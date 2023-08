Por qué es tan peligroso entrar a la Deep Web o lado oscuro del internet desde mi computador

Cuando un usuario intenta ingresar a la Deep Web desde su computadora personal, se encontrará con varias limitaciones. Freepik.

La Deep Web o “web profunda” es una parte de internet que no está indexada ni accesible a través de los motores de búsqueda convencionales como Google, Bing o Yahoo. Esta área está compuesta por sitios web y contenidos que no son visibles para el público en general y no pueden ser encontrados mediante los navegadores tradicionales.

A diferencia de Surface Web, que es la parte visible de internet y donde se encuentran la mayoría de los sitios web accesibles y conocidos, la Deep Web engloba una gran cantidad de información detrás de sistemas de autenticación.

En este espacio se incluyen diversos contenidos como información almacenada en bases de datos, páginas web restringidas, archivos privados, comunicaciones cifradas y otras formas de material que no están destinadas a ser de acceso público.

Para adentrarse a la Deep Web, es necesario utilizar un software especializado que permite la navegación anónima y el acceso a sitios web que no están indexados en los motores de búsqueda convencionales.

Si bien el acceso es sencillo, muchos curiosos inexpertos pasan por alto lo que sucede al ingresar al “internet invisible” cuando un usuario intenta hacerlo desde su computador personal.

A continuación algunos de ellos:

1. Navegar allí puede ser complicado y confuso para usuarios no familiarizados con el software necesario. La estructura y organización de los sitios en la Deep Web es diferente a la de la web convencional, lo que puede dificultar la búsqueda y navegación.

2. Asimismo, al acceder, el usuario puede exponerse a riesgos de seguridad, ya que algunos sitios pueden contener contenido malicioso, fraudulento o ilegal. Además, el anonimato puede atraer a ciberdelincuentes, por lo que es importante tomar precauciones adicionales para protegerse.

3. Este espacio tiene una gran cantidad de contenido restringido, como bases de datos privadas, comunicaciones cifradas y otros recursos protegidos. Mucha de esta información requiere credenciales de acceso o están ocultos detrás de sistemas de autenticación.

Contenido legal que se puede encontrar

Algunos ejemplos de contenido valioso y legítimo que se puede encontrar en la Deep Web incluyen:

- Bases de datos de instituciones y organizaciones que no son de acceso público y requieren autenticación para acceder.

- Bibliotecas digitales y repositorios de información académica y científica.

- Foros y comunidades de discusión en línea enfocados en temas especializados y específicos.

- Sitios de información y recursos para profesionales de diversos campos.

- Comunicaciones cifradas y plataformas seguras utilizadas para proteger la privacidad y la seguridad en línea.

El acceso a la Deep Web es legal en la mayoría de los países, ya que simplemente se refiere a la parte de internet que no está indexada ni accesible a través de los motores de búsqueda convencionales.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Deep Web también incluye la Dark Web, que es una parte más profunda y oculta de esta espacio en línea en donde se encuentran sitios con contenido ilegal y actividades criminales, como venta de drogas, armas ilegales, pornografía infantil y servicios de hacking, entre otros.

Por ello, es necesario no confundirlas, ya que el acceso y la participación en actividades ilegales en la Dark Web están prohibidos en todos los países y pueden conllevar graves consecuencias legales.

Qué servicios se ofrecen en la dark web

Cuando un usuario intenta ingresar a la Deep Web desde su computadora personal, se encontrará con varias limitaciones. (Freepik)

Conforme avanza la tecnología las estructuras cibercriminales se vuelven cada vez más sofisticadas. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por Ventures, se estima que durante el año 2023 el costo global de esto ascenderá a aproximadamente 8 trillones de dólares, un incremento del 25% en comparación con el año 2021.

Dentro de este panorama, las organizaciones delictivas obtienen sus mayores ganancias mediante la comercialización de productos y servicios en la dark web y las actividades más relevantes que se llevan a cabo.

- Venta de malware

- Malware y phishing como servicio.

- Venta de Exploits.

- Venta de información robada.

- Servicios Financieros y lavado de criptodivisas.