Cómo detectar llamadas spam y bloquearlas con una función de Google

Esta es la función de Google para detectar una llamada spam. (Freepik)

Uno de los mayores problemas en la actualidad son las llamadas spam. Estas comunicaciones no deseadas tienen como objetivo realizar publicidad, promociones o estafas a través de la comunicación telefónica y suelen ser enviadas de manera masiva y repetitiva a un gran número de personas sin su consentimiento.

Este spam puede provenir de números desconocidos o ocultos, lo que dificulta la identificación del remitente. Suelen utilizar técnicas automatizadas para realizar miles de llamadas en poco tiempo, buscando alcanzar a la mayor cantidad de personas posible.

Para combatir esta problematica, muchos países y proveedores de servicios telefónicos han implementado medidas de bloqueo y filtrado. Los usuarios también pueden reportar números de spam a sus operadores de telefonía o utilizar aplicaciones y servicios que ayuden a detectarlas y bloquearlas.

Protección contra el spam en Google

Cuando los usuarios activan el identificador de llamada y la protección contra el spam, pueden obtener información sobre los emisores o las empresas que llaman y que no están en sus contactos, así como recibir advertencias sobre el mismo.

Para utilizar estas funciones, es posible que el teléfono del usuario deba enviar información sobre sus llamadas a Google; sin embargo, algunos dispositivos ya tienen activados de manera predeterminada estas funciones. Para quien desea configurarlo, es necesario seguir estos pasos:

- Abrir la aplicación de Teléfono en el dispositivo.

- Presionar el ícono de “Más opciones” (generalmente representado con tres puntos verticales).

- Luego, seleccionar “Configuración” y posteriormente “Filtro de llamadas y spam”.

- Aquí se puede activar o desactivar la opción “Ver ID de emisor y spam”.

Es importante señalar que estas opciones permiten visualizar nombres de empresas y servicios mediante una ficha de Google Mi Negocio, y también buscan coincidencias en el directorio que muestran información del emisor para cuentas de trabajo o instituciones educativas. La función de identificación de llamada puede mostrar una categoría de empresa.

Para modificar el nombre de una cuenta de trabajo o institución educativa, es necesario comunicarse con el administrador correspondiente. Por otro lado, si se desea cambiar el nombre o el número de teléfono de una compañía, es posible actualizar la información en los ajustes.

Cómo activar el anuncio del identificador de llamada

Para activar esta función el usuario debe hacer lo siguiente:

- Abrir la aplicación de Teléfono en el dispositivo y presionar el ícono de “Más opciones”

- Seleccionar “Configuración” y posteriormente “Anuncio del identificador de llamada”.

Se deberá escoger una de las siguientes opciones:

- Siempre

- Solo al usar auriculares

- Nunca

Para marcar llamadas como spam y dejar de recibirlas, así como denunciar al generador de spam, el usuario debe abrir la aplicación en el dispositivo:

- En la parte inferior, presionar “Recientes”.

- Seleccionar la llamada que desea marcar como spam.

- Presionar “Bloquear/marcar como spam”.

Verificar o compartir el identificador de llamadas

Los usuarios pueden verificar o sugerir un nuevo identificador de llamadas siguiendo estos pasos:

- En la parte inferior, seleccionar “Recientes”.

- Presionar “¿Era una empresa?” o “Comentarios de ID de llamada” y seguir las instrucciones proporcionadas.

- Finalmente, presionar “Enviar”.

Es importante destacar que si el usuario verifica que el número de teléfono no pertenece a una empresa, la información no será enviada a Google. Además, el reporte que se envíe no revelará datos personales.

Para cambiar la selección después de enviar comentarios, se pueden seguir estos pasos:

- En la pestaña “Recientes”, mantener presionada la llamada que se desee usar.

- Hacer clic en “Enviar comentarios”.

Cuando alguien que no se encuentra en la lista de contactos del usuario realiza o recibe una llamada, el número de teléfono se envía a Google para encontrar el nombre del identificador de llamadas de la empresa o determinar si la llamada es spam.

Es importante destacar que Google no recibe números de teléfono de la lista de contactos del usuario. Además, se debe tener en cuenta que algunos de estos pasos solo son aplicables en dispositivos Android 6.0 y versiones posteriores.

Los usuarios pueden verificar la versión del sistema operativo que están utilizando para saber si estas funciones están disponibles en su dispositivo.