto significa que la característica aún no ha llegado a sus dispositivos o no está disponible en su ubicación o región, por lo que deberá esperar a que se habilite para realizar este procedimiento.

Si aún así el usuario decide continuar con la eliminación del perfil, corre el riesgo de también perder los datos de su cuenta de Instagram. Lo que sí pueden hacer en este caso es establecer la cuenta de Threads como “suspendida” para ya no recibir notificaciones y no interactuar con ningún contenido.