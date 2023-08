Instagram advertirá cuando un contenido fue hecho con inteligencia artificial, con estas etiquetas

Los usuarios de Instagram tendrán más herramientas para identificar imágenes y fotografías falsas en la red social. (Adobe Stock)

Una nueva función de Instagram permitiría a los usuarios identificar por medio de etiquetas especiales cuándo una publicación en la red social —ya sea una imagen, ilustración o fotografía— es en realidad producto del uso de la inteligencia artificial.

Esta característica, útil al momento de identificar imágenes que pueden generar confusión o noticias falsas, añadirá una nueva sección en la que se mostrará el mensaje “El creador o Meta dicen que este contenido fue creado o editado con inteligencia artificial”. A este también se sumarán recursos informativos para que los usuarios puedan identificar estos contenidos por su cuenta.

La información presentada en la ventana emergente de Instagram indica también qué programa fue el que generó la ilustración, además de preguntas y respuestas frecuentes como “¿Qué es una IA generativa?”, y “¿Cómo saber cuándo las publicaciones usan inteligencia artificial?”.

Según el desarrollador de aplicaciones, Alessandro Paluzzi, como parte de las redes sociales de Meta, Instagram también ofrecerá un link especial en el que cada usuario podrá entender cómo la empresa utiliza inteligencia artificial en el resto de sus productos, aunque por el momento no ha realizado oficialmente el lanzamiento de una herramienta de este tipo.

Instagram usará etiquetas para que los usuarios identifiquen fotografías o ilustraciones generadas con inteligencia artificial. ("X"/@alex193a)

Aunque ya se tiene un primer vistazo de cómo sería la ventana emergente de Instagram, por el momento es todo lo que se tiene con respecto a esta función. Las etiquetas de recordatorios, “Ver perfil” en el caso de publicidad pagada e incluso “Ver tienda” aparecen en la parte inferior de las publicaciones en forma de barra adicional, por lo que no sería novedad que la aplicación use ese espacio para la identificación de IA en publicaciones.

Meta y la inteligencia artificial en redes sociales

Aun cuando actualmente la empresa de Mark Zuckerberg no ha lanzado al público herramientas adicionales que integren a la inteligencia artificial, el CEO de la compañía indicó en abril del año 2023 que estarían próximos a estrenar nuevas características con esta tecnología.

El empresario no indicó una fecha exacta para la llegada de estas herramientas, pero sí aseguró que no todas las plataformas de Meta tendrían las mismas herramientas.

Mark Zuckerberg afirma que Meta integrará inteligencia artificial en los productos de la compañía. (foto: Universo Abierto)

“Exploramos experiencias de chat para WhatsApp y Messenger, herramientas de creación de imágenes para Facebook e Instagram, además de funciones de video”, afirmó el CEO de la compañía.

Por otro lado, el empresario indicó que espera que Meta pueda diseñar “personas con inteligencia artificial” para que el sistema pueda ayudar a los usuarios. Este avance, según medios como The Financial Times, llegaría a debutar en Instagram durante el mes de septiembre, aunque no señaló cuándo sería exactamente.

El directivo de Meta también señaló que las funciones que se añadirían deberían tener ciertas diferencias dependiendo del tipo de usuario que acceda a la plataforma. Estas serían dirigidas a creadores de contenido e incluso empresas.

Según Tom Alison, vicepresidente de Facebook, también aseguró durante una conferencia de prensa que el proyecto de inclusión de tecnología artificial en las plataformas de Meta será desarrollado durante el próximo año (2024) debido a que podría “ayudar a las personas a ser más creativas”.

Meta se unió a Google, Microsoft y OpenAI para ofrecer sus cormpromisos para el desarrollo responsable de la IA en una organización llamada “The Frontier Model Forum”. (REUTERS/Dado Ruvic)

Por el momento, como parte de una regulación propia para el correcto uso de la inteligencia artificial, Meta se unió a Google, Microsoft y OpenAI para ofrecer sus cormpromisos para el desarrollo responsable de esta tecnología en una organización llamada “The Frontier Model Forum” con el que buscan intercambiar sus experiencias con la IA.