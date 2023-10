WhatsApp tiene nueva función que aumenta la privacidad

La nueva función de WhatsApp está orientada a aumentar la privacidad y evitar mensajes o llamadas no deseadas por parte de contactos desconocidos.(Zacharie Scheurer/dpa)

Una nueva función de WhatsApp para celulares permitirá configurar fotos y nombre de perfil alternativos al personal, para mostrar a quienes no tenemos registrados en nuestros contactos.

Te puede interesar: WhatsApp: cómo añadir más administradores a los canales

De esta forma, se podrán filtrar los datos que solo serán visibles a distintos grupos de contactos.

La nueva característica resolvería un inconveniente común al momento de iniciar una conversación, y es que actualmente cualquier persona, salvo que se configure lo contrario, podría ver la información del perfil e incluso la foto pública con solo tener guardado su número de celular.

Te puede interesar: Llamadas de voz y video en X, antes Twitter, así se usan

Por ejemplo, los usuarios no podrían publicar información o fotos de perfil que consideren “no profesionales” en caso de que usen el dispositivo personal en el trabajo.

Si bien esta característica que diferencia a los contactos por grupos ya está activa para los estados de WhatsAp, ahora se extendería a otros aspectos del perfil público de los usuarios.

Te puede interesar: Así será la aplicación Diario para iPhone

Para usar la nueva característica de WhatsApp, los usuarios deberán seguir estos pasos:

- Abrir la aplicación de WhatsApp en el celular.

- Pulsar el botón “Menú” en la parte superior derecha de la pantalla. Tiene forma de tres puntos en vertical.

WhatsApp permitirá publicar fotos y datos de perfil adicionales para contactos desconocidos. (WABetaInfo)

- Hacer clic sobre la opción “Ajustes” de la aplicación.

- Seleccionar la opción “Privacidad” del menú.

- Pulsar sobre el apartado “Foto de perfil”.

En esta sección se encuentra una función que permite determinar qué usuarios pueden ver la foto de perfil, aunque se añadirá un apartado “Perfil alternativo” que permitirá ingresar un nombre adicional solo visible para los contactos desconocidos.

Además, según la descripción de la función en la propia aplicación, los usuarios que limiten mostrar su foto de perfil a una audiencia específica podrán establecer una imagen alternativa solo visible para aquellos que no estén dentro del criterio seleccionado. Por ejemplo, si se tiene establecido que solo puedan ver estos datos aquellos contactos registrados en la agenda del celular, el resto de usuarios podrá ver una imagen extra.

Esta característica de privacidad permitirá que los usuarios mantengan su información oculta de aquellas personas que intenten establecer contacto con ellos de forma no deseada e incluso podrá mantener una imagen profesional para colegas del trabajo a la vez que muestra un lado mucho más personal para los usuarios que desee.

En caso de que el usuario desee saber si ya tiene acceso a esta característica deberá seguir los pasos anteriores, aunque es probable que no pueda ingresar a ella pues actualmente se encuentra en desarrollo y aún no se libera una versión de prueba de esta función.

Los usuarios pueden actualizar su aplicación desde Google Play Store para acceder a las nuevas funciones de WhatsApp.

Si no se puede acceder a la nueva característica de WhatsApp, esto puede significar una de estas situaciones: la versión de la aplicación no es la más recientes o la función aún no llega a la región/país del usuario.

En ese caso será necesario buscar “WhatsApp” en la tienda de aplicaciones del celular y verificar que no aparezca la opción “Actualizar” debajo del nombre de la plataforma. Si llega a mostrarse, entonces se deberá pulsar y esperar a que la actualización termine de descargarse e instalarse antes de volver a probar si se habilita la nueva función.

Una vez que se termina el proceso de actualización, el titular de la cuenta puede intentar acceder a la sección de edición de su foto e información de perfil nuevamente. Si no es posible entonces el problema está en la disponibilidad en la región o el país. En este caso solo será necesario esperar y estar pendiente de las actualizaciones más recientes de la aplicación.