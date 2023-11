Cómo solucionar los problemas de señal en un iPhone

El modo avión, datos celulares e incluso la tarjeta SIM podrían ser los posibles orígenes del inconveniente en teléfonos de Apple. (foto: Cinco Días)

Uno de los problemas más comunes de los celulares en general es una eventual pérdida del servicio de conexión a la red celular, que implica no solo no tener acceso a una señal de internet o datos móviles, sino que además no se tiene acceso a la señal del operador y, por lo tanto, no se pueden realizar llamadas o enviar mensajes de texto.

En el caso de los celulares de Apple, este problema puede tener múltiples causas y de igual forma es posible solucionar el inconveniente de varias formas que no requieren necesariamente el traslado a un técnico especializado. Estas pueden ser:

Modo Avión

En ocasiones los usuarios pueden activar de forma accidental el modo avión de sus celulares, sobre todo si es a partir de la barra de accesos directos a la que se accede deslizando el dedo desde la parte superior de la pantalla.

En estos casos, cuando se activa este modo, los usuarios automáticamente dejan de tener acceso a la red móvil y a la red de datos, por lo que no se puede realizar ninguna de estas acciones. Para verificar que esta opción está activa, los usuarios deberán verificar que sus celulares tienen el ícono de un avión en la parte superior derecha de la pantalla.

Esta función corta el acceso a las redes móviles. (Unsplash)

Para revertir este estado, solo se tendrá que hacer clic nuevamente en el botón de modo avión, que deberá estar activo en ese momento.

Datos celulares

En el caso de que los usuarios tengan problemas con la señal de sus celulares, lo que pueden hacer es ingresar a la aplicación “Configuración” o “Ajustes”, pulsar sobre la opción “Celular” y se tendrán que asegurar de que la opción “Datos celulares” esté encendida.

En caso de que sí lo esté pero no tengan acceso a la señal celular, los usuarios tendrán que hacer clic sobre este botón para encenderlo y apagarlo. De esta forma se podrá asegurar de que el dispositivo acceda a esta red correctamente en caso de no haberlo hecho antes.

Área de cobertura

En ocasiones los usuarios también pueden tener problemas con la señal celular en caso de que se hayan trasladado a un área en la que no tienen cobertura.

Los usuarios pueden tener problemas con la señal celular en caso de que se hayan trasladado a un área en la que no tienen cobertura. (Foto: Pixabay)

En ese sentido se tienen dos opciones: volver a una zona en la que su operador del servicio sí tenga señal o, de forma preventiva, revisar la cantidad de barras de señal que tiene disponible el celular.

Llamadas por Wi-Fi

Si el usuario se encuentra en una zona sin señal celular, pero tiene la posibilidad de acceder a una red Wi-Fi, entonces puede contectarse a ella y realizar llamadas por medio de diferentes plataformas como FaceTime, WhatsApp, Messenger, etc.

Aunque esta opción solo serviría para operaciones dentro de un hogar o un establecimiento que ofrezca este servicio, sí es una buena opción para resolver la falta de señal de forma rápida.

Tarjeta SIM

El problema de señal celular también podría deberse a que la tarjeta SIM podría estar mal ubicada o incluso estar dañada. En ese sentido, los usuarios podrían resolver el inconveniente removiendo la tarjeta, inspeccionando si se cencuntra en buen estado y limpiándola correctamente con un paño de tela antes de volverla a ubicar en su lugar.

El problema de señal celular también podría deberse a que la tarjeta SIM podría estar mal ubicada o incluso estar dañada.

En el último de los casos, los usuarios deberán contactarse con el servicio de soporte de Apple para que intenten orientarlo sobre posibles formas de solucionar el inconveniente y potencialmente identificar si en en realidad el dispositivo el que necesite una reparación por daños a alguno de sus componentes.